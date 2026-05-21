“Il contributo degli sport del mare per la crescita economica del territorio” – Iniziativa del Circolo della Vela Brindisi e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto

Presso la Sala “Alfredo Malcarne” della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, si è tenuto un convegno sul tema:”Il contributo degli sport del mare per la crescita economica del territorio”. L’appuntamento, che rientra nell’ambito del programma di eventi che precedono la 40^ edizione della regata velica internazionale “Brindisi- Corfù”, è stato organizzato dalla Camera di Commercio Brindisi-Taranto e dal Circolo della Vela di Brindisi.

Sono intervenuti, per gli indirizzi di saluto, Franco Gentile, Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Gaetano Caso, Presidente del Circolo della Vela.

Hanno fatto seguito gli interventi dei relatori che hanno approfondito importanti tematiche relative agli sport del mare ed ai riflessi sul comparto economico del territorio.

Il Presidente dell’VIII Zona della Federazione Italiana Vela, Alberto La Tegola, ha relazionato sul tema “Il contributo delle attività sportive e nautiche per lo sviluppo costiero”, fornendo interessanti spunti sulla situazione della Puglia.

Il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, invece, ha sottolineato, nel suo intervento, il contributo che gli eventi fieristici possono fornire per lo sviluppo della nautica da diporto nel bacino del Mediterraneo.

Un esempio di gestione virtuosa di una struttura portuale diportistica, invece, è stato illustrato dalla direttrice del porto turistico “Molo Sant’Eligio” di Taranto Gaia Melpignano, mentre il Presidente del Distretto Nautico di Puglia Giuseppe Danese ha sottolineato l’importanza della rete di porti turistici per la crescita del comparto turistico.

Le conclusioni sono state tratte dal Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso il quale ha ricordato i prossimi appuntamenti legati alla 40^ edizione della regata velica internazionale Brindisi-Corfu.

Video: S.C.

Gaetano Caso, presidente Circolo della vela Brindisi

Giuseppe Meo, presidente del Salone nautico di Puglia

Alberto La Tegola, presidente dell’VIII Zona della Federazione Italiana Vela