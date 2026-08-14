Hapag-Lloyd sostiene l’accordo ZIM da 4,2 miliardi di dollari

(Foto courtesy Hapag-Lloyd)

Hapag-Lloyd ha rinnovato l’impegno per l’acquisizione di ZIM da 4,2 miliardi di dollari

Haifa. In un clima di incertezze burocratiche, l’Approvazione dello Stato di Israele sull’operazione ZIM potrebbe essere difficile da ottenere. Israele detiene diritti speciali sulla ZIM tramite una Special State Share, spesso chiamata “golden share”. Questi diritti riflettono l’importanza strategica dello ZIM per Israele e significano che l’acquisizione non può essere completata come attualmente prevista senza soddisfare le condizioni relative alla Special State Share. (art. 09.05.2026, ZIM Integrated Shipping Services rimarrà nelle mani israeliane? – il nautilus ).



Hapag-Lloyd ha ribadito che la proposta di acquisizione di ZIM Integrated Shipping Services da 4,2 miliardi di dollari è ancora sotto revisione regolatoria attiva, dopo che le notizie hanno sollevato nuovi dubbi sul fatto che la transazione otterrà l’approvazione necessaria dallo Stato di Israele.

L’incertezza rimane nel fatto che la maggior parte dei Ministeri israeliani che stanno esaminando l’acquisizione proposta si aspetta si opporrà all’accordo.

La domanda ‘chiave’ per le Autorità israeliane rimane se la nuova compagnia marittima israeliana – proposta creata come parte della transazione – sarebbe in grado di operare come un’attività veramente indipendente.

Nella sua ultima nota pubblicata sulla transazione, il vettore tedesco ha confermato che l’accordo vincolante rimane in vigore e che continua a cercare le necessarie approvazioni regolatorie. La questione critica riguarda non tanto l’impegno nella transizione da parte Hapag-Lloyd e ZIM, ma se le condizioni regolatorie e di sicurezza nazionale ad essa associate possano infine essere soddisfatte.

Quando la transazione è stata annunciata a febbraio, ha suscitato l’opposizione di alcune frange politiche e da parte dei Sindacati e marittimi in Israele.

I lavoratori della ZIM hanno avviato anche uno sciopero, mentre il sindaco di Haifa Yona Yahav ha pubblicamente sostenuto che mettere l’azienda sotto proprietà straniera sollevava preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Hapag-Lloyd ha accettato a febbraio di acquisire il 100% delle azioni ordinarie di ZIM per 35 dollari per azione in contanti, valutando la transazione in circa 4,2 miliardi di dollari. (art. 18.02.2026 Hapag-Lloyd vicina all’acquisto di ZIM – il nautilus).



Gli azionisti di ZIM hanno successivamente approvato la fusione in un’assemblea generale straordinaria il 30 aprile. La transazione rimane tuttavia condizionata a una serie di ulteriori approvazioni, tra cui autorizzazioni per la concorrenza e il sistema antitrust in giurisdizioni come Israele, Stati Uniti, Cina e Unione Europea, oltre a revisioni sugli investimenti esteri.

Per Hapag-Lloyd si tratta di un’azione strategica: il completamento dell’acquisizione fornirebbe alla compagnia tedesca, con sede ad Amburgo, una flotta combinata di oltre 400 navi con una capacità superiore a 3 milioni di teu e volumi annui trasportati superiori a 18 milioni di teu. La ZIM rafforzerebbe inoltre la posizione di Hapag-Lloyd in diversi importanti mercati commerciali, tra cui i mercati Transpacifico, Intra-Asiatico, Atlantico, America Latina e Mediterraneo orientale.

Le parti sperano che il processo regolatorio si concluda con con l’acquisizione entro la fine del 2026. Questo rimane l’obiettivo dichiarato pubblicamente di ZIM, anche se le dichiarazioni regolatorie offrono molta più flessibilità.

L’accordo di fusione stabilisce una data di scadenza al 17 febbraio 2027, che in determinate circostanze può essere prorogata fino al 30 giugno 2027. Se entro tale data le condizioni richieste con l’accordo rimangono insoddisfatte, una delle due società può, in circostanze specifiche, scegliere di non procedere.

Abele Carruezzo