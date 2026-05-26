Bureau Veritas Marine & Offshore presente alla Posidonia 2026 di Atene

(Ispettori BV a bordo di una nave; foto courtesy BV)

Posidonia 2026 (1-5 giugno) sarà l’occasione per il Bureau Veritas Marine & Offshore di presentare il nuovo centro ellenico per la Remote Inspection Technique (RIT)

Atene/Parigi. Il team greco di Bureau Veritas Marine & Offshore lo scorso 22 giugno ha ospitato ad Atene il 27° Comitato Ellenico e del Mar Nero, riunendo figure di spicco dei settori marittimo, energetico e cantieristico per discutere le sfide e le opportunità che stanno plasmando il futuro della navigazione, inclusa la crescente importanza della cooperazione americano-ellenica negli affari energetici e marittimi.

Mentre, il Bureau Veritas Marine & Offshore generale presenterà il centro ellenico per l’ispezione da remoto durante un seminario dedicato alle Digital Solutions il 4 giugno 2026 e come gli strumenti digitali stiano riducendo i rischi, abbassando i costi e migliorando il valore degli asset nel settore dello shipping globale.

Il seminario “Come le soluzioni digitali di Bureau Veritas riducono il rischio, abbassano i costi e migliorano il valore degli asset”, che si terrà dalle 15:00 alle 16:15 nella Sala 1B, Sala 1, riunirà armatori, partner tecnologici ed esperti di BV per una tavola rotonda sul passaggio del settore dalla conformità reattiva a una gestione proattiva degli asset basata sulle prestazioni.

Così, il nuovo centro di Atene si unisce alla rete globale RIT di BV che consta già di cinque ispettori (surveyors) e in circa sette centri, con piani che mirano di raggiungere 16 centri e oltre 40 ispettori entro la fine del 2026.

La filosofia del centro RIT consta nell’utilizzare droni e UAV (Unmanned Aerial Vehicle) operati a bordo da ispettori addestrati per ispezionare spazi confinati pericolosi; spazi di una nave, come i serbatoi per l’acqua di zavorra e stive per il carico, che presentano una forzata riduzione d’ingresso diretto da parte dell’uomo.

Questo approccio è progettato per migliorare la sicurezza e l’efficienza rispetto alle ispezioni tradizionali, che spesso richiedono l’ingresso di più persone in ambienti ad alto rischio.

Le ispezioni convenzionali dei serbatoi di zavorra richiedono che cinque o sette persone entrino in spazi che possono contenere gas tossici, umidità estrema e temperature che raggiungono i 50 gradi Celsius.

Il Registro di Classificazione Navale BV stima che RIT possa ridurre i rischi di ingresso in spazi confinati del 60–70%, utilizzando un singolo ispettore qualificato e un compagno assistente.

Oltre alla sicurezza, il sistema fornisce dati di ispezione strutturati e audibili supportati da analisi AI.

Il sistema, grazie alla tecnologia da remoto, aiuta gli armatori a prolungare la vita della nave, mantenere il valore di rivendita e fornire dati sulle condizioni di stato dell’imbarcazione più chiare agli assicuratori, finanziatori e noleggiatori a supportare le decisioni di noleggio e rafforzare la rendicontazione della sostenibilità.

BV posiziona la tecnologia come parte di un più ampio rinnovamento della tecnica di una classificazione navale verso la quella basata sui dati e la gestione del rischio, supportando la trasformazione digitale degli armatori e la conformità ai requisiti ESG (Environmental, Social and Governance), CII (Carbon Intensity Indicator) e normativi in evoluzione.



“Poiché lo shipping globale è sottoposto a un maggiore controllo da parte di finanziatori, noleggiatori e regolatori, il nostro ruolo si sta evolvendo da referente di conformità a partner di rischio basato sui dati. Vediamo la traiettoria attuale del settore offshore – dove l’ispezione assistita da droni sta già diventando obbligatoria per attività ad alto rischio – come un forte indicatore di dove si sta andando l’ispezione delle navi in mare”, ha dichiarato Alex Gregg-Smith, Presidente del Bureau Veritas, Marine e Offshore.

Si ricorda che dal giugno 2025, il Bureau Veritas Marine & Offshore ha già introdotto l’Augmented Surveyor 3D (AGS 3D), un sistema avanzato basato sull’AI e apprendimento automatico progettato per migliorare la rilevazione e la localizzazione di anomalie durante ispezioni remote di navi e strutture offshore; infatti, il sistema, combinando indagini LiDAR (Light Detection And Ranging), rilevamento della corrosione tramite AI e modellazione 3D, trasforma i dati delle ispezioni in intelligenza azionabile, aiutando a ridurre i tempi di inattività, migliorandone la sicurezza e rafforzando la manutenzione predittiva.

Inoltre, le soluzioni di AI sono destinate a diventare un punto di discussione importante nell’arco del programma di Posidonia 2026.

Bureau Veritas Marine & Offshore esamina la progettazione, costruzione e operazioni di navi e asset offshore e li verifica rispetto alle normative per contribuire a costruire un’industria più sicura, sostenibile e digitalizzata.

Abele Carruezzo