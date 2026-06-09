d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA VENDITA DELLA NAVE PIÙ VECCHIA DELLA SUA FLOTTA A UN PREZZO MOLTO INTERESSANTE

LA FLOTTA DI DIS DIVENTA INTERAMENTE “ECO”

Lussemburgo – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.IM e OTCQX Best Market: DMCOF) (la “Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha firmato un accordo per la vendita della MT High Tide (la “Nave”), una ‘MR’ di portata lorda pari a 51.768 tonnellate, costruita nel 2012 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a US$ 28,5 milioni, e con consegna agli acquirenti, prevista entro novembre 2026.

Grazie a questo accordo, d’Amico Tankers cederà la nave più vecchia e l’ultima nave non-eco ancora presente nella propria flotta, generando circa US$ 28,0 milioni di liquidità al momento della consegna, al netto delle commissioni.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 28 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a circa 9,8 anni.

Carlos di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato:

“Sono lieto di annunciare la vendita della High Tide, la nave più vecchia e l’ultima nave non-eco ancora presente nella nostra flotta, a un prezzo molto interessante rispetto alle medie storiche, che riflette l’attuale forza del mercato delle product tanker e la solidità dei suoi fondamentali. A seguito di questa transazione, la flotta di DIS sarà interamente ‘eco’, rafforzando ulteriormente la nostra competitività commerciale e riducendo al contempo il nostro impatto ambientale.”

A partire da oggi, questo comunicato è disponibile nella sezione ‘investor relations’ del sito internet di DIS, depositato presso CSSF, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e depositato presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il sistema di e-market Storage e attraverso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in qualità di OAM.