ZIM Integrated Shipping Services rimarrà nelle mani israeliane?

(Una nave portacontainer ZIM in manovra; foto courtesy ZIM)

Investitori israeliani offrono un’offerta di 4,5 miliardi di dollari ed un premio del 7,1% per mantenere ZIM Shipping sotto controllo locale

Haifa, Israele. Sembrava conclusa l’offerta di Hapag-Lloyd per acquisire l’israeliana ZIM Shipping! La notizia della vittoria nell’appalto di Hapag-Lloyd per acquisire il controllo di ZIM, dello scorso febbraio, aveva convinto i media stranieri, ma non i dipendenti dell’azienda, oltre a sorprendere l’Autorità per la Navigazione e i Porti israeliana. (art. 18.02.2026 Hapag-Lloyd vicina all’acquisto di ZIM – il nautilus).

Il Ministro dei Trasporti di Israele aveva ordinato di esaminare la possibilità di intervenire nell’accordo attivando la “golden share” detenuta dallo Stato; il sindacato dei lavoratori aveva annunciato che l’azienda rimaneva occupata dai lavoratori fino a nuovo avviso.

Lo Stato di Israele era ed è preoccupato che una tale vendita creerebbe un problema sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento marittimo e sul ruolo dei dipendenti nei processi aziendali su larga scala che influenzano non solo i profitti, ma anche l’interesse nazionale.

Mentre tale proposta andava avanti, la scena dell’appalto cambia per l’ingresso di un nuovo investitore.

Nuovo gruppo investitore

Sakal Acquisition Corp. ha emesso un’offerta pubblica per acquisire tutte le azioni di ZIM per 37,5 dollari per azione in contanti, un’offerta superiore del 7,1% rispetto all’accordo esistente con Hapag-Lloyd AG. e complicandone la vendita.

Diversi media israeliani sottolineano che l’imprenditore avrebbe il sostegno di un gruppo di coinvestitori, senza fare nomi; ma si pensa allo stesso gruppo che ha mostrato interesse anche per la compagnia aerea Arkia, con sede a Tel Aviv, perseguendo una strategia più ampia di investimento negli asset israeliani.

L’offerta è stata presentata al Consiglio di amministrazione di ZIM e sarà attivata solo se l’attuale accordo di fusione non verrà completato.

Come parte dell’offerta, Sakal si è impegnata a destinare 250 milioni di dollari per la distribuzione diretta ai dipendenti di ZIM dopo il completamento della transazione, in riconoscimento dei loro contributi all’azienda.

Inoltre, l’azienda ha sottolineato che l’ essere un’entità israeliana consente un avanzamento più efficiente del processo regolatorio, soprattutto per quanto riguarda l’approvazione della golden share del paese. È stato inoltre affermato che l’accordo avrebbe mantenuto il controllo sovrano israeliano sulla compagnia e sulla rete globale di operazioni di ZIM, che include una flotta di 145 navi.

Sakal Acquisition Corp. presenterà i documenti finali della transazione entro dieci giorni lavorativi. Secondo la stima presentata, la transazione dovrebbe essere completata entro 90-120 giorni dalla data di attivazione dell’offerta, soggetto alle consuete approvazioni regolatorie.

L’economista israeliano Shlomo Maoz – contestando la proposta di Hapag-Lloyd – ha sempre affermato che “… vendere le operazioni internazionali di ZIM non è una mossa puramente commerciale, ma costituisce piuttosto una minaccia diretta alla sicurezza nazionale dello Stato di Israele e alla sua capacità di operare in tempi di emergenza, specialmente in un mondo che sta diventando sempre più ostile e pericoloso nei confronti delle relazioni commerciali di Israele, che in realtà è un’ ‘isola economica’ dipendente dalle rotte marittime”.

Secondo l’economista Maoz, la perdita del controllo israeliano sulla flotta navale nazionale significa mancare della capacità operativa critica del paese, incluso il trasporto di cibo, carburante, apparecchiature mediche e dispositivi di sicurezza anche sotto restrizioni internazionali, boicottaggi o stretti monitoraggi.

Non finisce qui!

Intanto, lo scorso 7 maggio, dopo la divulgazione della nuova offerta di acquisizione di Haim Sakal, il Consiglio di amministrazione di ZIM ha rilasciato una chiarificazione drastica: “L’accordo di fusione con Hapag-Lloyd è vincolante per le parti”. L’annuncio indica che ZIM non intende riaprire l’accordo esistente.

Il Consiglio, in sostanza, ha ribadito che, dopo l’approvazione dell’Assemblea degli azionisti del 30 aprile, l’accordo con il colosso tedesco dello shipping mondiale Hapag-Lloyd è definitivo e vincolante. Sebbene l’offerta di Sakal sia superiore di 300 milioni di dollari, ZIM sottolinea che legalmente, dopo l’approvazione degli azionisti (approvata con una maggioranza del 97%), l’azienda è impegnata a completare la transazione originale.

Come dire che la proposta di Sakal è arrivata tardi; si vedrà; e comunque dipende anche dalle Autorità regolatorie, incluso il Ministero dei Trasporti israeliano e altri uffici governativi.

Abele Carruezzo

