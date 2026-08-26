La crisi geopolitica in atto costringe il Giappone a rivedere i suoi piani energetici

(Foto courtesy Cosmo Energy Group; società giapponese che gestisce varie attività incentrate sullo sviluppo, la raffinazione e le vendite energetiche in Giappone)

Il piano energetico giapponese cerca di sostenere i gasdotti che bypassano Hormuz

Tokyo. Essendo un paese povero di risorse naturali e forte dell’esperienza maturata durante due crisi petrolifere, il Giappone ha diversificato le proprie fonti di approvvigionamento di petrolio greggio, introdotto fonti energetiche non fossili come il nucleare e le energie rinnovabili e promosso un uso efficiente dell’energia.

Inoltre, il Giappone ha istituito un sistema di riserve petrolifere e da circa 50 anni si impegna a ridurre le importazioni di petrolio greggio e la dipendenza da esso.

La situazione attuale

In risposta all’attuale situazione in Medio Oriente, il Giappone ha contribuito, in collaborazione con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), a garantire un approvvigionamento energetico stabile alla società.

Mentre i paesi asiatici stanno rivedendo i propri sistemi di riserve petrolifere, vi è un forte interesse per la risposta giapponese, fondata su una vasta esperienza.

Nel settore delle risorse, l’accumulo di importanti minerali da parte del JOGMEC, l’unica iniziativa civile tra i paesi del G7, è utilizzato come riferimento nell’UE ed è diventato un modello globale. Il Giappone è stato il primo paese al mondo a decidere di rendere disponibili le proprie riserve petrolifere, sia a livello nazionale che internazionale.

Inoltre, l’invasione russa dell’Ucraina ha ridotto le opzioni per le fonti di approvvigionamento di greggio e la dipendenza del Giappone dal Medio Oriente per il petrolio greggio, che un tempo era diminuita, è tornata ad aumentare negli ultimi anni.

Lo Stretto di Hormuz

In questo contesto, le recenti tensioni in Medio Oriente relative allo Stretto di Hormuz hanno causato squilibri e blocchi nell’offerta non solo di petrolio greggio, ma anche di prodotti petroliferi come la nafta, rivelando ancora una volta la vulnerabilità della struttura di domanda e offerta energetica del Giappone; e con problemi come blocchi e congestioni.

Gli squilibri di approvvigionamento, compresi quelli di prodotti petroliferi come la nafta, si stanno trasformando da materie prime liberamente scambiate a materiali utilizzati in modo più strategico come strumenti diplomatici.

Ciò che prima era considerato un “presupposto naturale” delle attività e delle politiche aziendali viene scosso, e siamo entrati in un’era in cui le misure accumulate dalla crisi petrolifera da sole non sono sufficienti a far fronte alla situazione.

Per continuare a utilizzare i combustibili fossili, è necessario migliorare radicalmente la stabilità degli approvvigionamenti di combustibili fossili dall’estero e rafforzare la struttura di approvvigionamento promuovendo l’energia nucleare e le energie rinnovabili nazionali.

Una nuova vision di futuro del Giappone

Il Giappone dipendeva dal Medio Oriente per oltre il 90% del suo greggio prima della guerra – USA/Iran – iniziata a fine febbraio, e le raffinerie del paese sono state costrette a cercare forniture alternative da paesi inclusi gli Stati Uniti.

Il Giappone intende collaborare con i paesi dell’Asia, del Medio Oriente e di altre regioni per rafforzare e realizzare una “struttura di approvvigionamento energetico”.

Il Giappone – essendo vulnerabile alle interruzioni nelle forniture petrolifere del Medio Oriente – prevede di sostenere la costruzione di oleodotti che aggirano lo Stretto di Hormuz.

La Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) – agenzia sostenuta dal governo – fornirà garanzie di denaro e responsabilità per aiutare le aziende giapponesi ad acquistare e sviluppare quote estere in risorse. La logica è quella di creare una rete energetica più resiliente, nella quale un’eventuale interruzione di una delle principali vie marittime mondiali non determini automaticamente una crisi negli approvvigionamenti giapponesi.

Il piano fa parte di una nuova strategia energetica volta a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, secondo documenti elaborati dall’Ufficio del Gabinetto giapponese presentati oggi.

Altre misure includono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di petrolio e il supporto ai costi di spedizione, secondo il piano strategico.

Secondo la strategia proposta, sono previsti piani per rafforzare le capacità di finanziamento del rischio dell’Organizzazione Giapponese per la Sicurezza dei Metalli e dell’Energia per incoraggiare la partecipazione a nuovi progetti di gasdotti.

“Le dinamiche legate all’energia sono cambiate radicalmente, sconvolgendo le supposizioni che sostengono le politiche governative e l’attività aziendale”, ha detto ai giornalisti il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi. Il suo governo sta cercando di finalizzare la strategia entro la fine dell’anno, ha aggiunto.

Il Giappone cercherà inoltre di garantire spedizioni di petrolio stabili assicurandosi necessariamente per le navi e cercherà di rafforzare le riserve di greggio per coprire la produzione nazionale di nafta.

Poiché la struttura e le dinamiche internazionali relative all’energia stanno cambiando radicalmente e, allo stesso tempo, l’utilizzo dell’IA sta progredendo rapidamente, per il Giappone occorre garantire un approvvigionamento energetico stabile e soprattutto migliorare il Gruppo dei Dieci come prerequisito per un’economia forte, una domanda di energia più resiliente che mai vista in Medio Oriente.

Rivedere la tabella di marcia politica dei GX con strategie di investimento specifiche per settore; diversificare le fonti di approvvigionamento e delle rotte di trasporto, compresa la formulazione di linee guida per garantire un trasporto stabile di petrolio greggio, ecc. (linee guida per la diversificazione). Garantire un trasporto stabile di petrolio greggio, ecc., attraverso un sostegno incentrato sulle differenze nei costi di trasporto, sui rischi e sui costi in situazioni di emergenza e in tempi normali, al fine di uniformarli. In particolare, inoltre, dare sostegno alla costruzione di oleodotti alternativi che contribuiscano a rafforzare le rotte non Hormuz.

Il Gruppo dei GX comprende Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Reno Unito, Stati Uniti, Svezia e poi nel 1964 si è aggiunta la Svizzera.

Abele Carruezzo