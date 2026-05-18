SALERNO, IL PROPELLER CLUB PRESENTA FMTS 2027: DOMANI ALLA STAZIONE MARITTIMA L’“APERITIVO CON OSPITI” DEDICATO A TURISMO, PORTUALITÀ E BLUE ECONOMY

Si terrà domani, 19 maggio alle ore 18.00 presso la Stazione Marittima di Salerno, il nuovo appuntamento con “Aperitivo con Ospiti”, il format periodico di networking promosso dal The International Propeller Club – Port of Salerno, dedicato al confronto tra istituzioni, imprese, operatori del mare, turismo, ricerca e formazione.

La serata sarà dedicata alla presentazione della seconda edizione del Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile – FMTS 2027, piattaforma di dialogo e relazioni nata per favorire il confronto sui temi della blue economy, della portualità, della mobilità marittima, del turismo sostenibile e dell’innovazione dei territori costieri del Mediterraneo.

L’incontro, volutamente informale ma ad alto contenuto relazionale e strategico, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del sistema marittimo, portuale, scientifico e imprenditoriale, tra cui il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, CV (CP) Giovanni Calvelli, rappresentanti di Confitarma, Assormeggi, terminal crocieristici, armatori del trasporto passeggeri, centri di ricerca e stakeholder della blue economy.

Tra gli ospiti annunciati figurano inoltre Massimo Clemente (ITC-CNR), Elisabetta Ettorre (RETE), Raffaele Cimmino (Assormeggi Italia), Salvatore Gambardella (Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri), Giuseppe e Francesca Amoruso (Amalfi Coast Cruise Terminal), Tomaso Cognolato (Assiterminal), Fabrizio Monticelli (ForMare), Rosario Danisi (Accademia Marittima Meridionale) e numerosi altri protagonisti del cluster marittimo e logistico.

Nel corso della serata sarà inoltre illustrato il percorso verso FMTS 2027, che punta a consolidarsi quale luogo permanente di confronto tra porti, città, imprese, turismo e istituzioni, rafforzando il ruolo del Mediterraneo quale spazio di connessione economica, infrastrutturale e culturale.

L’evento è riservato su invito e si concluderà con un momento conviviale dedicato al networking tra soci, partner e stakeholder del territorio.

Guarda qui la prima edizione del Forum

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmxh_pzeUX31hdIUjQXSfp5ke5eS-OpPh