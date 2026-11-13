A GENOVA IL PRIMO SUMMIT INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA DEL MARE: IL PROGRAMMA DEI QUATTRO GIORNI

Dal 16 al 19 novembre oltre 30 sessioni tra plenarie, approfondimenti e workshop in quattro sale al Padiglione Blu – Jean Nouvel, affiancate da 20.000 mq di area espositiva.

Dal commercio globale alla cantieristica, dai porti all’energia, dalla finanza al turismo: tra gli ospiti attesi vertici dello shipping, dell’industria e delle istituzioni, con il Governo italiano.

Ingresso previa registrazione obbligatoria su events.blueconomy.com/best

Genova — È online il programma di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, il primo summit biennale internazionale dedicato all’economia del mare, in calendario a Genova da lunedì 16 a giovedì 19 novembre 2026 al Padiglione Blu – Jean Nouvel, al Waterfront di Levante. Quattro giornate, quattro sale e oltre 30 sessioni, alcune delle quali in inglese, durante le quali si confronteranno armatori, operatori portuali e logistici, rappresentanti delle istituzioni e di centri di ricerca, dell’industria, energia, finanza, accanto a un’area espositiva di 20.000 metri quadrati.

Promosso da Blue Media, la società del Gruppo MSC attiva nei settori dei media, dell’editoria e degli eventi, BEST ambisce a diventare una piattaforma di riferimento per il dialogo e lo sviluppo di un comparto che in Italia vale 224,9 miliardi di euro, l’11,4% del PIL nazionale, e coinvolge oltre 253mila imprese e 1,1 milioni di lavoratori. Il programma si articola in tre macroaree tematiche – Shipping, porti e logistica; Turismo costiero e marittimo; Fattori abilitanti trasversali – e segue un percorso che dallo scenario internazionale arriva alle condizioni necessarie per sostenere la crescita del settore.

Lunedì 16 novembre – Inaugurazione

Alle 18:00 la cerimonia di apertura e il taglio del nastro, condotta dal direttore del Secolo XIX Andrea Castanini, con i saluti di Pierfrancesco Vago (Presidente, Blue Media), Stefano Messina (Presidente, Assarmatori), Mario Zanetti (Presidente, Confitarma), Marco Barbieri (Segretario Generale, Confcommercio), Antonio Gozzi (Vicepresidente, Confindustria), Ugo Salerno (Presidente Esecutivo, RINA), Simone Demarchi (Amministratore Delegato, Axpo Italia) e dei rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Seguirà l’inaugurazione della mostra “Mediterraneo, il mare, il lavoro, l’uomo” di Giuseppe Rivaroli, a cura di Federlogistica.

Martedì 17 novembre – Leadership, commercio globale, tutela del mare ed energia

L’apertura istituzionale, che verterà sulla “Blue economy come motore della prosperità europea”, prevede l’intervento di un rappresentante del Governo italiano, un collegamento in diretta con una personalità di primo piano delle istituzioni europee, una conversazione con un alto esponente del Ministero del Turismo e un keynote della Guardia Costiera, introdurrà una giornata dedicata agli equilibri del Mediterraneo. Seguiranno gli interventi di Ugo Salerno (Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro) e di Angelino Alfano (Partner, BonelliErede).

Poi “Il Mediterraneo al centro del commercio globale”, con una prima sessione sul commercio globale al centro dell’economia del mare e un keynote di Soren Toft, CEO di MSC, poi a confronto con altri rappresentanti del mondo delle imprese: Augusto Cosulich (Presidente e AD, Fratelli Cosulich Group), Paolo Moretti (AD, RINA) e con rappresentanti di Duferco Energia, Q8 e Aon. Nel pomeriggio la sessione a cura della società globale di consulenza di direzione McKinsey & Company, “Ripensare l’oceano: l’economia blu a una svolta” con la partecipazione di Enrico Credendino (Presidente, Orizzonte Sistemi Navali), Roberta Pinotti (Presidente, Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea), nonché rappresentanti di Adecco Group, Leonardo, MSC e della SDA Bocconi School of Management. Al centro dell’incontro la presentazione di uno studio sull’economia blu come sistema integrato di quattro verticali, le cinque discontinuità che la stanno trasformando, le priorità di ciascuna verticale e due leve che le sbloccano. A seguire una sessione sul cambiamento climatico del Mediterraneo e gli effetti sulle infrastrutture, che si apre con un videomessaggio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e prosegue con interventi di un rappresentante del mondo accademico, della Fondazione CMCC, di ISPRA, ENEA e Navimeteo. Segue il panel “Alimentare l’economia blu – Tensioni geopolitiche e nuove regole per commercio di energia”, con Shell Marine, Vitol, Lloyd’s Register, Axpo Italia, Fratelli Cosulich, Trafigura, KROHNE, Energy, Banchero Costa.

Mercoledì 18 novembre – Cantieristica, logistica, infrastrutture, tecnologia ed energia

Si parte con “Cantiere Italia: regole, reti e infrastrutture per la competitività nazionale”, con Andrea Bagorda, vicedirettore del Secolo XIX, che dialoga con un alto rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Segue la sessione dal titolo “La capacità cantieristica è diventata un asset geopolitico strategico?” nella quale si confrontano Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato, Fincantieri), Paolo Moretti (AD, RINA), Luca Andreoli (Direttore Generale, Difesa Servizi) e rappresentanti di Marina Militare e SACE. Spazio poi alla “Rotta del turismo nel prossimo decennio”, una conversazione con Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente del World Travel & Tourism Council, e ai porti “Motori del commercio globale o colli di bottiglia?” con il keynote di Ammar Kanaan (Amministratore Delegato di TiL, Terminal Investment Limited) oltre ai principali terminalisti italiani, tra cui PSA Genova Pra’, SCT e Conateco. Tra le sessioni di approfondimento, l’energia nucleare in mare e le sue prospettive per lo shipping, la logistica digitale e l’intelligenza artificiale, il design nelle crociere; in chiusura di giornata, il panel sulle energie rinnovabili.

Giovedì 19 novembre – Porti, finanza, turismo, mobilità e competenze del futuro

La mattina è in programma il Forum Blue Media dedicato alle infrastrutture portuali e alla riforma dei porti in Italia, che vedrà protagonisti il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria in una tavola rotonda con i loro presidenti: Assoporti (Roberto Petri), Assarmatori (Stefano Messina), Confitarma (Roberto Alberti, vicepresidente), Federagenti (Paolo Pessina) e Fedespi (Alessandro Pitto). I lavori proseguiranno con due tavole rotonde sulla riforma dei porti del Mediterraneo orientale, sull’Adriatico, e del Mediterraneo occidentale, sui mari Ligure, Tirreno e di Sicilia. Le conclusioni in un forum con dieci Autorità di sistema portuale italiane.

In parallelo, le sessioni su geopolitica e assicurazioni, sicurezza di cavi ed energia sotto il mare e finanza per l’economia blu. Nel pomeriggio, un’intervista all’Amministratore Delegato di MSC Crociere, Gianni Onorato, sul futuro delle crociere nel Mediterraneo e un confronto con Luca Cordero di Montezemolo (Presidente, Italo Holding S.p.A.) su intermodalità, investimenti privati e competitività del Paese; il panel sul contributo del turismo con, tra gli altri, CLIA Europe (Nikos Mertzanidis, Direttore Esecutivo) e WTTC, in un contesto in cui l’Italia è prima in Europa per passeggeri movimentati nei porti, con 93,5 milioni pari al 22,4% del totale UE; il trasporto passeggeri nel Mediterraneo con Trenitalia (Mario Alovisi, Chief Marketing Officer), GNV (Matteo Catani, Amministratore Delegato), Moby (Achille Onorato, Amministratore Delegato), ALIS (Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale), Aeroporto di Genova (Francesco D’Amico, Amministratore Delegato) e Stazioni Marittime (Alberto Minoia, Presidente e AD). Spazio anche all’investimento nella forza del lavoro del futuro, allo sviluppo delle competenze e alla formazione.

Per la chiusura dei lavori, alle 17:15, Blue Media riunirà sul palco in due panel consecutivi le principali associazioni e federazioni italiane dei porti, della logistica, dello shipping e dell’intera economia blu. A seguire keynote conclusivo di un rappresentante del Governo italiano.

Il programma, in continuo aggiornamento, è consultabile online: LINK PROGRAMMA

L’ingresso al BEST e agli incontri è gratuito. Per partecipare e consultare le modalità di iscrizione è possibile visitare il sito events.blueconomy.com/best