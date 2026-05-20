Il Premier indiano Modi conquista l’Europa, dopo la Svezia arriva in Italia

(La Premier Meloni e il Primo Ministro indiano Modi; foto courtesy Ansa)

L’impegno del Premier indiano è quello di co-investire in infrastrutture portuali indiane e nella transizione verde

Roma. L’altro giorno, parlando al Tavolo Europeo per l’Industria (ERT) a Göteborg, Svezia, il Primo Ministro Narendra Modi ha invitato i leader europei a co-investire nelle massicce infrastrutture portuali indiane e nella transizione verde.

Alla luce delle gravi interruzioni in Asia occidentale che hanno fatto aumentare i costi di trasporto, assicurazione e carburante, ha sottolineato che India e UE devono co-sviluppare catene di approvvigionamento affidabili, trasparenti e resilienti per evitare un decennio di disastri.

L’India sta attivamente cercando investimenti industriali europei per costruire cluster integrati nella costruzione navale e stabilire otto enormi hub marittimi a livello nazionale.

In Svezia Modi ha incontrato anche Robert Maersk Uggla, presidente della global carrier AP Moller-Maersk invitandolo ad investire in porti indiani per integrare una logistica e rendere efficiente la catena di approvvigionamenti.

“Oggi eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell’India Narendra Modi.

La visita in Italia di Modi, riveste “particolare importanza nel quadro del consolidamento delle relazioni tra Italia e India e del rafforzamento del dialogo politico tra le due Nazioni”, si legge nel comunicato congiunto emesso dalla Presidenza italiana. Si tratta della prima visita bilaterale in Italia, dopo la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia – Brindisi nel giugno 2024 – e al G20 di Roma nell’ottobre 2021 e della prima missione ufficiale a Roma di un Primo Ministro indiano negli ultimi 26 anni.

Punti chiave dell’incontro bilaterale

L’Accordo di Libero Scambio tra l’Unione Europea e l’India apre la strada a un aumento del commercio e degli investimenti in entrambe le direzioni.

Per l’Italia l’impegno è di raggiungere e superare l’obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali con l’India entro il 2029, con particolare attenzione ai settori della difesa e aerospazio, tecnologie pulite, macchinari, componenti automobilistici, chimica, farmaceutica, tessile, agroalimentare e turismo.

Il ‘Made in Italy’ è da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo e l’incontro odierno mira a far crescere l’interesse delle imprese italiane per la produzione in India (Make in India); si parla già di una presenza di 1000 imprese italiane in India; una co-creazione di valore in cui i rispettivi punti di forza industriali si rafforzano reciprocamente.

Altri punti hanno riguardato l’Intelligenza Artificiale, il calcolo quantistico, i minerali critici e le infrastrutture digitali. Italia e India collaborano da tempo per garantire che lo sviluppo dell’IA sia responsabile e centrato sull’essere umano. I due premier hanno condiviso l’impegno a creare una “algor-etica” antropocentrica radicata nella tradizione umanistica e per questo il partenariato odierno mira a garantire che l’IA agisca come catalizzatore di emancipazione sociale.

Sull’energia la Meloni ha detto che “… la transizione globale verso fonti energetiche diversificate richiede innovazione, investimenti e cooperazione. India e Italia collaborano in ambiti che vanno dalle energie rinnovabili alle tecnologie dell’idrogeno, dalle reti intelligenti alle infrastrutture resilienti. L’impegno dell’India a diventare un hub per l’esportazione di idrogeno verde offre enormi potenzialità e si integra perfettamente con le avanzate tecnologie italiane nel settore delle infrastrutture rinnovabili e con il ruolo strategico dell’Italia come porta energetica dell’Europa. In questo contesto è importante anche la nostra collaborazione, insieme ad altre Nazioni, in iniziative guidate dall’India quali la International Solar Alliance (ISA), la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) e la Global Biofuels Alliance (GBA)”.

Infine è stato sottolineato l’importanza del corridoio per il commercio, tecnologia, energia, dati e idee che collega l’Oceano Indiano all’Europa. In questo contesto, il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC) rappresenta una visione orientata a collegare le regioni attraverso moderni sistemi di trasporto e infrastrutture, reti digitali, sistemi energetici e catene di approvvigionamento resilienti. India e Italia sono inoltre impegnate a collaborare con altri partner per trasformare questa visione in realtà.

Intanto, l’Ambasciatore dell’Unione Europea in India, Hervé Delphin, ha esortato Nuova Delhi a finalizzare rapidamente un Accordo di Protezione degli Investimenti (IPA) e a includere un capitolo sulla liberalizzazione degli investimenti nel loro storico Accordo di Libero Scambio (FTA). Sebbene le trattative per lo storico FTA, di 1.000 pagine-acclamate come la “madre di tutti gli accordi” – si siano ufficialmente concluse il 27 gennaio 2026, l’attuale bozza manca di un esplicito quadro di liberalizzazione degli investimenti per i settori non servizi.

Il vasto patto commerciale, che unisce un mercato di due miliardi di consumatori e circa 24 trilioni di dollari di PIL combinato, è attualmente oggetto di una revisione legale prevista per il completamento entro luglio. I funzionari europei prevedono la firma del documento completo entro la fine del 2026, puntando all’attuazione completa entro l’inizio del 2027.

Abele Carruezzo