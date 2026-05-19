Protocollo d’Intesa tra Enac e Confetra per lo sviluppo del settore cargo

Tra le priorità: l’introduzione della Carta dei Servizi Merci, il potenziamento dei poli logistici e lo sviluppo dell’Airport Cargo Community System

Roma – Enac e Confetra hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto a promuovere lo sviluppo e la competitività del cargo aereo in Italia, attraverso interventi mirati su qualità dei servizi, digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità.

Il Protocollo, firmato dal Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e dal Presidente di Confetra Carlo De Ruvo, si inserisce nel quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento del sistema logistico nazionale, riconoscendo al cargo aereo un ruolo strategico per il commercio internazionale. In base ai dati più recenti, circa il 29% dell’export italiano verso Paesi extra UE, in termini di valore, è trasportato per via aerea.

“L’accordo firmato oggi – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – nasce dalla consapevolezza che logistica e movimentazione delle merci rappresentano leve strategiche per la crescita economica e commerciale del Paese.

Questa intesa segna un passo concreto verso un rafforzamento della cooperazione tra Istituzioni e imprese, a sostegno del cargo aereo e dello sviluppo delle infrastrutture logistiche nazionali, con una visione orientata a sostenibilità, intermodalità, innovazione tecnologica e gestione sempre più efficiente dei flussi.

L’obiettivo è costruire un sistema logistico moderno, integrato e competitivo, capace di rafforzare il ruolo dell’Italia negli scambi internazionali e di accompagnare la crescita del Paese nei prossimi anni”.

L’accordo definisce una serie di azioni prioritarie:

-introduzione della Carta dei Servizi Merci per gli aeroporti con traffico superiore a 100.000 tonnellate annue, con individuazione di indicatori di qualità e sistemi di monitoraggio delle performance; uno strumento indispensabile per stabilire livello di qualità di servizio minimi per perseguire una politica volta al miglioramento continuo;

-promozione della digitalizzazione dei processi logistici, anche mediante lo sviluppo di piattaforme integrate di gestione (Airport Cargo Community System) e l’adozione di tecnologie innovative;

-potenziamento della capacità infrastrutturale del sistema aeroportuale, con interventi su poli logistici, handling e integrazione intermodale;

-applicazione della metodologia ICAO del Balanced Approach per la gestione sostenibile dell’impatto acustico.

L’intesa interviene in un contesto in cui il traffico cargo nazionale risulta ancora sottodimensionato rispetto al suo potenziale: nel 2025 il settore è cresciuto del 2% a fronte di una crescita del 5% del traffico passeggeri. Inoltre, una quota significativa delle merci italiane transita attraverso aeroporti di altri Paesi europei, evidenziando margini di miglioramento per l’efficienza del sistema nazionale.

“Rafforzare la filiera logistica significa sostenere concretamente il sistema produttivo nazionale e la collaborazione tra Istituzioni e mondo imprenditoriale è la chiave per cogliere questa sfida.

Una quota rilevante del valore delle merci extra UE viaggia per via aerea e la crescita dei traffici nei principali hub nazionali rende indispensabili investimenti per l’ampliamento delle infrastrutture e la digitalizzazione dei processi”, ha sottolineato il Presidente di Confetra Carlo De Ruvo.

Per l’attuazione del Protocollo sarà istituito un Tavolo Tecnico congiunto, incaricato di coordinare le attività previste e monitorarne lo stato di avanzamento. Tra gli obiettivi operativi la definizione della Carta dei Servizi Merci e la redazione di un documento strategico sullo sviluppo del cargo aereo.

Il Protocollo prevede inoltre il coinvolgimento degli operatori della filiera – tra cui spedizionieri, handler e corrieri espressi – rappresentati dalle associazioni aderenti a Confetra: AICAI, ANAMA e ASSOHANDLERS. Insieme, ciascuna nell’esercizio della rappresentanza di categoria e nell’ambito della propria competenza, le Organizzazioni si impegnano a supportare Enac nella finalizzazione del processo di adozione del Regolamento della Carta dei Servizi Merci e a collaborare con i gestori aeroportuali per il raggiungimento dei relativi obiettivi.