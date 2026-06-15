“Il mercato del GNL nel 2025: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”, presentazione Report 2025”

Il GNL ed il bio GNL sono al centro del percorso di decarbonizzazione e di transizione energetica, in particolare, rappresentano soluzioni già pronte e disponibili anche nell’ottica della sicurezza e della continuità degli approvvigionamenti, particolarmente rilevanti in questo momento di ricerca di nuovi assetti ed equilibri geopolitici.

L’Italia, infatti, si sta ponendo sempre più come hub del GNL all’interno del Mediterraneo anche grazie all’importante sviluppo delle infrastrutture sviluppate per accogliere e distribuire GNL e – a tendere – quantità crescenti di bioGNL. In questo quadro generale, il prodotto (nella sua distribuzione liquida) rappresenta l’alternativa più pronta e disponibile sia come carburante per le imprese di autotrasporto, per il settore della navigazione, e per quello delle industrie off-grid, comparti tutti chiamati a rispondere a sempre più stringenti obiettivi di decarbonizzazione tramite il rispetto della nuova normativa in materia di ETS, del Regolamento Fuel Eu maritime e dei nuovi obblighi derivanti dal recepimento in Italia della direttiva RED III.

Assogasliquidi – associazione nazionale di Federchimica – rappresenta all’interno del perimetro confindustriale la filiera delle Imprese impegnate nello sviluppo del GNL e del bioGNL per gli impieghi sopra indicati. In tal senso, l’associazione è fortemente impegnata sia nelle attività di studio e di analisi del comparto sia nell’individuazione e nella messa a terra di misure che siano di sostegno alla crescita della penetrazione del GNL e del bioGNL come soluzioni dell’oggi e del futuro per accompagnare i processi di riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti atmosferici dei comparti industriali, del trasporto pesante e della navigazione.

L’evento ha quindi come obiettivo quello di analizzare gli aspetti sopra indicati, tramite la presentazione del Report redatto dalla Società BIP – ente di ricerca internazionale – per analizzare il mercato nel 2025, le sue dinamiche e gli scenari di penetrazione, per conseguentemente individuare le misure di policy che Assogasliquidi ritiene essenziali e per le quali risulta fondamentale il confronto con le Istituzioni.

“Il mercato del GNL nel 2025: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”

Presentazione Report 2025”

Roma, 17 giugno 2026

c/o Centro Studi Americani – Via dei Funari, 31

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

Ore 10.00 Saluto del Presidente di Federchimica-Assogasliquidi, Matteo Cimenti

Ore 10.15 Federico Buccetti, BIP Consulting

“Presentazione report 2025 settore del GNL in Italia e scenari di sviluppo”

Ore 10.45 Costantino Amadei, Presidente Gruppo GNL Federchimica-Assogasliquidi

“Le misure di policy a sostegno del settore”

Ore 11.00 Tavola Rotonda con le Imprese – “Sviluppo del mercato del GNL nel settore dell’autotrasporto, del bunkeraggio marittimo e dell’industria: il punto di vista delle Imprese”

-Andrea Arzà – Siad

-Simone Carzaniga – Sol

-Claudio Evangelisti – Gas & Heat

-Fabio Ferrara – Enilive

-Giuseppe Fiorino – Liquigas

-Marco Lucà – Rete Spa

-Alessandro Manfredi – GNL Med

-Marco Rabita – Ham Italia

-Matteo Spreafico – Molgas.

Ore 12.00 Tavola Rotonda Istituzionale – “Il ruolo delle Istituzioni a supporto dello sviluppo del mercato del GNL”

-Luciano Giuseppe Aloia – II Reparto/Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

-Francesco Benevolo – Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centro-Settentrionale

-Eliseo Cuccaro – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

-Andrea Maria Felici – Direttore Generale domanda ed efficienza energetica – MASE

-Tarquinia Mastroianni – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

-Ida Montanaro – VI Reparto/Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

-Donatella Orlandi – Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – MIT

-Angela Polito – Direzione Accise – Agenzia delle Dogane dei Monopoli

-Attilio Punzo – Direttore della Direzione Riconoscimento Incentivi e Titoli – GSE Spa

-Patrizia Scarchilli – Direttore Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – MIT.

Ore 13.00 – Conclusioni Istituzionali:

-Salvatore Deidda – Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati;

-Tullio Patassini – Responsabile Dipartimento Energia Lega per Salvini Premier;

-Luca Squeri – Segretario Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati.

Modera: Alberto Quarati – Secolo XIX