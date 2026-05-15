CIVITAVECCHIA GATEWAY MEDITERRANEO: Autostrade del mare, infrastrutture e competitività per la portualità del futuro

-Organizzato da Blue Media in collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Forum ha riunito istituzioni, operatori marittimi, industria e stakeholder per discutere il futuro della portualità italiana ed europea

-Al centro del confronto il ruolo strategico di Civitavecchia e dei porti del Lazio nel Mediterraneo, lo sviluppo delle Autostrade del mare, la crescita dei traffici merci e passeggeri e le sfide di sostenibilità, innovazione e intermodalità del sistema logistico-portuale

Civitavecchia – Si è svolta oggi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la decima tappa di “Road to BEST”, il ciclo nazionale di eventi organizzato da Blue Media. L’appuntamento, intitolato “Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro”, è stato dedicato alle prospettive della portualità italiana, con un focus sul sistema portuale di Roma e sul suo ruolo strategico nel Mediterraneo.

L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, decision maker istituzionali, esponenti politici e associazioni di categoria del settore marittimo-portuale, configurandosi come un momento di confronto sulle principali direttrici di sviluppo della portualità nazionale ed europea.

“Questa tappa di Road to BEST ha confermato ancora una volta l’importanza di creare occasioni di confronto concrete tra istituzioni, operatori e imprese della Blue Economy. Il livello del dibattito emerso oggi a Civitavecchia dimostra quanto il settore senta l’esigenza di condividere visioni, esperienze e progettualità comuni per affrontare le sfide della competitività e dell’innovazione. Mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera significa favorire un dialogo costruttivo e creare le condizioni per sviluppare sinergie strategiche a beneficio dell’intero sistema portuale e logistico nazionale.” – ha dichiarato Maurizio Introna, Direttore Generale di Blue Media.

Il Forum ha posto al centro del dibattito il ruolo dei porti, con Civitavecchia in particolare evidenza, quale porta d’accesso privilegiata ai traffici marittimi del Mediterraneo centrale e crocevia strategico tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Ampio spazio è stato dedicato allo sviluppo delle Autostrade del mare come alternativa sostenibile al trasporto su gomma, alle strategie di crescita dei traffici merci e passeggeri e alle politiche necessarie per rendere il sistema portuale italiano più competitivo, moderno e sostenibile.

In apertura dei lavori è intervenuto il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, che ha sottolineato: «Il porto di Civitavecchia si conferma oggi uno snodo strategico nel sistema delle Autostrade del mare e più in generale nella rete logistica del Mediterraneo. La nostra posizione geografica, unita agli investimenti infrastrutturali e alla capacità di dialogo con operatori e istituzioni, ci consente di rafforzare il ruolo dei porti di Roma e del Lazio come hub competitivo, sostenibile e intermodale. Le Autostrade del mare rappresentano una leva fondamentale per ridurre l’impatto del trasporto su gomma, migliorare l’efficienza dei collegamenti e sostenere la crescita dei traffici merci e passeggeri. L’obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale è quello di accompagnare questa trasformazione puntando su innovazione, sostenibilità ambientale e integrazione con le reti europee dei trasporti, affinché Civitavecchia possa consolidare la propria centralità nei corridoi logistici internazionali.»

Nel corso della prima parte della mattinata, dedicata a infrastrutture, competitività e sviluppo dei porti del Lazio, sono state approfondite le dinamiche economiche e industriali del sistema portuale regionale. In questo contesto, Valerio Giorgi, Responsabile Corporate Toscana Ovest di BPER Banca, ha presentato un focus sui porti laziali tratto dalla ricerca “Blue Economy: una leva strategica per la crescita dell’economia italiana”, realizzata dall’Ufficio Studi dell’istituto, offrendo una lettura aggiornata delle prospettive di crescita del comparto: «Dal recente report pubblicato dall’Ufficio Studi di BPER emerge come la Blue Economy, con 14.000 aziende e 70.000 occupati, rappresenti un settore fondamentale per l’economia del Lazio al cui PIL contribuisce per oltre il 3 per cento. Con il proprio desk altamente specializzato BPER accompagna i tanti attori dell’economia del mare verso una crescita sostenibile valorizzando quelle sinergie tra turismo, logistica e servizi avanzati che rappresentano le leve strategiche per lo sviluppo di questo territorio.»

A seguire si è svolto il panel “Asset strategici e sviluppo: la centralità dei porti di Roma nel mercato globale”, che ha riunito operatori dello shipping, della cantieristica e del trasporto passeggeri, con un focus sulle trasformazioni in atto nel settore e sull’evoluzione dei traffici lungo le rotte del Mediterraneo.

Nel corso del confronto, Vincenzo Poerio, CEO di Tankoa Yachts, ha evidenziato l’evoluzione del comparto nautico e dell’alta gamma: «Noi italiani siamo leader nel mondo nella produzione di superyacht dai 24 ai 70 metri. Il settore è in crescita, e l’innovazione tecnologica è sempre più importante, ma bisogna imparare a confrontarsi con aziende di altri settori e tra i diversi distretti. Dobbiamo anche puntare alla formazione, solo così si genera valore per il territorio e per l’intero settore della nautica italiana.»

La sessione conclusiva, dedicata al tema “Rotte Blu e sostenibilità: la nuova frontiera della logistica”, ha approfondito il ruolo strategico delle Autostrade del mare, dell’intermodalità e dell’innovazione nei trasporti marittimi, attraverso il contributo dei principali operatori del comparto ferry e della logistica. Al centro del confronto le sfide legate alla sostenibilità, all’efficienza delle connessioni nel Mediterraneo e all’evoluzione dei flussi merci e passeggeri.

Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV, ha dichiarato: «Le Autostrade del mare rappresentano oggi uno strumento strategico non solo per migliorare l’efficienza della logistica, ma anche per accelerare concretamente il percorso di decarbonizzazione del trasporto merci e passeggeri. Investire sul trasporto marittimo significa ridurre congestione, emissioni e impatto ambientale lungo le principali direttrici su terra. In questo scenario, il rinnovo della flotta è un elemento centrale: GNV sta portando avanti un importante piano di investimenti in nuove navi di ultima generazione, progettate per garantire maggiori standard di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità del servizio. La sfida dei prossimi anni sarà integrare innovazione tecnologica, intermodalità e infrastrutture portuali per rendere il Mediterraneo sempre più competitivo e sostenibile.»

Tra gli interventi anche quello di Gaudenzio Parenti, Direttore Generale Associazione Nazionale Imprese Portuali (ANCIP), che ha evidenziato il ruolo centrale delle imprese portuali nell’evoluzione del sistema logistico e marittimo nazionale: «Le Autostrade del Mare e lo sviluppo strategico del Mediterraneo, attraverso lo Short Sea Shipping, non sarebbero stati possibili senza le imprese portuali italiane e, più in generale, il lavoro degli operatori portuali, vero motore di efficienza, resilienza e competitività del sistema logistico nazionale. Infatti, in un contesto globale sempre più instabile, il modello portuale italiano rappresenta un’eccellenza strategica da tutelare e valorizzare, anche attraverso strumenti fiscali e normativi speciali non più rinviabili. Le criticità della portualità italiana non nascono dalla banchina, ma da una burocrazia spesso incompetente e farraginosa, mentre le imprese attive in questo settore garantiscono ogni giorno operatività, sicurezza e continuità economica al Paese.»

Il confronto ha confermato la centralità del sistema portuale di Civitavecchia e, più in generale, dei porti del Lazio nelle strategie di sviluppo del Mediterraneo. Il dialogo tra istituzioni, imprese e operatori si conferma un elemento chiave per sostenere la crescita del comparto, rafforzarne la competitività e accelerarne il percorso di innovazione e sostenibilità.

L’evento si inserisce nel percorso “Road to BEST”, il tour nazionale promosso da Blue Media in vista di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, in programma a Genova dal 16 al 19 novembre 2026. La manifestazione nasce con l’obiettivo di consolidare un dialogo strutturato tra imprese, istituzioni e investitori della Blue Economy a livello globale. La prossima tappa del roadshow è in programma il prossimo venerdì 26 giugno a La Spezia.

Per maggiori informazioni sul roadshow visitare questo link: https://events.blueconomy.com/it/blue-economy-forum/