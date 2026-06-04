FINCANTIERI: WASS SUBMARINE SYSTEMS E MAGELLAN AEROSPACE SIGLANO UN ACCORDO A SOSTEGNO DELLE CAPACITÀ DI DIFESA SUBACQUEA DEL CANADA

L’intesa definisce un quadro di riferimento per esplorare opportunità di cooperazione industriale nel settore dei siluri pesanti e delle contromisure

Fincantieri, attraverso la controllata WASS Submarine Systems, leader nella progettazione e nello sviluppo di sistemi avanzati per la difesa subacquea, e Magellan Aerospace Corporation (“Magellan”), hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato a individuare e sviluppare ambiti di cooperazione industriale volti a rafforzare la sovranità della difesa canadese e potenziare le capacità di difesa subacquea del Paese. L’accordo è stato siglato in occasione di CANSEC 2026, la principale fiera della difesa che si è svolta a Ottawa in Canada.

Nell’ambito di questa collaborazione, WASS Submarine Systems e Magellan lavoreranno congiuntamente per esplorare opportunità di partecipazione industriale canadese nel settore dei siluri pesanti e dei sistemi di contromisure. Le aree oggetto di collaborazione includono la produzione di componenti, sezioni energetiche e sottoassiemi, le attività di assemblaggio finale e di test in fabbrica, nonché manutenzione e supporto operativo nel ciclo di vita dei sistemi.

Con oltre 150 anni di esperienza nel settore della difesa subacquea, WASS mette a disposizione della partnership un ampio patrimonio di competenze tecnologiche e industriali nel campo dei sistemi subacquei avanzati. L’accordo rappresenta una base per una cooperazione progressiva tra le due aziende, contribuendo allo sviluppo in Canada di una capacità industriale sostenibile e competitiva lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi di difesa subacquea. Grazie alla combinazione tra l’esperienza consolidata di WASS nei sistemi di difesa subacquea e la radicata presenza industriale di Magellan sul territorio canadese, la collaborazione mira a sostenere lo sviluppo nel lungo periodo di capacità sovrane nel dominio underwater, a rafforzare il coinvolgimento dell’industria locale e a favorire una gestione sostenibile delle attività nel Paese.