Eni e la grande scoperta di gas in Indonesia

(Foto courtesy Eni)

Eni conferma il potenziale strategico del bacino di Kutei, in Indonesia, e rende disponibili nuovi significativi volumi per i mercati nazionali e internazionali

Roma. Eni – con la nota di oggi 20 aprile- annuncia una nuova importante scoperta di gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell’offshore indonesiano.

Le stime preliminari indicano volumi in posto pari a circa 140 miliardi di metri cubi di gas (5 Tcf) e 300 milioni di barili di condensati nell’intervallo incontrato.

Per Eni, la scoperta di Geliga-1 rappresenta una tappa cruciale per i piani progettuali operati nel Bacino del Kutei e fa seguito all’importante scoperta di Geng North, avvenuta alla fine del 2023 a soli 20 km a sud di Geliga, nonché alla più recente scoperta del pozzo Konta-1, annunciata nel dicembre 2025; progetti del gas indonesiani in linea con la strategia di decarbonizzazione e sicurezza energetica della società italiana.

Il pozzo Geliga-1 è stato perforato fino a una profondità totale di circa 5.100 metri in circa 2.000 metri di profondità d’acqua e ha incontrato una significativa colonna di gas nell’intervallo miocenico, caratterizzato da eccellenti proprietà petrofisiche. Sarà valutata la produttività del giacimento. La scoperta Geliga-1 segue inoltre le recenti Decisioni Finali d’Investimento (FID) per i progetti a gas Gendalo e Gandang (South Hub) e per i giacimenti Geng North e Gehem (North Hub).

In particolare, il progetto North Hub si baserà sull’impiego di una FPSO (Floating Production, Storage, and Offloading) di nuova costruzione, con una capacità di trattamento di circa 28 milioni di metri cubi al giorno (1bscf/d, bilion standard cubic feet/day) di gas e 90.000 bpd (barrel per day) di condensati, nonché sull’impianto GNL di Bontang esistente.

La nuova scoperta è adiacente alla scoperta a gas di Gula (circa 56 miliardi di metri cubi di gas in posto con 75 milioni di barili di condensati), non ancora sviluppata.

Eni è presente in Indonesia dal 2001 e detiene attualmente un portafoglio upstream diversificato nelle attività di esplorazione, sviluppo e produzione. La produzione netta è di circa 90.000 barili di olio equivalente al giorno, principalmente dai giacimenti di Jangkrik e Merakes nell’offshore del Kalimantan Orientale.

Negli ultimi sei mesi, Eni ha perforato con successo altri quattro pozzi esplorativi nello stesso bacino. La campagna esplorativa proseguirà con un ulteriore pozzo previsto nel 2026 e due pozzi nel 2027.

Abele Carruezzo

(Mappa del Kalimantan in colore chiaro con le sue province; foto courtesy Wikipedia)