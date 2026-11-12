L’UE stanzia 50 milioni di euro per il polo di sicurezza marittima del Mar Nero

La Commissione Europea ha annunciato 50 milioni di euro per accelerare un hub di sicurezza marittima sul Mar Nero a seguito degli attacchi contro navi commerciali

Bruxelles/Bucarest. Durante la visita a Bucarest, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato al Presidente rumeno Nicușor Dan il finanziamento del Black Sea Maritime Security Hub, un’iniziativa congiunta guidata da Romania e Bulgaria per rafforzare la sorveglianza marittima, migliorare la consapevolezza situazionale e coordinare le risposte alle minacce alla sicurezza regionale.

L’annuncio segue una serie di incidenti con droni che coinvolgono navi commerciali nel Mar Nero, spingendo l’UE a riaffermare la propria solidarietà con Romania e Bulgaria e a chiedere il ripristino di una navigazione sicura nella regione.

Accanto all’allocazione di 50 milioni di euro, von der Leyen ha annunciato ulteriori 10 milioni di euro per rafforzare la capacità di ricerca e soccorso della Romania, migliorandone la capacità di rispondere alle emergenze marittime.

Ed ancora, la Commissione ha inoltre illustrato misure più ampie per rafforzare la sicurezza regionale, tra cui un miglioramento della sorveglianza marittima, azioni contro la manipolazione delle informazioni e un aumento degli investimenti nella difesa attraverso lo strumento di finanziamento Security Action for Europe (SAFE) dell’UE.

L’UE ha inoltre sostenuto il monitoraggio marittimo tramite immagini satellitari. Durante un briefing in ottobre, la Commissione ha confermato che Romania e Bulgaria avevano richiesto immagini satellitari dopo attacchi alla navigazione commerciale, con l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) che ha offerto supporto per la consapevolezza situazionale marittima.

Il Black Sea Maritime Security Hub è stato inizialmente proposto nell’ambito della Strategia UE sul Mar Nero nel 2025, con Romania e Bulgaria a guidare lo sviluppo. L’iniziativa mira a migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare la protezione delle infrastrutture marittime critiche e rafforzare la capacità delle autorità regionali di rilevare e rispondere alle minacce emergenti.

Per la Romania la sicurezza del Mar Nero è identificata come una priorità strategica per la salvaguardia delle attrezzature di protezione costiera; la sicurezza come parte della cooperazione del paese con i partner europei per rafforzare le difese regionali.

La Commissione ha sottolineato che il ripristino della libertà di navigazione nel Mar Nero rimane essenziale per la stabilità regionale, il commercio internazionale e la sicurezza alimentare.

La situazione della sicurezza è diventata sempre più preoccupante a seguito degli attacchi contro navi commerciali e infrastrutture portuali, che hanno influenzato le operazioni di navigazione e sollevato dubbi sulla protezione del traffico marittimo civile.

I finanziamenti rappresentano la risposta più ampia dell’UE per garantire il passaggio sicuro per la navigazione commerciale, il continuo sostegno all’accesso dell’Ucraina ai mercati internazionali e una cooperazione più stretta tra i paesi del Mar Nero.

Abele Carruezzo