“L’accordo UE-MERCOSUR: interscambio commerciale e aspetti giuridici”, 12 maggio, sede di Bari della Banca d’Italia

La sede di Bari della Banca d’Italia ospiterà il prossimo 12 maggio un seminario di particolare rilievo dedicato all’Accordo UE-Mercosur, uno dei dossier economici e geopolitici più strategici per il futuro degli scambi internazionali tra Europa e America Latina.

L’iniziativa, inserita nel ciclo “Conversazioni in Banca d’Italia”, affronterà il tema “L’accordo UE-MERCOSUR: interscambio commerciale e aspetti giuridici”, con un approccio multidisciplinare che intreccia economia, diritto internazionale e prospettive per il sistema produttivo europeo e mediterraneo.

Ad aprire i lavori saranno Marcello Malamisura, Capo della sede di Bari della Banca d’Italia, e Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Interverranno inoltre Massimiliano Paolicelli della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia ed Enrique Hernandez Sierra, Direttore della Maestria di diritto internazionale pubblico dell’Università della Repubblica dell’Uruguay.

L’incontro assume una valenza particolarmente significativa alla luce della crescente centralità dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, destinato a incidere profondamente sugli equilibri economici globali, sulle catene logistiche e sulle relazioni commerciali euro-latinoamericane.

Per il Mezzogiorno e per il sistema portuale adriatico il tema presenta evidenti ricadute strategiche. L’intensificazione degli scambi con i Paesi del Mercosur potrebbe infatti rafforzare il ruolo dell’Italia meridionale quale piattaforma logistica e commerciale nel Mediterraneo, valorizzando infrastrutture portuali, retroportuali e corridoi intermodali.

Non meno rilevante è il profilo giuridico dell’intesa, che coinvolge questioni legate alla regolazione degli scambi, agli standard ambientali, alla tutela delle produzioni europee e alla governance dei mercati internazionali. Proprio per questo il confronto tra studiosi, economisti e operatori istituzionali appare particolarmente attuale.

Il seminario si terrà presso la sede barese della Banca d’Italia, in Corso Cavour 4, il 12 maggio 2026 dalle ore 15.30 alle 17.00.

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria al seguente link:

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