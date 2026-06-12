Relazioni marittimo-portuali: dai moli commerciali agli smart port

(Foto courtesy MSC)

Le relazioni marittimo-portuali indicano l’insieme dei rapporti economici, logistici, tecnologici e territoriali tra il trasporto marittimo e i porti

Nel tempo le relazioni marittimo-portuali si sono evolute profondamente, seguendo i cambiamenti del commercio mondiale, della tecnologia navale e della globalizzazione.

Queste relazioni diventano più complesse perché il porto deve: – servire industrie e commerci; – ridurre i tempi di permanenza delle navi; – integrare trasporto marittimo, e ferroviario e stradale.

Per secoli i porti hanno rappresentato il cuore degli scambi commerciali e culturali tra popoli diversi.

Dalle antiche rotte del Mediterraneo fino ai moderni traffici globali, le relazioni tra trasporto marittimo e infrastrutture portuali si sono trasformate profondamente, seguendo l’evoluzione dell’economia mondiale, della tecnologia e della logistica.

Porto di approdo

Nell’antichità il porto era soprattutto un luogo di approdo e di mercato. Le navi trasportavano merci pregiate, spezie, tessuti e metalli, mentre le città portuali costruivano la propria ricchezza sul commercio marittimo. Le operazioni di carico e scarico erano lente e dipendevano in larga parte dal lavoro manuale e dalle condizioni naturali dei porti.

Porto, nodo logistico

Con la rivoluzione industriale dell’Ottocento il sistema portuale iniziò a cambiare radicalmente.

L’introduzione delle navi a vapore e lo sviluppo delle ferrovie trasformarono i porti in veri nodi industriali e logistici. Non erano più semplici punti di attracco, ma centri strategici capaci di collegare il trasporto marittimo con quello terrestre, favorendo la crescita del commercio internazionale.

I container

La vera svolta arrivò però nel secondo dopoguerra con la containerizzazione. La merce venne ‘unitizzata’ e non subiva più una manipolazione da parte delle imprese portuali addette allo scarico delle navi.

L’introduzione del container standard rivoluzionò il trasporto delle merci: tempi più rapidi, costi ridotti e maggiore sicurezza.

I porti dovettero adattarsi rapidamente alle nuove esigenze del mercato globale, dotandosi di terminal specializzati, gru di grandi dimensioni e infrastrutture moderne e le città portuali divennero simboli della nuova economia marittima internazionale.

Reti logistiche e Smart Port

Negli ultimi decenni la globalizzazione ha ulteriormente rafforzato il ruolo strategico dei porti. Oggi essi operano all’interno di grandi reti logistiche mondiali e sono strettamente collegati a interporti, reti ferroviarie e piattaforme distributive.

Alcuni porti svolgono la funzione di “hub”, smistando merci verso altre destinazioni, mentre altri fungono da “gateway”, collegando direttamente il commercio globale ai mercati nazionali.

Parallelamente, la digitalizzazione sta modificando profondamente le relazioni marittimo-portuali.

I cosiddetti “smart port” utilizzano sistemi automatizzati, intelligenza artificiale e tecnologie digitali per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità. Le città portuali- oggi – stanno investendo in infrastrutture green, elettrificazione delle banchine e riduzione delle emissioni inquinanti.

Il futuro

La crescita dei traffici internazionali, il gigantismo navale, i cambiamenti climatici e la necessità di rendere più sostenibili le catene logistiche richiedono continui investimenti e innovazioni.

In questo contesto il porto moderno non è più soltanto un luogo fisico di scambio, ma un elemento essenziale delle reti economiche globali.

L’evoluzione delle relazioni marittimo-portuali racconta quindi la storia di un settore in continua trasformazione, capace di adattarsi ai cambiamenti tecnologici ed economici e di mantenere un ruolo centrale nello sviluppo del commercio mondiale. Si parla di energie alternative (idrogeno, LNG, elettrico) e di resilienza delle catene globali.

L’Italia

In Italia, le sfide legate all’evoluzione delle relazioni marittimo-portuali vengono affrontate attraverso un processo di modernizzazione che punta su infrastrutture, sostenibilità e innovazione tecnologica.

I principali scali nazionali stanno investendo nell’ampliamento dei terminal, nel potenziamento dei collegamenti ferroviari e nella digitalizzazione dei servizi logistici, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema portuale italiano nel Mediterraneo.

Si va verso piattaforme logistiche integrate e sull’intermodalità per favorire il collegamento tra trasporto marittimo, ferroviario e stradale.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, con progetti legati all’elettrificazione delle banchine, alla riduzione delle emissioni e all’utilizzo di energie alternative.

Anche la digitalizzazione rappresenta una priorità: sistemi automatizzati, gestione informatizzata delle merci e controllo digitale dei flussi portuali consentono di velocizzare le operazioni e migliorare la sicurezza delle catene logistiche.

In questo scenario, i porti italiani cercano di trasformarsi da semplici luoghi di transito a veri hub strategici capaci di sostenere il commercio internazionale e lo sviluppo economico del Paese.

La sfida per il futuro sarà quella di coniugare crescita economica, efficienza logistica e tutela ambientale, consolidando il ruolo dell’Italia come piattaforma centrale nei traffici.

In questo ambito, oggi, si parla di “Zes Unica”, strumento privilegiato per sviluppare e potenziare l’Economia del Mare, in particolare nel Mezzogiorno; una leva imprescindibile per far sì che i porti diventino driver per lo sviluppo industriale del “sistema Italia”, per rafforzare il tessuto produttivo e favorire il rilancio della logistica.

Abele Carruezzo