“Road to BEST” approda a Civitavecchia il 15 maggio: focus sul futuro della portualità italiana

Blue Media annuncia la decima tappa del roadshow nazionale dedicato ai temi chiave della blue economy

Il prossimo venerdì 15 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, la Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci, Porto di Civitavecchia) ospiterà un appuntamento centrale del percorso “Road to BEST”, pensato per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema marittimo-portuale.

Nel pieno della ridefinizione degli equilibri logistici e commerciali del Mediterraneo, i porti tornano al centro delle strategie di sviluppo. In questo contesto, Civitavecchia si conferma uno snodo strategico di primaria importanza: porta marittima della Capitale e hub di riferimento per i collegamenti tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, dove traffico merci, mobilità passeggeri e turismo si intrecciano con le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione.

L’incontro, dal titolo “Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro”, si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, imprese e stakeholder sui principali driver di evoluzione del comparto, dalla crescita dei traffici allo sviluppo delle Autostrade del mare, fino alla transizione verso modelli logistici più efficienti e sostenibili.

Promosso da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Forum riunirà i principali attori del settore per offrire una lettura aggiornata delle dinamiche in corso e delle prospettive di crescita del sistema portuale italiano, evidenziando il ruolo sempre più centrale del Mediterraneo negli scenari economici globali.

L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione di networking e dialogo tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire la costruzione di una visione condivisa per uno sviluppo sostenibile e competitivo della portualità nazionale.

A questo link il programma preliminare: https://events.blueconomy.com/it/civitavecchia/