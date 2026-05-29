Opposizione dei Ministri dell’Economia e dell’Agricoltura israeliani contro la vendita della compagnia ZIM a Hapag-Lloyd

(Una nave portacontainer ZIM in manovra; foto courtesy ZIM)

Principali Ministeri israeliani si oppongono alla vendita pianificata della compagnia di navigazione ZIM

Haifa, Israele. I media israeliani riportano che l’opposizione alla vendita di ZIM a Hapag- Lloyd sta crescendo e sottolineano che alcuni Ministeri, quali l’Economia e l’Agricoltura si sono dichiarati contrari evidenziando i pericoli che correrebbe lo shipping israeliano nell’approvare tale operazione.

Intanto, degli investitori israeliani hanno offerto 4,5 miliardi di dollari ed un premio del 7,1% per mantenere ZIM Shipping sotto controllo locale. (art. 09.05.2026 ZIM Integrated Shipping Services rimarrà nelle mani israeliane? – il nautilus ).



Si tratta di una società di investimenti israeliana, FIMI di Ishay Davidi, lancerà una nuova Zim Israel per gestire una quota trasportistica del segmento regionale per soddisfare le esigenze della Golden Share detenuta dal governo. Davidi sostiene che la quota del vettore regionale sarebbe in grado di adempiere agli obblighi verso Israele e avrebbe rapporti con Hapag per mantenere l’accesso globale.

Secondo Calcalist di Tel Aviv – quotidiano israeliano del Gruppo Yedioth Ahronoth, dedicato al business e al buon mercato economico, con il sito web http://www.calcalist.co.il – riferisce di aver letto una nota/parere presentata dall’Amministrazione del Commercio Estero del Ministero dell’Economia che, tuttavia, mette in discussione la nuova azienda e le sue capacità.

La nota definisce la struttura aziendale proposta “un rischio diretto per il traffico marittimo, gli interessi economici e strategici di Israele”.

Sottolinea che il piano prevede che Zim Israel mantenga solo 12 navi di proprietà, un requisito della Golden Share, con altre quattro navi noleggiate per mantenere le rotte regionali. Zim attualmente ha una flotta di 99 navi. Secondo la Golden Share, Zim deve essere guidata anche da un israeliano, e ciò conferisce al governo il diritto di rifiutare un cambio di controllo della società.

Il quotidiano economico Calcalist afferma che il parere scritto del Ministero conclude che la transazione “svuota la Golden Share dello Stato del suo contenuto e mette in pericolo gli interessi nazionali che erano progettati per proteggere”. Mette in discussione la struttura della nuova azienda, affermando che “manca di una base patrimoniale redditizia che le permetta di sopravvivere economicamente oltre pochi anni”.

La compagnia Zim è una parte importante dell’economia israeliana e partecipa sia alle importazioni che alle esportazioni; controlla circa un quarto (22%) del mercato del trasporto container in Israele.

Calcalist riferisce che anche il Ministero dell’Agricoltura ha espresso opposizione, affermando che la transazione potrebbe minacciare la sicurezza alimentare di Israele.

All’inizio di maggio, sono state presentate pareri secondo cui anche la Shipping and Ports Authority ha espresso la sua opposizione formale alla transazione. La Port Authority ha definito la proposta societaria Zim Israel è “un’entità dipendente e indebolita”, affermando che metterebbe in pericolo l’interesse nazionale di Israele nel settore marittimo e nelle catene di approvvigionamento.

Ed ancora Calcalist riferisce che anche il Ministero dei Trasporti dovrebbe adottare un’opinione simile, preoccupato che Israele possa perdere l’indipendenza marittima.

Gli azionisti di Zim hanno approvato l’acquisizione e la direzione di Zim si dimetterà in previsione del completamento della transazione. Si aspetta solo l’approvazione del governo e il placet dell’Autorità della Regolamentazione.

Abele Carruezzo