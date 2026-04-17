Blue Capital Forum: il roadshow nazionale dedicato all’economia del mare arriva a Milano per incontrare il mondo della finanza

Blue Media porta nel cuore finanziario d’Italia i protagonisti della Blue Economy per discutere di investimenti e nuovi modelli di capitale
Appuntamento per martedì 28 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, presso l’Hotel Magna Pars di Milano (Via Forcella, 6), per la nona tappa del “Road to BEST”.
L’incontro, dal titolo “Blue Capital Forum – Finanza e industria, patto per disegnare il futuro della Blue Economy”, rappresenta un’importante occasione di confronto su un settore sempre più centrale, che supera i confini tradizionali dei porti e si afferma come ambito strategico per capitali, regolamentazione europea e finanza avanzata.
Il Forum riunisce armatori, leader d’impresa, istituzioni finanziarie e professionisti per analizzare opportunità e trend di un comparto in forte crescita, attraverso casi concreti e modelli replicabili. Al centro del dibattito: il rapporto tra impresa e capitale, l’evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative.
L’obiettivo è favorire il dialogo tra professionisti dell’economia del mare e rappresentanti delle istituzioni finanziarie promuovendo un confronto concreto tra industria e capitale. In questo contesto, Milano si conferma hub strategico per lo sviluppo della Blue Economy, punto d’incontro tra innovazione, sostenibilità e risorse finanziarie.
Il programma prevede interventi istituzionali e tecnici finalizzati a definire un vero e proprio “patto” tra finanza e industria, per disegnare il futuro dell’economia del mare:
9:00 | Apertura registrazioni
9:30 | Interventi introduttivi
Maurizio Introna, Direttore Generale Blue Media
Luigi Merlo, Presidente Onorario Federlogistica
Riccardo Fuochi, Past International President – The International Propeller Clubs
Fabrizio Vettosi, Managing Director VSL Club
10.10 | Video intervista
Nicola Zaccheo, Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
10.15 | I Sessione – Impresa e capitale: crescere nell’economia del mare
Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Giornalisti Blueconomy)
Gerardo Ghiliotto, Founder & Board Member FHP Terminal Savona Lands
e CEO TRI
Gabriele Brullo, Direttore Commerciale Augusta Due S.r.l.
Riccardo Pompili, CEO De Wave
Carlos Balestra di Mottola, CEO d’Amico International Shipping
Giorgio Neri, Executive Chairman – MarterNeri S.p.A., FHP Group
11.00 | Doppia intervista – Capital Markets e Blue Economy
Moderatore: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC
Alessandra Bechi, Vicedirettore AIFI, Associazione Italiana Finanziarie di Investimento
Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps – Primary Markets, Borsa Italiana
11.20 | Intervista 1:1
Moderatore: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC
Attilio Ievoli, CEO Marnavi e Presidente NextGeo
11.30 | Intervento frontale – Regulation e sviluppo dei mercati marittimi
Francesco Munari, Professore di Diritto dell’Unione Europea e Diritto Marittimo, Partner di Deloitte Legal
11.40 | II Sessione – Shipping Finance: capitali, debito e nuovi modelli di investimento
Moderatori: Alberto Quarati (Giornalista Blueconomy) e Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club)
Andrea Pescatori, CEO & Managing Partner Ver Capital
Julien Mayen, Managing Director EnTrust Global
Barbara Ellero, Partner | Board Member Anthilia Capital Partners SGR
Luca Manzoni, Chief Corporate & Investment Banking – Banco BPM S.p.A
Nicola Porcari, Head of Structured Finance – BPER Banca
Lorenzo Ravano, Senior Banker, Corporate Banking Area – BNL Gruppo BNP Paribas
Roberto Ippolito, Managing Director Clessidra Capital Credit S.G.R.
Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt. – Riello Investimenti Partners SGR
12.25 | III Sessione – Porti, infrastrutture e servizi marittimi: dove si muove il capitale
Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Giornalisti Blueconomy)
Enrico Loewental, CEO Equiter SGR
Andrea Nuzzi, Chief Business Officer CDP, Cassa Depositi e Prestiti
Corrado Santini, Co-Chief Investment Officer (Equity) & Senior Partner F2i SGR
Vera Veri, Chief Investment Officer – SIMEST
Marco Tosato, Senior Investment Manager – Fondo Italiano d’Investimento SGR
13:10 | Conclusioni
13:30 | Networking light lunch
Il programma dell’evento è disponibile anche al seguente link, in continuo aggiornamento:
https://events.blueconomy.com/it/milano/