La logistica da digitalizzare

Online le linee guida per la rendicontazione dei progetti di digitalizzazione della logistica

Roma – Sono oltre 1200 le imprese che hanno già avviato progetti di digitalizzazione della logistica grazie agli investimenti PNRR di competenza del MIT.

Si tratta di uno stimolo all’innovazione reso possibile attraverso la misura M3C2 – 2.1, “Digitalizzazione della catena logistica”, con cui sono stati stanziati 157 milioni di euro attraverso il bando LogIN Business.

L’obiettivo è quello di sostenere l’adozione di piattaforme digitali interoperabili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), favorire la dematerializzazione dei documenti di trasporto e rendere più efficienti flussi e rotte grazie a tecnologie avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale.

Per accompagnare le imprese beneficiarie nella fase conclusiva degli interventi, il MIT ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le linee guida per la rendicontazione.

Le istruzioni operative, disponibili nella sezione “LogIN Business” della pagina dedicata ai fondi PNRR, forniscono supporto per il corretto caricamento della documentazione sulla piattaforma digitale.

La scadenza per la presentazione della rendicontazione finale è fissata al 30 aprile 2026.