Protagonisti della vita istituzionale ed economica di Genova

Rixi, i porti della nuova riforma non perderanno l’autonomia

Genova. L’assemblea di Spediporto – 27 aprile 2026 – ha celebrato i suoi 80 anni, con il presidente Andrea Giachero che ha affrontato le sfide legate a innovazione e competitività del porto più importante del sistema portuale italiano; nel contempo ha evidenziato le priorità future riguardo al completamento delle infrastrutture di connesione con il Nord-Ovest e il recupero delle aree industriali disponiobili nella ZLS.

La zona logistica speciale è stato il tema chiave dell’assemblea pubblica: ZLS per lo sviluppo economico di Genova, del suo porto e anche dell’aeroporto, come nel manifatturiero, strategica di marketing territoriale internazionale. E su tale tema sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli ha, invece, posto l’accento su quello che si può migliorare nella ZLS: “dovremo rivedere – dice Paroli – l’impianto normativo in termini di snellezze procedurali, di risorse e del meccanismo con il quale vengono erogate”.

Intervento aspettato è stato qullo del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Rixi che ha ssicurato la volontà del Governo Meloni di mettere mano alle criticità infrastrutturali di Genova e soprattutto alla riforma dei porti italiani.

Edoardo Rixi ha sottolineato che, dopo la “bollinatura” della Ragioneria dello Stato, il testo della riforma affronta ora l’iter parlamentare e prima alla Camera dei Deputati. Sulla riforma lo scontro politico non accenna a placarsi con il PD che la definisce “preoccupante e mette in crisi l’autonomia dei sistemi portuali con una super Autorità portuale centralizzata”. Il PD con tutta l’opposizione si chiede “se il testo che arriverà in Parlamento confermerà il pesante taglio di risorse economiche, fino al 40%, oltre che di personale e competenze a danno delle Autorità di sistema.

Per il Viceministro Rixi – di tutt’altro avvis – si tratta di “… una riforma che non vuole togliere autonomia agli scali, ma vuole generare delle sinergie per far sì che il nostro sistema marittimo portuale possa essere più competitivo nello scenario internazionale” Ed ancora “è necessario che si debba aumentare l’influenza dei nostri porti nel Mediterraneo generando servizi che consentano di incrementare i traffici e rendere il nostro paese in grado di superare le crisi geopolitiche”. “Si deve – ha detto Rixi – puntare sulle sinergie e sulla digitalizzazione, integrando interporti e porti”.

Mediterraneo su cui si è soffermato anche Antonio Gozzi, Presidente Duferco e Federacciai: “I paesi del Nord Africa – ha detto – cresceranno tanto, dobbiamo dunque, come città, diventare un punto di riferimento, senza dimenticare cosa rappresenta la logistica ovvero un fattore abilitante di competitività”.

Da tutti gli intervenuti all’Assemblea è stato evidenziato che in una situazione geopolitica critica come quella che stiamo vivendo, occorre guardare al futuro. E a sinergie e collaborazioni come elementi essenziali per dare davvero una spinta all’economia della Liguria e di conseguenxza all’Italia.

L’Assemblea è stata conclusa da un ospite internazionale, Guo Peidong, Chief Representative CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade)in Italia che ha presentato la partecipazione di Regione Liguria come guest of honor a CISCE 2026, , la rassegna sui temi della logistica e dell’innovazione che si svolgerà a Pechino nel mese di giugno.

Abele Carruezzo

(On. le Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; foto courtesy Camera dei Deputati)