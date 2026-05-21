FINCANTIERI E TEIJIN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SIGLANO UN ACCORDO PER SVILUPPARE PARATIE IN MATERIALI COMPOSITI AVANZATI PER UNITÀ NAVALI

Fincantieri, uno dei principali complessi cantieristici al mondo, e Teijin Automotive Technologies, controllata europea di Teijin Ltd., gruppo giapponese leader globale nelle soluzioni avanzate in materiali compositi, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare una collaborazione finalizzata allo sviluppo ingegneristico di paratie non-strutturali in materiali compositi per applicazioni navali.

In base all’accordo, Teijin Automotive Technologies guiderà le attività di ingegneria e industrializzazione con il supporto di Fincantieri. L’iniziativa mira a introdurre nel settore navale soluzioni innovative in materiali compositi, con particolare attenzione alla riduzione dei pesi e all’integrazione funzionale, in risposta ai più elevati requisiti operativi e di sicurezza richiesti per le unità navali.

Le paratie saranno realizzate utilizzando un materiale composito innovativo brevettato da Aeronautical Service, che ha ottenuto con successo la certificazione di “non combustibilità”, requisito fondamentale per l’impiego a bordo delle navi. Fincantieri collabora già con Aeronautical Service, PMI italiana specializzata in soluzioni aerospaziali avanzate, nell’ambito delle attività volte a favorire l’adozione su larga scala di compositi a base di carbonio e tecnologie all’avanguardia, sia nella cantieristica civile sia in quella militare.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Questo accordo conferma il nostro ruolo di pionieri nel guidare l’evoluzione della cantieristica navale verso le migliori tecnologie disponibili e soluzioni ad alte prestazioni che vanno oltre l’utilizzo dell’acciaio. Promuovendo l’impiego di materiali di nuova generazione, rendiamo possibile lo sviluppo di unità più leggere ed efficienti, aprendo al contempo nuove opportunità progettuali – finora non realizzabili – in particolare in ambito militare. Nascono così nuove prospettive per il settore, in cui innovazione ed eccellenza operativa convergono per definire il futuro delle capacità marittime. La collaborazione con partner di primo piano come Teijin Automotive Technologies ci permette di accelerare questo percorso di trasformazione e di generare valore concreto per i nostri clienti e per l’intero ecosistema di riferimento”.

Uwe Brinkmann, Direttore Generale di Teijin Automotive Technologies Europe, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Fincantieri per introdurre i materiali compositi avanzati nel futuro della cantieristica navale. Insieme puntiamo a rafforzare sicurezza e sostenibilità, promuovendo al contempo l’innovazione in tutto il settore marittimo”.

La partnership segna un ulteriore passo nella strategia industriale di Fincantieri finalizzata ad ampliare le proprie competenze tecnologiche oltre le tradizionali applicazioni in acciaio. Accelerando l’integrazione di materiali avanzati, il Gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo di motore dell’innovazione nei settori marittimi ad alta tecnologia. L’introduzione di soluzioni in composito in ambito navale costituisce un significativo salto tecnologico mirato a combinare ingegneria dei materiali all’avanguardia, maggiore sicurezza e sostenibilità all’interno dei principali programmi marittimi strategici.