BLU DESIGN SUMMIT 2026: IL MERCATO AL CENTRO DELLA PRIMA PARTE DELLA SECONDA GIORNATA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SPEZIA

“The State Of Yachting – Preview 2026”,di Superyacht Times: mercato entra in una fase incerta, trainano i grandi scafi

La Spezia – Lo stato del mercato globale del segmento superyacht, inteso per la definizione internazionale come scafi superiori ai 30 metri, ha caratterizzato la mattinata della seconda giornata della 3^ edizione del Blue design Summit l’evento è dedicato al settore dei superyacht e a tutto ciò che riguarda il design in relazione all’acqua: dalle crociere ai resort, dai waterfront fino alle marine e agli yacht club.

I dati sono stati illustrati da Ralph Dazert, responsabile intelligence di Superyacht Times, e hanno fotografato il mercato globale 2025 e in anteprima assoluta quello dei primi 3 mesi del 2026 sui superyacht con focus su backlog, mercato dell’usato e del nuovo, in costruzione e consegnati.

In termini generali, il 2025 ha visto il compiersi della stabilizzazione post-pandemica. L’Italia si conferma il paese leader nella costruzione, dominando il mercato in termini di volumi, mentre Olanda e Germania competono sulla lunghezza media dei progetti, specializzandosi su imbarcazioni di dimensioni maggiori. Sebbene il mercato dell’usato mostri una crescita costante, specialmente nel segmento 30-40 metri, i dati previsionali per il 2026 indicano una contrazione in questo stesso segmento a favore di un aumento delle vendite per yacht di dimensioni superiori. Questo spostamento suggerisce una maturazione strategica del settore, dove alcuni costruttori abbandonano i segmenti meno redditizi (<40m) per concentrarsi su superyacht a più alto margine, indicando che la vera leva di crescita futura risiede nel stazza lorda e nella dimensione lineare, non solo nel numero di unità vendute.

I dati mostrano per i primi quattro mesi del 2026 una tendenza al ribasso per le vendite di nuovi yacht tra 30-40 metri. Al contrario, si prevede un aumento della domanda per tutte le imbarcazioni sopra i 40 metri. Per alcuni paesi costruttori, continuare la produzione di yacht sotto i 40 metri non è più considerato profittevole. Di conseguenza, la concentrazione si sta spostando verso i superyacht e imbarcazioni di dimensioni e stazza lorda maggiori. Questo è evidente dall’aumento della lunghezza media per progetto nel 2026 per quasi tutti i principali paesi costruttori (ad eccezione dei Paesi Bassi, che mostrano stabilità).

L’analisi per segmento mostra che le vendite di yacht oltre gli 80 metri sono aumentate nel 2025 rispetto al 2024. I segmenti 54-55 metri e 65 metri si rivelano particolarmente apprezzati. Dal punto di vista geografico, l’Italia è il paese leader per numero di yacht nuovi venduti (>30m). Nelle posizione di rincalzo Turchia, Olanda e Germania. Paesi come Finlandia ed Emirati Arabi Uniti mostrano buone vendite in proporzione alle loro dimensioni. La Finlandia sembra riuscire a cavalcare al meglio la tendenza verso la classe “explorer” ice-class.

Il mercato dell’usato rimane robusto e in continua crescita. Il confronto tra vendite di yacht nuovi (blu) e usati (bianco) tra il 2020 e il 2025 mostra che, sebbene le cifre varino annualmente (con un picco di differenza nel 2021), il segmento dell’usato è sempre molto attivo. Sul rapporto 2024 vs. 2025, le transazioni più numerose si concentrano nel segmento 30-40 metri, sebbene il 2024 abbia registrato numeri leggermente superiori al 2025. Anche il segmento 40-50 metri mostra una buona vitalità.

La seconda giornata vedrà in serata la proclamazione dei vincitori dei due premi assegnati nell’ambito di Blue Design Summit. Torna la terza edizione dei Blue Design Awards, che celebrano i progetti, le aziende e i protagonisti del 2025 che si sono distinti nel settore nautico e del design. Le categorie in gara sono: Italian Yacht Ambassador • Lifetime Achievement Award • She-Entrepreneur of the Year • Best Motor Yacht oltre 24 metri • Best Motor Yacht sotto i 24 metri • Best Sailing Yacht • Best Refitting Project • Best Exterior Design oltre 24 metri • Best Exterior Design sotto i 24 metri • Best Interior Design • Building on Water • Best Cruise Design • Innovative Design • Heritage Award • Architecture Testimonial.

Novità del 2026 è la Gara di Talenti Designing for Exploration, che lancia una sfida progettuale rivolta a studenti di design, architettura e ingegneria nautica: immaginare uno yacht Explorer (42–67 metri) capace di affrontare ogni mare del globo garantendo comfort costante. Il concept chiave è Leave No Trace: la nave non deve solo navigare, ma poter risiedere negli ecosistemi più fragili del pianeta minimizzando il proprio impatto ambientale, in un equilibrio tra lusso estremo e responsabilità ecologica.

Il miglior progetto del contest sarà inoltre premiato nell’ambito dei Blue Design Awards con il riconoscimento speciale “Next Wave Designer” per creare un ponte diretto tra presente e futuro del settore.

Con Blue Design Summit, dal 18 al 20 maggio, La Spezia si conferma uno dei centri orimari del design nautico internazionale. The Next Wave Now, il futuro è già qui. Blue Design Summit è promosso da Comune della Spezia; AdSP Mar Ligure Orientale; Liguria International; Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia- La Spezia – Savona; Confindustria La Spezia; MiglioBlu. La manifestazione è organizzata da Clickutility Team e Fondazione Promostudi.

Blue Design Summit è l’evento che riunisce operatori del settore, designer e cantieri, con un ricco programma di conferenze e incontri. La manifestazione pone al centro sostenibilità e innovazione, esplorando le nuove frontiere della nautica: dai superyacht a vela ai materiali avanzati, fino alle più recenti soluzioni di propulsione green. Con focus sarà dedicato anche allo yachting residenziale e cruising fino ai waterfront e alle marine.