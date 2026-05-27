Enilive pubblica il nuovo Report di Sostenibilità e il Bilancio 2025

Enilive verso la transizione energetica sempre più sostenibile pianificando il futuro.

Roma-Enilive For 2025 illustra l’impegno della società per la transizione energetica ed evidenzia le azioni messe in atto nel corso dell’anno per contribuire ad una progressiva maggiore sostenibilità, sotto il profilo ambientale, sociale ed economico delle attività di produzione, distribuzione e commercializzazione dei vettori energetici, nonché all’offerta dei servizi per la mobilità.

Nel 2025 Enilive ha confermato i propri obiettivi di bioraffinazione: raggiungere una capacità di lavorazione di 5 milioni di tonnellate di materie prime biogeniche entro il 2030, con la possibilità di produrre oltre 2 milioni di tonnellate di SAF-biojet (carburante sostenibile per l’aviazione) attraverso asset industriali che includono le bioraffinerie di Venezia e di Gela e la bioraffineria St. Bernard Renewables LLC (joint venture partecipata al 50%) in Louisiana (Stati Uniti d’America) cui si aggiungeranno altri impianti in Italia e all’estero.

Il biocarburante diesel HVO prodotto a Venezia e a Gela è disponibile in quasi 1.700 stazioni di servizio Enilive in Europa e, per il trasporto marittimo, nei porti di Ravenna, Genova e Venezia.

Una recente sperimentazione con MSC Cruises ha confermato che l’HVO in purezza è utilizzabile per alimentare anche i motori delle navi da crociera, generando una significativa diminuzione delle emissioni di GHG, legata all’origine rinnovabile del prodotto, pari a circa -80% rispetto all’uso del carburante tradizionale.

Stefano Ballista e Marco Petracchini, Amministratore delegato e Presidente di Enilive, sottolineano – nella lettera inviata agli stakeholder – che nel 2025 è stato avviato l’impianto di produzione di SAF a Gela, nel rispetto del Regolamento ReFuelEU Aviation; mentre hanno avuto inizio i lavori per la costruzione di due nuove bioraffinerie in Asia, mantenendo un’attenzione costante alle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance).

Tre dimensioni fondamentali per misurare, controllare e sostenere l’impegno sostenibile di Enilive, finalizzato ad aiutare gli investitori, i consumatori e le altre parti interessate a verificare come la stessa Enilive gestisce i rischi e le opportunità legati all’impatto ambientale, alla responsabilità sociale e alla governance aziendale.

È stata ampliata la rete delle stazioni di servizio – continuano i rappresentanti Enilive – in cui è disponibile il biocarburante diesel HVO, che costituisce una risposta immediata verso la transizione energetica, in quanto soluzione in grado di contribuire da subito alla riduzione, lungo la catena del valore, di emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti.

Enilive è la società di Eni costituita con l’obiettivo di offrire servizi integrati e prodotti dedicati alla mobilità progressivamente decarbonizzati del settore dei trasporti su strada, aeronautico e marittimo.

Enilive rende noto di aver pubblicato il suo nuovo Report di Sostenibilità, Enilive For 2025, insieme al Bilancio al 31 dicembre 2025. ( Documento Report Sostenibilita ITA et Bilancio Enilive 2025).







Abele Carruezzo