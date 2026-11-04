CMD ACCELERA LA CRESCITA INTERNAZIONALE: SIGLATI A PARIGI I PRIMI ACCORDI STRATEGICI NEL SETTORE NAVALE E DEI SISTEMI AUTONOMI

A pochi giorni dall’ingresso in EDGE Group, l’azienda italiana della propulsione avanzata avvia nuove collaborazioni internazionali nei settori navale, aerospaziale e dei sistemi a guida autonoma, confermando la Basilicata nel ruolo di hub europeo della propulsione all’interno del gruppo emiratino

Parigi– A pochi giorni dall’ingresso ufficiale in EDGE Group, la società italiana CMD, specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi di propulsione avanzati, annuncia la firma di una serie di Memorandum of Understanding che segnano il primo concreto sviluppo industriale della nuova fase avviata con l’acquisizione della quota di maggioranza dell’azienda con sedi ad Atella (Pz) e Caserta da parte del gruppo tecnologico emiratino.

Gli accordi, sottoscritti presso gli uffici di EDGE Europe a Parigi durante Euronaval 2026, coinvolgono aziende appartenenti all’ecosistema industriale del Gruppo e aprono nuove prospettive per l’applicazione delle tecnologie sviluppate da CMD nei settori navale, dei sistemi autonomi e aerospaziale.

Particolarmente significativo è l’accordo con Abu Dhabi Ship Building (ADSB), la divisione navale di EDGE con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione, nuova costruzione, riparazione, manutenzione, ammodernamento e conversione di navi militari e commerciali. Il memorandum è finalizzato a valutare l’integrazione dei motori CMD su nuove piattaforme marittime. L’intesa rappresenta un primo passo verso l’espansione dell’azienda italiana nel comparto navale internazionale, uno dei mercati individuati da EDGE tra quelli a maggior potenziale di crescita.

“La nautica e i sistemi marittimi autonomi sono tra i settori che offrono oggi le prospettive più interessanti per l’evoluzione della propulsione avanzata. – commenta Giorgio Negri, Co-founder e Chief Commercial Officer di CMD e azionista di minoranza con il cugino Mariano Negri, discendenti della famiglia fondatrice dell’azienda, con stabilimenti produttivi ad Atella, in Basilicata, e un centro direzione e R&D a Caserta. – Grazie alla collaborazione con le realtà del Gruppo EDGE possiamo confrontarci fin da subito con programmi internazionali di grande rilevanza, mettendo le competenze sviluppate in Italia al servizio di nuovi mercati e nuove applicazioni. È esattamente il tipo di accelerazione industriale che immaginavamo quando abbiamo avviato questo percorso”.

Le prospettive di sviluppo aperte dall’ingresso in EDGE riguardano anche il settore aerospaziale. CMD ha infatti sottoscritto un accordo di collaborazione con Dronamics, società del Strategic Development Fund (SDF), anche parte del Gruppo EDGE, specializzata nello sviluppo di sistemi aerei senza pilota e che si sta affermando come uno dei principali innovatori europei nei settori aerospaziale e logistico, con l’obiettivo di valutare l’impiego delle proprie tecnologie propulsive su nuovi velivoli cargo senza pilota di DRONAMICS destinate ai mercati internazionali.

L’intesa consentirà di esplorare diverse soluzioni tecnologiche e di avviare studi congiunti per lo sviluppo di sistemi propulsivi di nuova generazione. Per CMD si tratta di un’ulteriore opportunità per ampliare il raggio d’azione delle proprie competenze ingegneristiche e rafforzare il proprio ruolo all’interno della strategia di EDGE per la creazione di un polo europeo della propulsione avanzata.

“Questi due accordi rappresentano la prima concreta dimostrazione delle opportunità che l’ingresso in EDGE è in grado di generare per CMD”, commenta Mariano Negri, CEO di CMD – “L’accesso a un ecosistema industriale internazionale ci consente di valorizzare il patrimonio tecnologico sviluppato in oltre trentacinque anni di attività, portando le nostre soluzioni verso nuove applicazioni e nuovi mercati. Si tratta di un percorso che rafforza il ruolo dell’Italia e dei nostri siti produttivi all’interno di una filiera globale dell’innovazione.”

Le iniziative annunciate si inseriscono nel piano di sviluppo delineato da EDGE sin dalla proposta preliminare di acquisizione di CMD, che prevede il potenziamento della capacità produttiva, l’accelerazione delle attività di ricerca e sviluppo e l’espansione della presenza dell’azienda nei mercati della propulsione avanzata, dei sistemi autonomi e delle applicazioni marittime. In questo contesto, CMD è destinata a svolgere un ruolo centrale nella creazione di un polo europeo della propulsione avanzata, facendo leva sulle competenze sviluppate in Italia e sulla rete internazionale del Gruppo.