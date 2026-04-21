1° Maggio parte l’accordo commerciale tra Mercosur-UE

(Palazzo della sede Mercosur a Montevideo Uruguay; foto courtesy uff. s. Mercosur)

La Puglia strategicamente è in corsa su quest’accordo; una considerazione del Prof Ugo Patroni Griffi

Bari. Lo scorso 28 febbraio con la guerra di US&Israel contro l’Iran, i mercati energetici sono stati stravolti provocando ricadute sull’economia globale.

Uno scenario che ha riproposto all’Europa un’autonomia strategica in ambito energetico: diversificare mercati, approvvigionamenti e investimenti.

Due accordi di libero scambio sono stati predisposti dall’Unione europea; stiamo parlando dell’accordo con il Mercosur (Mercado Común del Sur, Mercato comune del Sud- Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) e il FTA (Free Trade Agreement) con l’India,

L’accordo Mercosur- UE prevede l’eliminazione dei dazi sul 91% degli scambi commerciali tra i due blocchi, mentre favorisce l’export di prodotti agricoli e industriali sudamericani verso l’Europa e viceversa, soprattutto in settori quali macchinari, chimico-farmaceutico, automobili, vino e formaggi.

L’Accordo di Libero Scambio UE-India, invece, non tratta solo una riduzione dei dazi, ma a più livelli coinvolge beni, servizi, proprietà intellettuale, appalti pubblici, sostenibilità, standard tecnici e digitalizzazione; oltre alle ‘certificazioni e regole di origine’ per la tracciabilità dei prodotti e alle norme operative di Dogana e commercio digitale.

L’FTA entrerà in vigore probabilmente all’inizio del 2027, previa ratifica da parte del Parlamento Europeo, degli Stati membri e delle Autorità indiane. La piena operatività sarà progressiva, con fasi temporali comprese tra i 5 e i 10 anni a seconda del settore, per permettere un adattamento graduale delle imprese e delle istituzioni. Il periodo 2026–2027 rappresenta una ‘finestra operativa ideale’ per rivedere le proprie strategie in India e anticipare l’impatto dell’FTA.

Ora il prossimo 1° maggio entrerà in vigore l’applicazione provvisoria dell’Accordo dell’Unione Europea con il Paesi del Mercosur dopo le ratifiche di Uruguay e Argentina.

Abbiamo chiesto al Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, docente di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, presso l’Università agli Studi di Bari Aldo Moro, una valutazione in merito a questi accordi e l’entrata in vigore – provvisoria – dell’Accordo Mercosur-UE e soprattutto cosa potrà rappresentare per la Regione Puglia.

“Il prossimo 1° maggio – ha sottolineato il Prof Patroni Griffi – entrerà in vigore la parte commerciale dell’Accordo Mercosur-UE; stiamo parlando di un’area grande di libero scambio, mai stipulata prima da parte dell’UE; si tratta di 800 milioni di persone, eliminazione dei dazi sul 91% delle merci europee verso Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. Sembrano parole, ma in realtà si tratta di una ricomposizione delle supply chain globali e questo interessa l’Italia e soprattutto la Puglia agricola e industriale”.

“Parlando della crisi dello Stretto di Hormuz, sempre più chiuso – si è trasformata in una crisi energetica a livello globale – il Prof Patroni Griffi è convinto che tutto questo – logisticamente parlando – varierà le rotte commerciali influenzando il processo dei trasporti marittimi”.

In questo scenario, i flussi cercheranno nuovi ingressi nel Mediterraneo e l’Italia e soprattutto la Puglia possono sfruttare queste nuove opzioni.

Infatti, “I nuovi investimenti infrastrutturali che i porti dell’AdSPMAM stanno eseguendo – afferma Patroni Griffi – mettono in posizione agevolata l’intero sistema portuale pugliese. Mi riferisco al progetto di Marisabella del porto di Bari, il cold ironing sui porti di Bari e di Brindisi, la colmata di Capobianco a Brindisi con i nuovi accosti e il potenziamento della logistica agroalimentare. Infrastrutture che potranno garantire una nuova vision: i porti pugliesi come terminal di connessione tra l’America Latina, Africa, Balcani e corridoio adriatico”.

Non basta solo “saper esportare”, ma va aggiunto il “saper adattare la propria strategia industriale e commerciale” ai nuovi mercati. Le imprese e le istituzioni che agiranno ora – con visione e metodo – saranno i primi a cogliere i benefici strutturali dell’accordo.

Nella speranza che si sappia mettere in pratica una tale visione, creando nuova economia e occupazione per l’Italia e la Puglia in particolare: una Regione che offre una ZES Unica con crediti d’imposta considerevoli, agroalimentare di eccellenza, logistica integrata e porti in posizione strategica e sicura nel Mediterraneo.

Abele Carruezzo

(Prof Avv. Ugo Patroni Griffi; foto archivio Il Nautilus)