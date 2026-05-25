Alcuni spunti vs il convegno del 27 maggio del Propeller club Roma: Tra transizione energetica e transizione industriale

Il Propeller Club Port of Roma propone una TAVOLA ROTONDA: Tra transizione energetica e transizione industriale la nuova filiera dell’eolico offshore come fattore di sviluppo e transizione industriale (acciaio prodotto a Taranto e costruzione nei porti del SUD), verso la sicurezza ed indipendenza energetica dell’Italia 27 maggio 2026, ore 15.30 presso Palazzo COLONNA, sala D’Amico, Piazza SS APOSTOLI 66, Roma.

Sono previsti i saluti di: Laurence Martin, Segretario Generale Federazione del Mare, Roberto Petri, Presidente Assoporti, Roberto Traversi, Segretario Ufficio di Presidenza della Camera, Mario Turco, Componente Commissione Finanze e Tesoro, Senato, Claudio Signorile, già Ministro dei Trasporti, Sergio Liardo, Comandante Generale Capitanerie di Porto.



A seguire, coordinati dall’ingegner Donato Caiulo, Presidente Propeller Club Port of Roma, sono previsti gli interventi di: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia (e commissario ex ILVA), Fulvio Mamone Capria, Presidente AERO, Giovanni Gugliotti, Presidente AdSPMI, Francesco Di Sarcina, Presidente AdSPMSO, Ercole Incalza, già Capo della STM del MIT e padre della “Legge Obiettivo”, Marilena Barbaro, D.G. FTA, MASE e Donato Liguori, D.G. PLI, MIT.



Premessa

Negli ultimi anni l’incidenza delle attività logistiche e di quelle legate alla produzione e/o trasporto di Energia rispetto alla storica economia del Paese è cresciuta in modo imprevedibile, questa evoluzione crescerà sempre più, per cui occorrono adeguate scelte strategiche da mettere in conto; diversamente si rischia di vedere crescere il sistema dei Paesi forti che potranno contare su un costo dell’energia basso e quello dei Paesi deboli, come l’Italia, non dotate di riserve energetiche, né di un adeguato sistema di energie rinnovabili o di approvvigionamento sicuro.

Appare chiaro che non si può procedere sulla strada della decarbonizzazione senza preventivamente vagliare, analizzare e trovare soluzioni adeguate ai settori industriali e manifatturieri energivori del Paese. Occorre favorire la costruzione o il revamping degli impianti industriali oltre che di quelli di produzione di energia rinnovabile a cominciare dall’eolico offshore, ma anche promuovere la produzione di biocarburanti o di biogas e la ricerca sul nucleare di ultima generazione. La stessa economia circolare se inserita nel sistema energetico e permettendone il suo sviluppo, consente di produrre e gestire in modo ottimale tutto il ciclo dei rifiuti. Quel che normalmente si considera come “rifiuto” può essere trasformato in una risorsa, in un Paese che sa pianificare e programmare nel medio-lungo periodo, a partire dai suoi hub portuali destinati a diventare veri e propri hub energetici ed industriali.

Tra transizione energetica e transizione industriale

Le strategie nazionali ed europee della Transizione energetica e della Transizione industriale, che trovano nei porti dei nodi strategici, devono quindi ripensarsi in modo integrato e rileggere in modo organico, a partire dalle realtà territoriali, soprattutto le scelte di lungo periodo, avendo presente il breve ed il medio periodo. Con il 95% del gas importato e le rinnovabili al 42% del fabbisogno, l’Italia insegue la transizione energetica senza avere una strategia industriale, infrastrutturale e portuale integrata. Gli stessi obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) al 2030 appaiono difficilmente raggiungibili, soprattutto per le rinnovabili offshore: erano previsti: 2,1 – 8,5 GW di capacità installata, ma, al 2026, a soli 4 anni dal 2030, non è partita alcuna asta con i relativi incentivi, per cui pur essendoci circa 100 progetti in itinere, di cui 5 hanno già ottenuto la “VIA”, tutto il comparto rimane bloccato.

Il fabbisogno energetico dell’Italia nel 2025, secondo il rapporto di Terna dello scorso novembre, è coperto per il 42% da fonti rinnovabili (per la massima parte da idroelettrico e fotovoltaico), per una quota simile da fonti fossili, mentre la percentuale restante dalle importazioni da centrali estere. Permane quindi una dipendenza dal gas estero con il relativo problema dei rigassificatori; infatti uno dei temi che sta coinvolgendo ultimamente la politica è l’approvvigionamento del gas. Il nostro Paese è fortemente dipendente dalle importazioni di questo combustibile, il 95% utilizzato in Italia proviene dall’estero, mentre la produzione interna copre il 5% (concentrata in Basilicata, e non nell’Adriatico, dove estrae gas, prevalentemente la Croazia).

Ovviamente aver depresso negli anni passati l’estrazione e la produzione nazionale di gas è stato un errore, perché ha comportato un ulteriore aumento della dipendenza e dei costi di importazione, infatti il flusso del gas naturale che proveniva dalla Russia (il 40% del nostro fabbisogno) si è fermato dopo l’invasione della Ucraina riducendo progressivamente la nostra dipendenza fino a scendere al disotto del 5%. Oggi in Italia, il gas arriva prevalentemente dalla Algeria (35%), dall’Azerbaigian con il TAP (15%), dal nord Europa (10%), dalla instabile Libia (5%) e dal gas naturale liquefatto (GNL) importato dal Qatar, dall’Algeria e dagli Stati Uniti che rappresenta oltre il 20% dell’import complessivo.

Il caso di Taranto

Per produrre acciaio verde in Italia servirebbe, ad esempio, nell’immediato, un rigassificatore per il rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che poi potrebbe funzionare, negli anni futuri, con le rinnovabili prodotte dall’eolico offshore. Ad oggi lo Stato continua a contribuire con circa 100 milioni di euro a fondo perduto ogni 2 mesi per mantenere in cassa integrazione gli operai, oltre altri oneri riflessi. La scommessa di una nuova filiera dell’eolico offshore come fattore di sviluppo e transizione industriale a livello nazionale, con l’acciaio per realizzare le pale eoliche e tutto il sistema galleggiante delle stesse, prodotto nell’acciaieria di Taranto, con conseguente costruzione degli stessi impianti nei porti del SUD, potrebbe rappresentare un nuovo boom economico per il nostro Paese, che, una volta messa a regime, potrebbe esportare tale tecnologia, con la fornitura anche dei materiali, per l’eolico offshore nel resto del Mediterraneo.

L’occasione dell’Italia di esser hub mediterraneo dell’Energia e ponte tra l’Europa e l’Africa, non è ancora persa; occorre però avere le idee chiare con le conseguenti scelte strategiche e l’urgenza di un Piano Nazionale che integri decarbonizzazione, competitività industriale e sicurezza energetica in una strategia coerente che includa la transizione industriale e quella energetica attraverso le energie rinnovabili (eolico offshore) ed il gas (magari italiano) nel medio periodo con il nucleare di nuova generazione in prospettiva futura.

I porti come hub energetici e la necessità di integrare le Transizioni energetiche e industriali

L’aumento vertiginoso dei costi dell’energia ha evidenziato ancora una volta le contraddizioni delle scelte effettuate dai governi passati rispetto alla valorizzazione delle risorse del nostro Paese verso il possibile sviluppo delle produzioni nazionali di gas naturale. Fermo restando la strategicità delle fonti rinnovabili, le polemiche promosse in quegli anni dai sostenitori politici della “decrescita felice” hanno inciso negativamente nel dibattito sulla questione energetica italiana, favorendo le decisioni negative sull’estrazione del gas nazionale o sull’incentivazione dell’eolico offshore, prevista dal PNIEC e dalla legislazione vigente, ma continuamente rinviata.

La recente crisi dello Stretto di Hormuz obbliga l’Italia, da un lato a posticipare l’uscita dal carbone, ma dall’altro a meditare sui continui rinvii della prima asta per l’eolico offshore; come spesso accade, un’emergenza esterna rivela la mancanza di una strategia energetica nazionale adeguata, integrata e trasparente.

Di fronte a queste situazioni la risposta richiede un ripensamento integrato del sistema industriale ed energetico, capace di mettere sullo stesso piano decarbonizzazione, competitività industriale e sicurezza energetica, e non di limitarsi ad accelerare sulle sole fonti rinnovabili a terra o su un ipotetico nucleare che, a breve, non sarà possibile. Bisogna predisporre un Piano Nazionale che definisca l’energia come una vera infrastruttura strategica, con un approccio integrato alla transizione industriale del Paese, che integri le fonti e la stessa supply chain, con i relativi nodi portuali, garantendo sicurezza di fornitura e continuità degli approvvigionamenti nel rispetto dei fabbisogni industriali e della popolazione.

Per questo motivo è importante accelerare sulla strada della integrazione energetica in cui tutte le tecnologie (compreso l’eolico offshore ed il nucleare di nuova generazione) siano presenti nel rispetto della centralità delle persone, del lavoro, del territorio e degli hub portuali, adeguatamente attrezzati, affinché l’interesse integrato del Paese arrivi a traguardare le necessarie transizioni energetiche ed industriali.