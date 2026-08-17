La guerra Usa-Iran mette in crisi la sicurezza energetica, mentre quella Russia-Ucraina genera crisi alimentare

(Terminal del grano; foto courtesy Autorità Porto di Odessa)

Il commercio del grano nel Mar Nero è attualmente gravemente compromesso da conflitti e attacchi militari

Odessa. Nelle ultime settimane, gli attacchi si sono sempre più intensificati da parte di entrambi gli schieramenti (Ucraina-Rusia), puntando a colpire le reciproche infrastrutture vitali e i traffici marittimi.

Il porto ucraino di Chornomorsk, sul Mar Nero, ne ha subito le conseguenze degli attacchi russi. Lo scalo è importante per la ‘via del grano’ nel Mar Nero; situato a sud di Odessa, Chornomorsk è il principale punto di partenza del frumento. Presenta una capacità di oltre 110mila teu all’anno per 4 milioni di tonnellate di grano all’anno (dati pre-guerra).

Importanti sono anche i porti di Odessa e Yuzhny/Pivdennyi: il primo è il maggiore scalo marittimo del Paese, con un traffico pre-guerra di 675mila teu e una movimentazione di oltre 3,5 milioni di tonnellate di grano; il secondo, sempre nel distretto di Odessa, nasce e si sviluppa con una vocazione quasi esclusivamente industriale e movimentava anch’esso circa 3,5 milioni di tonnellate di grano.

La loro produzione non è destinata soltanto all’Europa: raggiunge Paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, dove la stabilità delle importazioni può incidere direttamente sui costi dell’alimentazione e sulle politiche di approvvigionamento pubblico.

La recrudescenza del conflitto nel bacino del Mar Nero sta riaccendendo pesanti tensioni sui mercati agricoli internazionali, riportando in primo piano la cosiddetta “guerra del grano” e spingendo all’insù i listini delle materie prime vegetali.

Gli attacchi incrociati contro i terminal portuali del distretto di Odessa e i rischi crescenti per le rotte commerciali hanno provocato una paralisi logistica che blocca di fatto le vie d’uscita del grano ucraino e al contempo intralcia le spedizioni navali della Russia, da cui transita circa il 20% del frumento destinato ai mercati di Asia e Africa.

Il problema odierno è aggravato dal fatto che molti porti del Mar Nero svolgono funzioni diverse nello stesso perimetro: ospitano terminal agricoli, strutture energetiche, attività industriali e, in alcuni casi, infrastrutture considerate rilevanti per le operazioni belliche.

Una tale sovrapposizione rende difficile separare in modo netto i bersagli civili da quelli che una parte ritiene ‘obiettivi militari’.

Ma dal punto di vista della navigazione commerciale, l’incertezza su questa distinzione è già sufficiente a far aumentare il rischio.

Ad oggi, il Mar Nero è sempre centrale per il commercio di frumento, mais, orzo, semi oleosi e oli vegetali. Russia e Ucraina hanno un ruolo rilevante nell’offerta agricola internazionale e servono mercati molto diversi tra loro.

Una possibile tregua

Una possibile tregua sugli attacchi ai bersagli civili nel Mar Nero torna al centro della guerra tra Russia e Ucraina mentre la sicurezza delle rotte commerciali peggiora e il grano torna a essere un fattore di instabilità internazionale.

Kiev avrebbe trasmesso a Mosca, attraverso un intermediario (Turchia), una proposta per fermare reciprocamente gli attacchi contro navi civili, porti e altre infrastrutture non militari nel bacino.

La proposta di Kiev nasce da un’esigenza umanitaria, necessità economica e da un’urgenza logistica: tentare di mettere al riparo la navigazione civile senza trasformare l’intesa in un accordo generale sul conflitto.

L’ipotesi avanzata da Kiev

Il punto essenziale dell’offerta sarebbe una ‘moratoria’ reciproca sugli attacchi ai bersagli civili nel Mar Nero. Il perimetro proposto riguarda invece navi commerciali, infrastrutture portuali e attività civili connesse alla navigazione. È una distinzione importante: una tregua circoscritta, se applicata davvero e controllata, potrebbe ridurre il rischio per gli equipaggi e consentire alle merci di tornare a muoversi con maggiore continuità.

La crescente violenza nel Mar Nero non penalizza soltanto Kiev. Anche la Russia, fra i maggiori esportatori mondiali di grano, ha dovuto confrontarsi con interruzioni nelle proprie infrastrutture.

Per Mosca il commercio dei cereali è un comparto di rilievo economico e una leva importante nelle relazioni con molti Paesi importatori. Qualsiasi difficoltà nelle spedizioni dal Mar Nero, dal Mare d’Azov o dai terminal collegati modifica calendari, costi di noleggio e disponibilità delle merci.

Da qui nasce un possibile spazio di interesse comune: una ‘protezione reciproca’ delle navi civili potrebbe ridurre le perdite per entrambe le economie senza richiedere, almeno in teoria, un’intesa sui nodi politici della guerra.

La possibile tregua proposta da Kiev risulta un tentativo di isolare il cibo e la navigazione civile dalla spirale degli attacchi, senza negare la gravità del conflitto che continua altrove.

La sua efficacia dipenderebbe dalla risposta russa e, in caso positivo, da un meccanismo pratico che riduca davvero l’incertezza. Non basta dichiarare una moratoria: occorre che le navi possano salpare, che gli equipaggi possano lavorare, che i porti possano caricare le merci e che le parti dispongano di procedure per evitare o chiarire gli incidenti.

La Russia respinge l’ipotesi Kiev

La Russia ha respinto l’ipotesi di una tregua nel Mar Nero proposta attraverso l’iniziativa diplomatica della Turchia. Il punto non riguarda un cessate il fuoco generale nella guerra contro l’Ucraina, né un nuovo accordo di pace: l’idea avanzata da Ankara era un ‘moratorio’ sulle operazioni militari in mare, con l’obiettivo di ridurre i rischi per le navi civili e commerciali.

Il rifiuto arriva mentre la sicurezza della navigazione commerciale nel Mar Nero è tornata a deteriorarsi. La posizione russa è stata espressa dal Ministero degli Esteri russo che nno accetta “mezze misure”, considerate utili soltanto a concedere all’altra parte un sollievo temporaneo.

La dichiarazione non equivale a una discussione tecnica su una proposta già formalizzata e negoziata articolo per articolo: la Russia ha anche affermato di non avere ricevuto un documento ufficiale dalla Turchia attraverso i normali canali diplomatici.

Per Kiev e Ankara, il risultato pratico è lo stesso: non esiste al momento un accordo operativo che imponga alle parti di fermare gli attacchi contro obiettivi civili o commerciali nell’area.

Il rifiuto russo non chiude in astratto ogni possibile futura mediazione, ma blocca l’ipotesi di una sospensione immediata nel formato evocato da Ankara.

Ancora instabilità nella regione

Il periodo attuale coincide con una fase decisiva per le vendite agricole. Il raccolto deve essere immagazzinato, contrattualizzato e spedito nei mesi successivi. Se gli attacchi e le sospensioni proseguono, il danno non dipenderà soltanto dai carichi mancati in un singolo giorno, ma dalla perdita di affidabilità dell’intera stagione di export. I compratori internazionali possono iniziare a modificare le proprie strategie di approvvigionamento prima ancora che una rotta si chiuda completamente.

In questo contesto, la mediazione di Kiev – tramite la Turchia – mantiene un valore anche dopo il no russo. Non perché abbia prodotto una tregua, ma perché ha posto al centro la sicurezza delle navi civili e il nesso tra operazioni militari e sicurezza alimentare. Con il no di Mosca, resta invece aperta una condizione nella quale ogni episodio militare può cambiare rapidamente le valutazioni sulla sicurezza delle rotte.

Abele Carruezzo