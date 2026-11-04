Ralph Chami entra nel comitato scientifico di One Ocean Foundation

L’ex economista del Fondo Monetario Internazionale e pioniere della Science-Based Finance rafforza l’impegno della Fondazione per trasformare la tutela del capitale naturale marino in una leva strategica per i mercati e le decisioni economiche globali.

Milano – L’economia della natura si consolida al centro del dibattito della finanza globale. Ralph Chami, economista finanziario con oltre trent’anni di esperienza – di cui venticinque trascorsi ai vertici del Fondo Monetario Internazionale – ed oggi Co-Founder e CEO di Blue Green Future nonché Co-Founder di Rebalance Earth, entra ufficialmente nel Comitato Scientifico di One Ocean Foundation. La nomina segna un passaggio strategico per la Fondazione, rafforzandone il posizionamento sui temi del blue natural capital, della nature finance e della complessa relazione che lega la salute degli ecosistemi marini alla stabilità economica e finanziaria.

La nomina di Chami – tra le figure internazionali più autorevoli nello sviluppo della cosiddetta Science-Based Finance – rappresenta il naturale coronamento di un percorso scientifico condiviso, culminato recentemente nella pubblicazione sulla prestigiosa rivista Cell Reports Sustainability dello studio “Building equitable and nature-positive blue natural capital markets”. La ricerca, coordinata dallo stesso Chami con il contributo di Jan Pachner e Ambra Cozzi di One Ocean Foundation, affonda le sue radici nella tavola rotonda internazionale promossa dalla Fondazione nel 2024 presso SDA Bocconi School of Management.

Al centro della visione portata avanti da Chami e da One Ocean Foundation vi è un quesito cruciale: come mobilitare capitali privati per la protezione e il ripristino degli ecosistemi oceanici senza ridurre la natura a una mera merce, bensì integrando la valutazione scientifica dei servizi ecosistemici all’interno dei processi decisionali ed economici. Un approccio rigoroso che dimostra come la tutela dell’oceano richieda molto più della semplice attribuzione di un prezzo alla natura: occorrono sistemi di misurazione solidi, trasparenza, governance, regole chiare e il coinvolgimento diretto delle comunità locali e dei popoli indigeni.

In questa prospettiva, gli ecosistemi marini smettono di essere una sola questione ambientale per diventare una componente fondamentale del capitale naturale, capace di incidere direttamente su occupazione, entrate fiscali, gestione del rischio finanziario, investimenti a lungo termine e resilienza dei mercati.

“La sfida non consiste semplicemente nell’attribuire un prezzo alla natura, ma nel rendere visibile il suo immenso valore economico ai decisori politici, ai mercati finanziari e alla società. Gli ecosistemi in salute non sono soltanto risorse ambientali, ma rappresentano le fondamenta essenziali della prosperità economica e della sostenibilità delle finanze pubbliche” dichiara Ralph Chami. “Il nostro lavoro sul Regenerative GDP (ReGDP™) mira a promuovere un nuovo modello economico in cui la protezione e il ripristino della natura possano generare nuove fonti di reddito ed entrate per gli Stati, rafforzare le finanze pubbliche e creare incentivi duraturi per la conservazione degli ecosistemi. Entrare a far parte del Comitato Scientifico di One Ocean Foundation rappresenta un’importante opportunità per mettere in relazione la ricerca scientifica con le politiche economiche e l’innovazione finanziaria, contribuendo a trasformare la tutela dell’oceano da un costo percepito a un investimento nella prosperità collettiva”.

L’ingresso di Ralph Chami conferma la volontà di One Ocean Foundation di guidare la trasformazione della blue economy, mettendo in sinergia la ricerca scientifica, l’analisi economica e le competenze di mercato per contribuire attivamente alle grandi decisioni internazionali sul futuro del pianeta.