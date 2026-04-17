Blue Capital Forum: il roadshow nazionale dedicato all’economia del mare arriva a Milano per incontrare il mondo della finanza

Blue Media porta nel cuore finanziario d’Italia i protagonisti della Blue Economy per discutere di investimenti e nuovi modelli di capitale

Appuntamento per martedì 28 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, presso l’Hotel Magna Pars di Milano (Via Forcella, 6), per la nona tappa del “Road to BEST”.

L’incontro, dal titolo “Blue Capital Forum – Finanza e industria, patto per disegnare il futuro della Blue Economy”, rappresenta un’importante occasione di confronto su un settore sempre più centrale, che supera i confini tradizionali dei porti e si afferma come ambito strategico per capitali, regolamentazione europea e finanza avanzata.

Il Forum riunisce armatori, leader d’impresa, istituzioni finanziarie e professionisti per analizzare opportunità e trend di un comparto in forte crescita, attraverso casi concreti e modelli replicabili. Al centro del dibattito: il rapporto tra impresa e capitale, l’evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative.

L’obiettivo è favorire il dialogo tra professionisti dell’economia del mare e rappresentanti delle istituzioni finanziarie promuovendo un confronto concreto tra industria e capitale. In questo contesto, Milano si conferma hub strategico per lo sviluppo della Blue Economy, punto d’incontro tra innovazione, sostenibilità e risorse finanziarie.

Il programma prevede interventi istituzionali e tecnici finalizzati a definire un vero e proprio “patto” tra finanza e industria, per disegnare il futuro dell’economia del mare:

9:00 | Apertura registrazioni

9:30 | Interventi introduttivi

Maurizio Introna, Direttore Generale Blue Media

Luigi Merlo, Presidente Onorario Federlogistica

Riccardo Fuochi, Past International President – The International Propeller Clubs

Fabrizio Vettosi, Managing Director VSL Club

10.10 | Video intervista

Nicola Zaccheo, Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

10.15 | I Sessione – Impresa e capitale: crescere nell’economia del mare

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Giornalisti Blueconomy)

Gerardo Ghiliotto, Founder & Board Member FHP Terminal Savona Lands

e CEO TRI

Gabriele Brullo, Direttore Commerciale Augusta Due S.r.l.

Riccardo Pompili, CEO De Wave

Carlos Balestra di Mottola, CEO d’Amico International Shipping

Giorgio Neri, Executive Chairman – MarterNeri S.p.A., FHP Group

11.00 | Doppia intervista – Capital Markets e Blue Economy

Moderatore: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

Alessandra Bechi, Vicedirettore AIFI, Associazione Italiana Finanziarie di Investimento

Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps – Primary Markets, Borsa Italiana

11.20 | Intervista 1:1

Moderatore: Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

Attilio Ievoli, CEO Marnavi e Presidente NextGeo

11.30 | Intervento frontale – Regulation e sviluppo dei mercati marittimi

Francesco Munari, Professore di Diritto dell’Unione Europea e Diritto Marittimo, Partner di Deloitte Legal

11.40 | II Sessione – Shipping Finance: capitali, debito e nuovi modelli di investimento

Moderatori: Alberto Quarati (Giornalista Blueconomy) e Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club)

Andrea Pescatori, CEO & Managing Partner Ver Capital

Julien Mayen, Managing Director EnTrust Global

Barbara Ellero, Partner | Board Member Anthilia Capital Partners SGR

Luca Manzoni, Chief Corporate & Investment Banking – Banco BPM S.p.A

Nicola Porcari, Head of Structured Finance – BPER Banca

Lorenzo Ravano, Senior Banker, Corporate Banking Area – BNL Gruppo BNP Paribas

Roberto Ippolito, Managing Director Clessidra Capital Credit S.G.R.

Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt. – Riello Investimenti Partners SGR

12.25 | III Sessione – Porti, infrastrutture e servizi marittimi: dove si muove il capitale

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Giornalisti Blueconomy)

Enrico Loewental, CEO Equiter SGR

Andrea Nuzzi, Chief Business Officer CDP, Cassa Depositi e Prestiti

Corrado Santini, Co-Chief Investment Officer (Equity) & Senior Partner F2i SGR

Vera Veri, Chief Investment Officer – SIMEST

Marco Tosato, Senior Investment Manager – Fondo Italiano d’Investimento SGR

13:10 | Conclusioni

13:30 | Networking light lunch

Il programma dell’evento è disponibile anche al seguente link, in continuo aggiornamento:

https://events.blueconomy.com/it/milano/