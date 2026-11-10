ADNOC ha esportato più GNL nel terzo trimestre, anche se inferiori ai livelli prebellici

Le spedizioni di GNL di Adnoc Gas attraverso lo Stretto di Hormuz rimangono al di sotto dei livelli prebellici, ma l’azienda non decide ancora se costruire un impianto per bypassare la via d’acqua di Hormuz

Abu Dhabi. ADNOC Gas, una delle più grandi compagnie integrate del gas al mondo, ha annunciato oggi i risultati per il terzo trimestre del 2026, con un utile netto di 1,34 miliardi di dollari – il doppio rispetto al trimestre precedente.

La forte performance nei settori nazionale del gas, GNL, liquidi commerciati per l’esportazione (ETL) e zolfo ha guidato i risultati, dimostrando la resilienza operativa, la maggiore efficienza e l’agilità commerciale del portafoglio integrato della Società.

Fatema Al Nuaimi, Amministratore Delegato di ADNOC Gas, ha dichiarato: “I risultati del terzo trimestre trasmettono un messaggio convincente: una forte esecuzione in tutta l’azienda è stata il motore chiave del nostro rinnovato slancio e degli eccellenti risultati. La nostra forza operativa e agilità commerciale ci hanno permesso di soddisfare in modo sicuro e affidabile la domanda nazionale e internazionale e di ottenere risultati finanziari solidi nonostante le continue difficoltà esterne. È una chiara dimostrazione del valore del nostro modello di business integrato, dell’esecuzione disciplinata dei nostri team e del nostro impegno a sfruttare e adottare tecnologie avanzate in tutta l’azienda”.

Per l’intero anno 2026, sebbene le condizioni di mercato siano migliorate durante il terzo trimestre, le continue interruzioni nei movimenti marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz sono continuate per creare un ambiente operativo impegnativo.

Attraverso una gestione proattiva dell’inventario, logistica e catena di approvvigionamento, ADNOC Gas ha lavorato a stretto contatto con clienti, appaltatori e partner per mitigare l’impatto di queste interruzioni.

Le prospettive dell’ azienda restano soggette agli sviluppi nelle condizioni marittime regionali, che vengono monitorate da vicino e continuamente.

ADNOC Gas ha valutato anche modi per ridurre la propria dipendenza dallo Stretto dopo che l’Iran ha limitato le esportazioni di petrolio e gas della regione all’inizio di quest’anno, prendendo di mira le petroliere che attraversavano il punto di strozzatura con missili e droni.

Un’opzione che l’azienda ha considerato è un impianto di esportazione di GNL sulla costa orientale del paese, presso il porto di Fujairah, situato sul Golfo di Oman fuori dallo Stretto di Hormuz.

“Al momento, non sono state prese decisioni su nessuno di questi progetti”, ha detto in un’intervista l’AD Fatema Al Nuaimi, aggiungendo che i progetti restano in fase di valutazione e studio.

Il commento di Al Nuaimi giunge dopo che gli utili del terzo trimestre di Adnoc Gas sono aumentati rispetto al trimestre precedente, favorito da un aumento dei volumi di GNL ad alto margine per l’esportazione e da una domanda più forte negli Emirati Arabi Uniti.

“Si tratta di un miglioramento mese dopo mese nel numero di carichi che attraversano lo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato nella stessa intervista il responsabile finanziario dell’azienda, Peter van Driel.

Abele Carruezzo

Fatema Mohamed Al Nuaimi è un affermato dirigente nel settore energetico con oltre 25 anni di esperienza nell’industria del gas. Attualmente è Amministratore Delegato di ADNOC Gas, una grande azienda integrata del gas quotata ADX con una capitalizzazione di mercato superiore a 70 miliardi di dollari. ADNOC Gas è una controllata di ADNOC, una delle più grandi aziende energetiche integrate al mondo. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Emirati Arabi Uniti e un MBA presso l’American University di Dubai. Foto courtesy ADNOC.