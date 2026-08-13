The International Energy Agency, Rapporto sul mercato petrolifero – agosto 2026

(Foto courtesy IEA)

L’offerta globale di petrolio diminuirà del quattro per cento quest’anno, afferma l’IEA

Parigi. L’Oil Market Report (OMR) – Rapporto sul Mercato Petrolifero – dell’IEA è una delle fonti di dati, previsioni e analisi più autorevole e tempestive al mondo sul mercato globale del petrolio, inclusi statistiche dettagliate e commenti sull’offerta, la domanda, le scorte, i prezzi e l’attività di raffinazione del petrolio, nonché il commercio petrolifero per l’IEA e alcuni paesi non appartenenti all’IEA.

La domanda mondiale di petrolio – si legge nel Rapporto – è prevista in calo di 1,6 mb/giorno nel 2026, 510 kb/giorno in più rispetto alla stima del rapporto del mese scorso, poiché la chiusura in corso dello Stretto di Hormuz e l’aumento dei prezzi del carburante continuano a pesare sul consumo di petrolio.

Le contrazioni annuali però si attenueranno da 4,9 mb/giorno nel secondo trimestre 2026 a 2,8 mb/giorno nel terzo trimestre 2026, prima di tornare a crescere nell’ultimo trimestre.

La domanda globale di petrolio è prevista in crescita di 2,4 mb/giorno nel 2027.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è annullato il mese scorso, circa un mese dopo che le parti hanno firmato un memorandum d’intesa per porre fine alla guerra. Da allora, gli attacchi con petroliere nello Stretto di Hormuz sono ripresi e il conflitto si è esteso, mentre i ribelli Houthi allineati all’Iran nello Yemen lanciano attacchi nel Mar Rosso.

“L’offerta globale di petrolio è diminuita ben al di sotto della domanda a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, del blocco statunitense alle esportazioni iraniane, degli attacchi all’interno dello Stretto di Bab el-Mandeb e della riduzione delle esportazioni di miscele del Caspian Pipeline Consortium (CPC) kazako”, ha dichiarato l’IEA, che consiglia i paesi industrializzati, con questo rapporto di agosto, riferendosi anche agli attacchi con droni nel Mar Nero che hanno influenzato le esportazioni.

I carichi di petrolio in Medio Oriente si erano ripresi a 20 milioni di barili al giorno all’inizio di luglio – in linea sostanziale con il traffico di Hormuz prebellico – evidenzia l’IEA, ma sono scesi a 12 milioni di barili al giorno verso la fine del mese.

La produzione in Medio Oriente era di 8,3 milioni di bpd inferiore ai livelli pre-bellici a luglio, ha aggiunto l’IEA, rispetto ai 14 milioni di bpd di output perso al picco della crisi.

“La ripresa nascente in corso a metà maggio ha ridotto il deficit di approvvigionamento a giugno, ma le rinnovate ostilità hanno minato i flussi commerciali”, ha affermato.

L’IEA prevede un deficit di mercato petrolifero di 1,8 milioni di bpd tra luglio e settembre, segnando una revisione al ribasso di un milione di bpd rispetto alla previsione di luglio.

Questo sarebbe il deficit trimestrale più profondo dal quarto trimestre del 2021, suggeriscono i dati del supplemento statistico annuale dell’IEA, anch’essi pubblicati ieri.

Per il 2027, l’Agenzia prevede che l’offerta globale supererà la domanda totale di 4,61 milioni di barili al giorno, presupponendo una de-escalation nei prossimi mesi.

Questo surplus potrebbe permettere alle scorte di ripristinare il livello di febbraio 2026 entro metà del prossimo anno, ha dichiarato l’IEA, dopo 410 milioni di barili di prelievi cumulativi di scorte dall’inizio della guerra in Iran.

Il gruppo di produttori Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), che ha aggiornato le sue previsioni ieri, prevede comunque che la domanda crescerà quest’anno: prevede un aumento della domanda di 580.000 bpd, anche se si tratta di 200.000 bpd in meno di quanto stimato in precedenza.

Le forniture limitate di carburante raffinato e i prezzi più alti hanno ridotto la domanda, ha affermato l’IEA, con nafta e gasolio come prodotti più colpiti, e Asia e Medio Oriente a subire il peso dei cali anno su anno.

Inoltre, la lavorazione globale del greggio nelle raffinerie è diminuita di cinque milioni di barili al giorno rispetto all’anno precedente, ha dichiarato l’IEA, poiché la capacità disponibile non è stata in grado di compensare i colli di bottiglia nell’approvvigionamento, spingendo i margini di raffinazione a livelli record. Sebbene si preveda che il mercato tornerà in surplus verso la fine di quest’anno, i rischi restano notevoli e l’urgenza di riaprire lo Stretto è aumentata, poiché i buffer di scorte precedentemente disponibili stanno rapidamente esaurendosi.

Abele Carruezzo