Ancora un progetto Horizon Europe per il futuro green

(Sito per ricarica offshore – zona offshore di energia – in un ancoraggio; foto courtesy Stillstrom)

Finanziamenti UE prevedono un progetto pilota – Project SPARK – che utilizza le zone energetiche offshore per ricaricare le navi; otto partner sperimenteranno questa nuova tecnologia di ricarica offshore al largo del porto Skagen

Copenaghen. Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027, il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. Il programma ha una durata di sette anni – corrispondente al bilancio di lungo termine dell’UE – e una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi, cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next Generation EU.

La Commissione europea – tramite la gestione diretta del programma Horizon Europe – sta fornendo una sovvenzione di 5 milioni di euro (5,8 milioni di dollari) a un consorzio internazionale guidato da Stillstrom, società di Maersk Supply Services, divenuta poi indipendente nel 2022, per sviluppare e dimostrare infrastrutture di ricarica offshore per navi ancorate con i motori in funzione al minimo.

Si tratta del Progetto SPARK (dalla lingua danese che significa scintilla-impulso elettrico)

che dovrebbe iniziare il prossimo mese, a giugno, e dovrebbe durare 3 anni, concentrandosi esclusivamente su applicazioni civili nell’intento di ottenere un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale dagli investimenti dell’UE in ricerca e innovazione.

I fondi utilizzati per il progetto Spark serviranno per sviluppare e dimostrare infrastrutture di ricarica offshore per navi che stazionano all’ancora con i motori accesi al minimo per i servizi necessari di bordo.

Riunendo otto partner in cinque paesi, il progetto implementerà e testerà una soluzione pilota di Offshore Power Zone (OPZ) a Skagen, Danimarca – uno degli hub di ancoraggio più trafficati dell’Europa settentrionale – mirando alle emissioni di gas serra (GHG) generate dalle navi ferme tra una missione e l’altra.

Le Offshore Power Zones (OPZ) sono un concetto sviluppato da Stillstrom; si tratta di aree designate nell’ancoraggio dove le navi potranno ancorare e collegarsi alle soluzioni energetiche sostenibili di Stillstrom invece di far funzionare i motori al minimo. Un’ampia gamma di navi commerciali può beneficiare delle Offshore Power Zone, inclusi navi portacontainer, petroliere, navi supply, navi cargo e altre imbarcazioni al largo in attesa di operare.

Stillstrom guiderà il progetto, lavorando insieme ai suoi partner Aalborg University, DNV, Maersk, MARIN, Port of Malta, Port of Skagen e University College London. Insieme, il consorzio unisce competenze nelle operazioni navali, infrastrutture portuali, ricerca, formazione in simulazione e quadri normativi per progettare, costruire e convalidare un sistema energetico offshore scalabile.

“Le navi ferme al largo vicino alla costa rappresentano una fonte significativa e spesso trascurata delle emissioni di gas serra, rendendole un’opportunità chiara e immediata per la decarbonizzazione”, spiega il CEO di Stillstrom, Kristian Borum Jørgensen. Sottolinea che il progetto “riunirà partner da tutto l’ecosistema marittimo, permettendoci di accelerare collettivamente l’energia offshore dal concetto alla distribuzione reale, offrendo una soluzione pratica ed economica per il settore marittimo”.

“Questa rappresenta un’opportunità significativa per Skagen come uno dei principali centri di ancoraggio dell’Europa settentrionale. Ospitando questa Offshore Power Zone pilota, stiamo contribuendo a dimostrare come l’innovazione collaborativa possa ridurre direttamente le emissioni delle navi ferme e supportare la transizione del settore verso un’operatività più pulita. Porta inoltre opportunità di occupazione locale e sviluppo delle competenze man mano che nuove infrastrutture vengono installate e testate nell’ambiente portuale”, ha commentato Willy B. Hansen, CEO del Porto di Skagen.

In particolare, il consorzio è formato dai seguenti collaboratori per compiti: – Università di Aalborg, Dipartimento dell’Energia, Esbjerg, Danimarca (ricerca); – DNV Det Norske Veritas (quadro normativo e certificazione, come Registro Navale); – Maersk (proprietario delle navi); – MARIN (simulazione, addestramento, VR, Virtual Reality); – Porto di Malta (studio di fattibilità/replica del progetto in Malta Freeport area ); – Porto di Skagen (luogo di dispiegamento); – Stillstrom (ruolo principale); – University College London, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Regno Unito (ricerca); (Regno Unito e Norvegia sono inclusi come partner non UE).

Il Porto di Skagen è un importante porto commerciale nel nord della Danimarca, strategicamente situato all’incrocio tra il Mare del Nord e il Mar Baltico. Di proprietà del Comune di Frederikshavn e gestito come porto municipale indipendente, il porto rappresenta un importante snodo marittimo per la pesca, i servizi marittimi, la movimentazione merci, il deposito e le operazioni di crociera.

Con un’ampia infrastruttura per i moli, accesso in acque profonde e servizi portuali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Porto di Skagen supporta una vasta gamma di tipi di imbarcazioni e attività marittime. Il porto sta investendo attivamente in infrastrutture moderne e iniziative che supportano operazioni marittime più sicure, efficienti e a basse emissioni.

Parallelamente alla consegna tecnica, il progetto Spark valuterà la fattibilità commerciale e i vari iter burocratici per soddisfare alle regole con l’intento di supportare un’adozione più ampia nell’industria marittima.

Abele Carruezzo

(Una prima OPZ del progetto Spark per rifornimento navi e per tagliare le emissioni; foto courtesy Heinz-Juergen SommerMenden, Germany by Stillstrom)