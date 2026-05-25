Europe for Aviation presente all’Airspace World 2026

Uniti per un cielo europeo più sostenibile ed efficiente

Lisbona. Airspace World 2026 è il principale raduno globale per l’intera comunità dello spazio aereo. Dall’avanzamento della digitalizzazione e della sostenibilità all’integrazione dei droni e della nuova mobilità aerea, è il luogo in cui l’industria si connette, collabora e plasma il futuro dello spazio aereo globale.

Durante tre giorni a Lisbona, che inizia domani, leader, innovatori e professionisti condivideranno conoscenze, forgeranno partnership e definiranno strategie per cieli più sicuri, intelligenti e sostenibili.

La conferenza esplora i temi chiave che plasmano il futuro dello spazio aereo globale. Dalle operazioni basate sui dati, interoperabilità e reti cyber-resilienti, all’integrazione avanzata senza soluzione di continuità di nuovi utenti (droni) dello spazio aereo nei sistemi ATM; agli strumenti per ridurre le emissioni e realizzare ambizioni a zero emissioni nette; all’AI e automazione e per finire sulla sicurezza e gestione del rischio rispetto alla conformità normativa.

Europe for Aviation, partecipando all’Airspace World 2026 a Lisbona, evidenzierà la collaborazione fra agenzie europee nella trasformazione dei cieli europei per formare un ecosistema aeronautico fluido, sostenibile e pronto per il futuro.

Vi saranno delle dimostrazioni dal vivo e le relazioni di esperti ai tour guidati dell’innovazione SESAR, lo stand Europe for Aviation presso Airspace World, finestra unica su come l’Europa stia lavorando insieme per modellare il futuro dell’aviazione, per offrire un cielo più digitale e sostenibile.

Si tratta di nove partner europei dell’aviazione che lavorano verso un obiettivo comune: un cielo più intelligente e connesso. L’impegno di queste organizzazioni è attuare un “Cielo Unico Europeo” allineando visione a lungo termine, politiche, innovazione, implementazione, operazioni e finanziamenti.

La partnership include la Commissione Europea (DG MOVE), l’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente (CINEA), l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), l’Agenzia per la Sicurezza Aerea dell’Unione Europea (EASA), EUROCAE, EUROCONTROL, L’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA), il Responsabile del Deployment SESAR e l’Impresa Congiunta SESAR.

La vision è quella di trasformare la collaborazione fra agenzie europee in un reale impatto operativo – portando benefici tangibili per i passeggeri, l’economia e l’ambiente – plasmando al contempo uno spazio aereo europeo più moderno, sostenibile e competitivo.

Da domani al 28 maggio, la Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti (DG MOVE) della Commissione UE sarà impegnata in un programma pieno su come l’Europa sta trasformando la collaborazione in impatto.

Il programma prevede esperienze interattive, assistite dal vivo, per dimostrare le innovazioni che supportano la sostenibilità e la modernizzazione dello spazio aereo; tavole rotonde organizzate dai partner Europe for Aviation per conoscere gli ultimi sviluppi che stanno plasmando il futuro dell’aviazione europea; visite guidate che mostrano ricerche all’avanguardia nella gestione del traffico aereo e nell’implementazione delle soluzioni SESAR; incontri con esperti dell’ Europe for Aviation per acquisire approfondimenti sulle politiche europee, sulle opportunità di finanziamento, sulle tecnologie e sulle soluzioni.

I visitatori sono inoltre invitati a partecipare a una sfida EUROCONTROL sui dati sul traffico aereo/aviazione e a vincere premi. Domani pomeriggio si parlerà di una strategia ambiziosa per i droni dell’UE, cercando di aprire la strada verso operazioni reali.

L’intero programma è consultabile sul sito: http://airspaceworld.com (Mondo dello spazio aereo).

Abele Carruezzo