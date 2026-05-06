“Road to BEST” approda a Civitavecchia il 15 maggio: focus sul futuro della portualità italiana

Blue Media annuncia la decima tappa del roadshow nazionale dedicato ai temi chiave della blue economy

Il prossimo venerdì 15 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, la Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci, Porto di Civitavecchia) ospiterà un appuntamento centrale del percorso “Road to BEST”, pensato per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema marittimo-portuale.

“Road to BEST” è il tour di incontri organizzato da Blue Media in avvicinamento al “BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show”, il summit biennale in programma a Genova dal 16 al 19 novembre 2026, che ambisce a diventare un punto di riferimento internazionale per la Blue Economy.

Nel pieno della ridefinizione degli equilibri logistici e commerciali del Mediterraneo, i porti tornano al centro delle strategie di sviluppo. In questo contesto, Civitavecchia si conferma uno snodo strategico di primaria importanza: porta marittima della Capitale e hub di riferimento per i collegamenti tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, dove traffico merci, mobilità passeggeri e turismo si intrecciano con le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione.

L’incontro, dal titolo “Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro”, si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, imprese e stakeholder sui principali driver di evoluzione del comparto, dalla crescita dei traffici allo sviluppo delle Autostrade del mare, fino alla transizione verso modelli logistici più efficienti e sostenibili.

Promosso da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Forum riunirà i principali attori del settore per offrire una lettura aggiornata delle dinamiche in corso e delle prospettive di crescita del sistema portuale italiano, evidenziando il ruolo sempre più centrale del Mediterraneo negli scenari economici globali.

L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione di networking e dialogo tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire la costruzione di una visione condivisa per uno sviluppo sostenibile e competitivo della portualità nazionale.

Di seguito il programma preliminare, in continuo aggiornamento al seguente link: https://events.blueconomy.com/it/civitavecchia/



9:30 | Saluti istituzionali (apertura registrazioni dalle 9:00)

Marco Prendibene, Sindaco Comune di Civitavecchia

Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia

10:00 | Video Intervista

Roberto Petri, Presidente di Assoporti

10:10 | Intervista 1:1

Raffaele Latrofa, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

10:25 | Il futuro dei porti e il ruolo di territori e politica

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)

Marietta Tidei, Consigliera Regionale – Regione Lazio

Roberto Morassut, Deputato della Repubblica Italiana

11:00 | I Sessione – Asset strategici e sviluppo: la centralità dei porti di Roma nel mercato globale

Moderatrice: Cristina Gazzellini (Il Messaggero)

John Portelli, General Manager – Roma Cruise Terminal

Alessandro Carollo, Associate Vice President, Government Relations – Royal Caribbean Group

Francesco Galietti, Director – CLIA Italy

Vincenzo Poerio, CEO – Tankoa Yachts

12:00 | II Sessione – Rotte Blu e sostenibilità: la nuova frontiera della logistica

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)

Achille Onorato, CEO – Moby Group

Matteo Catani, Amministratore Delegato – GNV

Gaudenzio Parenti, Direttore Generale – Associazione Nazionale Imprese Portuali (ANCIP)

13:00 | Conclusioni e networking light lunch

La stampa è invitata a partecipare e confermare la propria presenza al seguente indirizzo mail: sarah.possamai@community.it