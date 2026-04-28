Rhenus acquisisce il 100% del Gruppo LBH e rafforza la propria strategia di crescita nel settore marittimo globale

-Il Gruppo Rhenus acquisisce il restante 49% di LBH, raggiungendo la piena proprietà del Gruppo

-L’operazione rafforza ulteriormente il network globale nei servizi marittimi e nella logistica portuale

-LBH continuerà ad operare con il proprio brand consolidato, mantenendo gli elevati standard di qualità del servizio

Il Gruppo Rhenus rafforza ulteriormente la propria presenza nel settore marittimo internazionale completando l’acquisizione del restante 49% del Gruppo LBH (LBH Global Agencies Inc.). Con questa operazione, LBH – agenzia marittima portuale attiva in 24 Paesi nel mondo – diventa una società interamente controllata da Rhenus, segnando un passaggio chiave nel percorso strategico avviato con l’ingresso di Rhenus nel capitale nel 2023.

Specializzato nella gestione di navi in arrivo e in partenza che operano nel trasporto di rinfuse solide, carichi liquidi, container e merci varie, il Gruppo LBH rappresenta un partner strategico di valore per Rhenus nello sviluppo di una rete globale integrata di servizi marittimi e logistici. L’acquisizione delle quote residue dalla famiglia Lagendijk consolida una collaborazione costruita nel tempo su basi di fiducia, visione condivisa e obiettivi comuni di crescita internazionale.



Sinergie strategiche per un servizio sempre più integrato ai clienti

La partnership tra Rhenus e LBH è nata con l’obiettivo di unire la capillare presenza globale di LBH nei servizi di agenzia portuale con la solida rete logistica internazionale di Rhenus. Nel tempo, questa integrazione ha permesso di ampliare l’offerta di servizi e di supportare i clienti con soluzioni di supply chain sempre più personalizzate, resilienti ed efficienti, in un contesto di mercato globale in continua evoluzione.

L’unione delle competenze di due realtà altamente specializzate rappresenta un ulteriore tassello della strategia di crescita del Gruppo Rhenus nel commercio internazionale, con l’obiettivo di espandere il proprio network e contribuire allo sviluppo di supply chain sempre più affidabili e interconnesse a livello mondiale.



Continuità del brand e qualità del servizio per LBH

All’interno del Gruppo Rhenus, LBH continuerà a svolgere un ruolo centrale nella strategia marittima, mantenendo il proprio brand, il posizionamento sul mercato e l’elevato livello di qualità del servizio che l’hanno resa un punto di riferimento a livello internazionale. L’operazione conferma la visione di Rhenus di crescere come un unico team globale, facendo leva su partnership solide e di lungo periodo per sostenere il proprio percorso di sviluppo.

