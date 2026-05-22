Transizione Energetica: L’olandese Boskalis investe in una nave posa cavi ad alta capacità

(Foto courtesy Royal Boskalis)

Royal Boskalis B.V. (Boskalis), ha annunciato di investire in una nave posa di cavi ad alta capacità (CLV, Cable Lay Vessel)

Papendrecht, Paesi Bassi. Secondo Boskalis, società di servizi marittimi – dragaggi e, offshore e posa cavi – l’elettrificazione della domanda energetica, guidata da obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica, sta accelerando la necessità di infrastrutture di rete capaci di rendere servizi marittimi dedicati.

“Le piattaforme di interconnessioni transfrontaliere e i sistemi di trasmissione dell’eolico offshore richiedono sempre più soluzioni di cavi a lunga distanza, che questa nave può offrire”, si legge nella nota dell’azienda dell’altro giorno.

La nave, da 24.000 tonnellate, sarà varata per soddisfare la crescente domanda di installazione di cavi a lunga distanza nei mercati degli interconnettori e dell’eolico offshore, in particolare per cavi ad alta tensione in corrente continua e si prevede che entrerà in servizio nel 2029.

La Cable Lay Vessel (CLV) presenterà due rotori (giostre) per svolgimento a cavo da 12.000 tonnellate, incluso un carosello concentrico. Boskalis afferma che la disposizione avanzata dell’imbarcazione consente l’installazione di sezioni di cavo più lunghe e continue, riducendo al minimo i costosi giunti offshore e migliorando l’integrità del cavo a lungo termine.

La nave/CLV sarà ad alta capacità all’avanguardia, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato energetico offshore e a sostegno della transizione globale verso le energie rinnovabili.

Attualmente l’azienda gestisce tre navi CLV, una imbarcazione di supporto per scavo e gruppi di attrezzature su misura per scavare.

Boskalis vanta oltre 15 anni di esperienza nell’installazione di cavi sottomarini, durante i quali è stata attiva in oltre 140 progetti legati ai cavi sottomarini.

Le capacità integrate di Boskalis in rilievi, dragaggio, preparazione del fondale marino, posa di cavi e installazione di rocce permettono all’azienda di offrire soluzioni completamente integrate, riducendo il rischio di interfaccia e differenziando Boskalis dai concorrenti.

Quest’ultima nave/CLV svolgerà un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione energetica e nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture sostenibili a livello mondiale.

Boskalis, con oltre 11.000 dipendenti, è una importante azienda globale di servizi che opera nei settori del dragaggio, delle infrastrutture marittime e dei servizi marittimi.

Inoltre, è attiva nella costruzione e manutenzione di porti, vie d’acqua, canali di accesso e infrastrutture civili, contribuendo così a facilitare i flussi commerciali e lo sviluppo socio-economico regionale. La sua flotta consta di oltre 400 imbarcazioni e attrezzature galleggianti capaci di operare anche in condizioni meteorologiche estreme e innalzamento del livello del mare.

Abele Carruezzo