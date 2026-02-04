AD Ports Group mira allo sviluppo del terminal Noatum Ports-Safaga in Egitto

(Firma dell’accordo di finanziamento tra il Gruppo AD Ports e la Banca Nazionale del Kuwait-Egitto, 3 febbraio 2026; foto courtesy AD Ports Group)

AD Ports Group con un finanziamento di 115 milioni di dollari USA mira a sviluppare per il terminal Noatum Ports-Safaga in Egitto

Abu Dhabi, UAE. Il Gruppo AD Ports, con sede negli Emirati Arabi Uniti, già nel dicembre 2023, ha stipulato un accordo definitivo di concessione con l’Autorità dei Porti del Mar Rosso d’Egitto per lo sviluppo e l’esercizio di un terminal polifunzionale presso il Porto di Safaga.

AD Ports Group, leader globale per soluzioni integrate per commercio, industria e logistica, ieri, ha finalizzato un finanziamento di progetti da 115 milioni di USD per supportare lo sviluppo del Terminal Noatum Ports – Safaga in Egitto, rafforzando l’impegno a lungo termine del Gruppo nell’espansione delle infrastrutture portuali e logistiche critiche nei suoi principali mercati internazionali.

Si tratta di un finanziamento – durata di 15 anni, sostenuto dall’International Finance Corporation (IFC) – con la partecipazione della National Bank of Kuwait – Egypt (NBK – Egypt) e di altri investitori istituzionali, grazie al programma di co-prestiti gestito proprio dall’IFC.

In questo ambito, dopo le varie approvazioni, con la chiusura finanziaria prevista nel primo trimestre 2026, AD Ports Group avrà un ruolo strategico in Egitto nella catena di approvvigionamento globale.

Il terminal Noatum Ports – Safaga, dal valore di 200 milioni di dollari, con l’apertura operativa nella seconda metà del 2026, si trova sulla costa del Mar Rosso egiziano ed è destinato a diventare il primo terminal portuale gestito a livello internazionale nella regione dell’Alto Egitto.

Il terminal fa parte della strategia più ampia del Gruppo AD Ports per costruire e gestire asset portuali ad alte prestazioni attraverso corridoi commerciali ad alta crescita, in particolare in Egitto, che è diventato uno dei mercati internazionali più importanti del Gruppo.

Gli investimenti di AD Ports Group in Egitto copriranno la sovrastruttura, le attrezzature, gli edifici e le utenze all’interno dell’area della concessione; includono il trasporto container, attività di terminal e stivatore, oltre a servizi di agenzia marittima e diversi tipi di carico, tra cui sfusi secchi, liquidi, merci containerizzate e merci ro-ro.

Il Gruppo sta inoltre sviluppando un terminal crociere nei porti del Mar Rosso di Safaga, Hurghada e Sharm El Sheikh. Nel 2025, il Gruppo ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio attraverso un accordo di usufrutto rinnovabile di 50 anni per sviluppare e gestire KEZAD East Port Said, un parco industriale e logistico di 20 km² situato al portale mediterraneo del Canale di Suez.

Ed ancora, AD Ports Group, per rafforzare la sua posizione nel commercio con le regioni del mediterraneo e del Mar Rosso, ha recentemente acquisito una quota del 19,3 % in Alexandria Container & Cargo Handling Company (ALCN), uno dei maggiori operatori di terminal container in Egitto.

Abele Carruezzo

