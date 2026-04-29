Boat Days on Board e Blu Expo a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026 l’evento dedicato alla nautica e all’economia del mare

Organizzato da Consormare del Golfo, dal 14 al 17 maggio prossimi Gaeta ospiterà “Boat Days on Board e Blu Expo”, importante evento dedicato alla nautica da diporto, al turismo nautico e ai principali settori dell’economia del mare.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del Boat Days svoltosi a Civitavecchia alla fine di marzo dal Consorzio Mare Lazio, ampliandone contenuti e prospettive. L’appuntamento di Gaeta si arricchisce infatti di due elementi distintivi: “Boat Days on Board”, con la possibilità di prove in mare delle imbarcazioni, e “Blu Expo”, dedicato in modo specifico agli incontri e agli approfondimenti sull’economia del mare.

L’evento si inserisce nel programma Eventi Lazio 2026 ed è patrocinato dalla Regione Lazio, nell’ambito di un percorso sinergico che coinvolge i principali consorzi rappresentativi a livello regionale: Consormare del Golfo, Consorzio Nautico del Lazio e Consorzio Mare Lazio, in collaborazione con le principali associazioni di riferimento del settore, tra cui Confindustria Nautica e Confapi Mare.

L’evento è inoltre realizzato con il supporto del Comune di Gaeta, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, della Camera di Commercio Frosinone – Latina, del Consorzio Industriale del Lazio, della Provincia di Latina, della Provincia di Frosinoene e del CISE, a testimonianza di una forte collaborazione istituzionale e territoriale. Il programma sarà interamente dedicato alla risorsa “mare”, da valorizzare e tutelare insieme alle attività economiche ad essa collegate e al comparto delle acque interne, con l’obiettivo di consolidare l’iniziativa come appuntamento annuale di riferimento per il settore.

L’evento si propone come un’importante occasione di incontro tra operatori, professionisti, aziende e appassionati, favorendo il dialogo e la nascita di nuove opportunità di mercato, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e della sostenibilità. In questo contesto, il Lazio sarà promosso come polo di eccellenza per i servizi legati alla nautica e alle attività connesse al mare.

Programma delle attività

L’evento offrirà un programma articolato di attività, tra cui:

-esposizioni di imbarcazioni, accessori, tecnologie e servizi per la nautica;

-conferenze e workshop su innovazione, sostenibilità e nuove tendenze del settore;

-giornate di approfondimento istituzionale e tecnico, tra cui: o i lavori del “Blu Lab”, con la partecipazione di amministratori e tecnici dei Comuni rivieraschi della Regione Lazio; o il Blu Forum 2026, organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con la partecipazione di esponenti del mondo politico, industriale e militare;

-incontri con presidenti di associazioni di categoria ed esperti dell’economia del mare;

-visite alle imbarcazioni in acqua con eventuali prove in mare;

-incontri B2B tra operatori e aziende;

-attività didattiche e laboratori per bambini e studenti;

-intrattenimento ed eventi dimostrativi organizzati dalle istituzioni preposte alla salvaguardia delle coste e dei bagnanti.

Obiettivi dell’evento

L’iniziativa si propone di:

-rappresentare i principali settori dell’economia del mare;

-promuovere tecnologie e soluzioni innovative e sostenibili;

-incentivare il turismo costiero del Lazio e la valorizzazione del patrimonio marittimo;

-creare opportunità di business tra aziende e professionisti;

-sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del mare e delle sue risorse.

Target di riferimento

L’evento è rivolto a:

-aziende e professionisti del settore nautico e marittimo;

-appassionati di nautica, pesca, sport acquatici e turismo blu;

-istituzioni e associazioni impegnate nella tutela del mare;

-operatori turistici e del settore alberghiero;

-studenti e ricercatori interessati a innovazione, nautica e biologia marina.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli incontri B2B tra aziende e operatori del settore e a momenti di confronto tra i principali attori dell’economia del mare, inclusi ambiti come nautica, shipping, turismo blu e stampa specializzata, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di alto profilo e massimizzare le opportunità per espositori e visitato

Appuntamento dal 14 al 17 maggio nella suggestiva cornice di Gaeta medievale, in Piazza Episcopio, per quattro giornate dedicate al mare, alla nautica, all’innovazione e alle opportunità dell’economia blu.