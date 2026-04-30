L’occupazione cresce con la ZES Unica

(Slide dell’area ZES Unica)

Sull’argomento abbiamo registrato il commento del Prof. Ugo Patroni Griffi

Roma. Le aree della ZES Unica oggi rappresentano le più grandi opportunità di rilancio e di sviluppo per l’intero Mezzogiorno d’Italia e non solo.

Il nuovo decreto sul lavoro approvato l’altro giorno dal Consiglio dei Ministri conferma un’occupazione agevolata nella ZES Unica per il Mezzogiorno d’Italia.

Parte principalmente dal Decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito in Legge 95/2024), che ha introdotto il cosiddetto Bonus ZES Unica.

L’agevolazione consiste in un “esonero contributivo totale” (100%) per i datori di lavoro privati, con un massimale di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, per una durata massima di 24 mesi.

Requisiti per il Bonus ZES Unica

Per accedere all’incentivo, devono essere rispettate specifiche condizioni riguardanti il datore di lavoro, il lavoratore e la tipologia di contratto.

Datori di lavoro: riservato ai datori di lavoro privati (inclusi quelli agricoli) che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione.

Lavoratori: l’assunzione deve riguardare soggetti con almeno 35 anni di età che risultino disoccupati da almeno 24 mesi.

Territorio: il dipendente deve prestare fisicamente servizio in una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES Unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria.

Contratto: l’incentivo si applica alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a scopo non dirigenziale.

Altre agevolazioni

Oltre al bonus specifico per gli over 35 nella ZES, il Decreto Coesione prevede versioni potenziate di altri incentivi se applicati nel Mezzogiorno.

Bonus Giovani: esonero totale fino a 650 euro (anziché 500) per l’assunzione di under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

Bonus Donne: esonero totale fino a 650 euro per l’assunzione di donne svantaggiate nelle aree ZES.

Resta inteso che le agevolazioni per la ZES Unica restano attive per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026. Le istruzioni operative e le modalità per richiedere lo sgravio sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026.

L’argomento merita un commento specifico e non solo per ragioni tecniche. Lo abbiamo chiesto al Prof. Ugo Patroni Griffi, ordinario di Diritto Commerciale e docente di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università agli Studi Aldo Moro di Bari, che come sempre la redazione de Il Nautilus ringrazia.

“Lo sgravio contributivo del 100% – afferma il Prof Patroni Griffi – applicato alle assunzioni a tempo indeterminato nella ZES Unica rappresenta finalmente uno strumento coerente con la logica di fondo che dovrebbe animare le politiche per il Mezzogiorno: non assistenza, ma incentivo strutturale alla creazione di occupazione stabile e qualificata”.

“Il fatto che il beneficio – continua Patroni Griffi – sia condizionato al rispetto del «salario giusto» è un elemento di serietà che distingue questa misura da molti precedenti interventi, spesso neutralizzati da forme di dumping salariale. Altrettanto apprezzabile è l’attenzione riservata alle categorie più vulnerabili — donne, giovani under 35, lavoratori svantaggiati — cui si aggiunge un massimale ulteriore per l’occupazione femminile, segno di una sensibilità che va oltre il mero automatismo contributivo”.

“Dal punto di vista della governance della ZES Unica – sottolinea il Prof Patroni – che abbraccia un arco territoriale imponente — da Abruzzo e Molise fino alla Sardegna, passando per Puglia e Calabria — la misura rafforza la coerenza del modello unitario voluto dalla riforma del 2023, superando la frammentazione delle precedenti ZES regionali”.

Il Prof. Ugo Patroni Griffi ha seguito da vicino le dinamiche portuali e logistiche del Mezzogiorno, e per questo è convinto che strumenti di questo tipo possono alimentare un circolo virtuoso anche nell’indotto delle infrastrutture strategiche, a cominciare dai porti adriatici e ionici. Ne abbiamo scritto ampiamente sulla ZES Unica come strategia per lo sviluppo del Mezzogiorno con le puntuali riflessioni del Prof. Patroni Griffi (art. 25.06.2026 Il Nautilus).

“Una buona notizia, insomma – conclude il Prof Patroni – nella speranza che l’attuazione sia all’altezza dell’impianto normativo”.

Abele Carruezzo

(Prof. Ugo Patroni Griffi; foto archivio Il Nautilus)