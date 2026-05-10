“L’accordo UE-MERCOSUR: interscambio commerciale e aspetti giuridici”, 12 maggio, sede di Bari della Banca d’Italia

Bari. La sede di Bari della Banca d’Italia ospiterà il prossimo 12 maggio un seminario di particolare rilievo dedicato all’Accordo UE-Mercosur, uno dei dossier economici e geopolitici più strategici per il futuro degli scambi internazionali tra Europa e America Latina.

L’entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur segna una svolta nel commercio internazionale attuale e sicuramente anche in futuro. (art. 21.04.2026, 1° Maggio parte l’accordo commerciale tra Mercosur-UE – il nautilus)

Dopo due decenni di negoziati, possiamo affermare che, in questo scenario di incertezze geopolitiche e di frammentazione commerciale, l’Europa e l’America Latina stanno rafforzando la loro posizione, diversificando partner e applicando un modello commerciale – Mercosur – verso una modernizzazione produttiva, l’accesso alla tecnologia e l’attrazione di investimenti esteri in settori con maggiore valore aggiunto.

L’obiettivo di tale accordo non è solo garantire l’accesso al mercato; ma permettere a territori e aziende di comprendere che si tratta di uno strumento strategico per un’opportunità nel garantirsi un futuro economico.

Un’opportunità per tutti per avere capacità nell’accelerare l’innovazione tecnologica, soprattutto nelle infrastrutture come le cd free zone, veri motori di competitività e connessione intercontinentale.

La sfida non è più decidere se l’accordo sia positivo, ma come utilizzarlo in modo intelligente; si pensi all’Italia, alla Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno e alle Zone Logistiche Speciali (ZLS) in altre regioni.

Importante sarà l’incontro-studio promosso dalla Banca d’Italia di Bari – inserito nel ciclo “Conversazioni in Banca d’Italia” – specificatamente sul tema “L’accordo UE-Mercosur: interscambio commerciale e aspetti giuridici”. Il tema sarà affrontato con un approccio multidisciplinare che intreccia economia, diritto internazionale e prospettive per il sistema produttivo europeo e mediterraneo.

Ad aprire i lavori saranno Marcello Malamisura, Capo della sede di Bari della Banca d’Italia, e Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Interverranno inoltre Massimiliano Paolicelli della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia ed Enrique Hernandez Sierra, Direttore della Maestria di diritto internazionale pubblico dell’Università della Repubblica dell’Uruguay.

Interessante sarà l’aspetto strategico che l’accordo UE-Mercosur impatterà sul Mezzogiorno d’Italia e sul Sistema Portuale del Mare Adriatico.

Infatti, l’accordo potrà sicuramente rafforzare il ruolo dell’Italia meridionale negli scambi; proprio grazie alla ZES Unica, consolidata come piattaforma logistica, industriale e tecnologica, capace di catturare valore nelle catene globali e capace di valorizzare infrastrutture portuali, retroportuali e corridoi intermodali, sarà possibile intensificare le relazioni commerciali euro-latinoamericane di un’area economica, la più importante al mondo: più di 700 milioni di persone e circa un quarto del PIL globale.

Un dinamismo economico – affermano gli annalisti – che nel lungo termine stimano aumenti del commercio vicini al 40%, accompagnati da effetti positivi sul PIL e sugli investimenti in entrambe le regioni.

Una ZES Unica ancora capace di integrare servizi logistici avanzati, trasformazione dell’industria leggera e soluzioni digitali per una nuova architettura aziendale.

L’incontro di Bari assume anche una valenza-studio importante del profilo giuridico dell’intesa, che coinvolge questioni legate alla regolazione degli scambi, agli standard ambientali, alla tutela delle produzioni europee e alla governance dei mercati internazionali.

Proprio per questo il confronto tra studiosi, economisti e operatori istituzionali appare particolarmente attuale.

Il seminario si terrà presso la sede barese della Banca d’Italia, in Corso Cavour 4, il 12 maggio 2026 dalle ore 15.30 alle 17.00.

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria al seguente link: Modulo per la registrazione della partecipazione





Abele Carruezzo