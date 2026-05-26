L’EUSPA lancia la nuova relazione sul mercato spaziale dell’UE



La nuova edizione del Market Report è stata pubblicata oggi, offrendo una panoramica completa degli ultimi sviluppi, delle tendenze emergenti e delle dinamiche di mercato che modellano il settore a valle dello spazio globale.

Questo rapporto fornisce una panoramica completa degli ultimi sviluppi e tendenze nei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), osservazione della Terra (EO) e comunicazioni satellitari sicure (Secure SATCOM), compresa la consapevolezza della situazione spaziale (SSA) complessivamente per il tempo 1_sup sup _esup . Sottolinea inoltre l’evoluzione delle tecnologie degli utenti e le crescenti sinergie tra questi settori.

Poiché le capacità spaziali dell’Europa diventano sempre più interconnesse, è essenziale andare oltre la loro visione come tecnologie autonome. “Unire il GNSS, Earth Observation, Secure SATCOM e Space Situational Awareness in un’unica pubblicazione riflette le crescenti sinergie tra questi settori e la loro importanza strategica per l’economia, la resilienza e l’autonomia dell’Europa. Fornendo una visione globale dell’ecosistema spaziale in evoluzione, l’EUSPA mira a promuovere l’innovazione, rafforzare la collaborazione in tutto il settore e sostenere lo sviluppo di un’economia spaziale dell’Unione europea più competitiva, agile e reattiva.

Rodrigo da Costa, Direttore Esecutivo EUSPA

GNSS e OE

Il rapporto evidenzia una crescita sostenuta sia per i mercati GNSS che EO in tutti i 16 segmenti di mercato analizzati. Si prevede che gli attuali 3,5 miliardi di EUR di entrate del mercato OE nel 2024 cresceranno fino a 7,9 miliardi di EUR entro il 2034, con l’agricoltura che rappresenta la quota maggiore. Si prevede che le entrate del GNSS passeranno da 300 miliardi di EUR nel 2024 a 580 miliardi di EUR entro il 2034. I ricavi dei servizi GNSS superano quelli dei dispositivi e confermano il ruolo crescente degli ecosistemi digitali e dei servizi a valore aggiunto nell’economia spaziale. I ricavi sono guidati principalmente da Consumer Solutions e Road and Automotive, con una base installata globale di dispositivi abilitati GNSS che raggiungerà quasi 10 miliardi entro il 2034.

Diversità delle esigenze in Secure SATCOM

Si prevede che il mercato Secure SATCOM, che risponde alle esigenze della sorveglianza, delle infrastrutture chiave e della gestione delle crisi, aumenterà in modo significativo i ricavi dei servizi di dati generati dagli utenti dell’UE. Si prevede che passeranno da oltre 200 milioni di EUR nel 2025 a quasi 1,2 miliardi di EUR entro il 2040. Mentre la sorveglianza marittima guida la domanda nel 2025, entro il 2040 il mercato dovrebbe essere guidato da interventi di contrasto, protezione civile e dispiegamento della forza, alimentati dalle crescenti esigenze di sicurezza e resilienza, dalla domanda di connettività affidabile e da capacità di risposta alle crisi più forti.

Sinergie esistenti e future

La relazione esamina inoltre come le principali tendenze macroeconomiche, tra cui i cambiamenti climatici, l’instabilità geopolitica e la rapida urbanizzazione, stiano rimodellando i mercati spaziali e rafforzando le sinergie tra le tecnologie EO, GNSS e Secure SATCOM. Insieme, queste capacità stanno diventando sempre più importanti per la sicurezza, la resilienza, la risposta alle catastrofi, il monitoraggio ambientale e una gestione urbana e delle infrastrutture più intelligente.