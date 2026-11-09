ADNOC L&S acquisisce VLCC di proprietà greca a prezzi record

Abu Dhabi. ADNOC Logistics and Services (ADNOC LS) continua la sua spinta di investimento nel segmento delle Very Large Crude Carrier (VLCC), pagando prezzi elevati per asset di tutte le età, con gli armatori greci che emergono come venditori chiave.

Dopo le sue ultime acquisizioni, l’armatore con sede ad Abu Dhabi ora gestisce 19 VLCC, secondo la sua lista aggiornata della flotta.

Le piattaforme di dati di spedizione indicano che ADNOC LS ha ricevuto tre grandi vettori di greggio solo questo mese, con una quarta acquisizione anch’essa in cantiere. Le transazioni riguardano operazioni di alto valore con proprietari greci che cercano di incassare un notevole apprezzamento degli asset.

L’ultimo accordo riportato, che sembra essere stato concluso, riguarda Olympic Lady costruita nel 2017 e con 299.507 dwt, di proprietà della Olympic Shipping and Management e controllata dalla Onassis Foundation. La nave deve ancora essere consegnata ad ADNOC LS, secondo fonti di agenti navali.

Secondo i rapporti di intermediazione navale, la nave è stata venduta ad ADNOC LS per circa 187 milioni di dollari USA. Questa è la seconda transazione VLCC del proprietario greco con l’azienda di Abu Dhabi, dopo la vendita estiva della Olympic Leopard, costruita nel 2011.

Una delle navi consegnate è la Sea Leopard, costruita nel 2011, di 314.000 dwt, rinominata Al Semaih.

Gli agenti navali hanno riferito all’inizio di ottobre che la nave era stata inizialmente messa in vendita a settembre, con un prezzo richiesto di circa 135 milioni di dollari USA. Tuttavia, quell’accordo sarebbe fallito, con una nuova transazione conclusa poche settimane dopo per un cifra impressionante di 170 milioni di dollari USA.

Sea Leopard era precedentemente di proprietà della Pantheon Tankers, guidata da Anna Angelicoussis, che avrebbe acquisito la nave per 62 milioni di dollari nel 2016.

In un’altra operazione costosa, ADNOC LS ha acquistato Eurospirit, costruita nel 2011 da 320.105 dwt, da Eurotankers, controllata dalla famiglia Gotsis. La nave è stata rinominata Al Shaheen, con rapporti di intermediazione navale che stimano il valore della transazione a 153 milioni di dollari USA. Il proprietario greco aveva acquisito la nave nel 2020 per soli 48 milioni di dollari USA.

Questa è la seconda nave venduta dall’armatore greco ad ADNOC LS quest’anno, dopo la vendita della Al Dhannah costruita nel 2017 e precedentemente operava come Seapassion.

Per mettere in prospettiva quanto siano saliti i prezzi dei VLCC usati negli ultimi mesi, Seapassion è stata venduta durante l’estate per circa 125 milioni di dollari USA, nonostante fosse quattro anni più giovane di Seaking, che ha raggiunto più di 50 milioni di dollari in più.

Gli armatori greci hanno venduto un totale di 71 petroliere tra marzo e ottobre 2026, generando 5,18 miliardi di dollari USA di proventi.

La forza del mercato VLCC ha inoltre aumentato la domanda di petroliere Suezmax.

Secondo un rapporto di Veson Nautical pubblicato a fine ottobre, le vendite di Suezmax sono aumentate del 35% su base annua, con un’età media delle navi vendute che si attesta a 15 anni.

Gli armatori greci dominano il mercato, rappresentando la quota maggiore sia degli acquisti che delle vendite, rispettivamente del 21% e del 33%.

“Con l’aumento dei valori VLCC quest’anno, ha involontariamente aumentato la domanda per il segmento delle petroliere Suezmax, decisamente più economico”, ha dichiarato Rebecca Galanopoulos, analista senior di contenuti di Veson Nautical.

“Con lo spostamento dell’attenzione dai VLCC alle petroliere Suezmax, un forte acquisto e un aumento degli utili ha spinto i valori in alto in tutte le fasce di dimensione, riducendo il divario di prezzo tra i due, anche se non così nettamente come sono aumentati i valori dei VLCC”, ha aggiunto.

ADNOC Logistics and Services plc (ADNOC L&S, simbolo ADX ADNOCLS / ISIN AEE01268A239) ha mostrato una performance resiliente nel primo trimestre del 2026, riflettendo la forza del suo modello di business diversificato e della sua scala globale.

Abele Carruezzo

(La Eurospirit, costruita nel 2011 da 320.105 dwt; foto courtesy ADNOC Logistics and Services)