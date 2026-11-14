Economia digitale, i paesi ASEAN firmano il primo patto mondiale

(Foto courtesy Ministero dell’Energia, del Commercio e dell’Industria, METI Singapore)

Gli Stati membri dell’ASEAN firmano l’Accordo Quadro sull’Economia Digitale durante la cerimonia, 14 novembre 2026

Manila. Gli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN, Association of SouthEast Asian Nations) hanno firmato – sabato, 14 novembre – il primo Accordo Quadro sull’Economia Digitale (DEFA, Digital Economy Framework Agreement) a livello regionale e legalmente vincolante, con il Vice Primo Ministro Gan Kim Yong di Singapore che ha descritto il patto come riflesso dello stato di preparazione diversificato tra i paesi membri. L’accordo si spera entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

Il DEFA è il primo accordo autonomo sull’economia digitale dell’ASEAN, ha dichiarato in un comunicato stampa il Ministero dell’Energia, del Commercio e dell’Industria (METI). Alla firma hanno partecipato i paesi di Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Lao PDR, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam; Timor Est aderirà ufficialmente alla DEFA al completamento delle procedure di adesione richieste. L’accordo entrerà in vigore 180 giorni dopo la firma, sostituendo l’Accordo di Commercio Elettronico ASEAN del 2019.

L’Accordo Quadro

L’accordo getta le basi per una maggiore integrazione economica digitale e apre opportunità per le imprese nel crescente mercato digitale dell’ASEAN; copre i flussi di dati transfrontalieri, il commercio digitale end-to-end, la protezione del codice sorgente, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è promuovere una maggiore interoperabilità tra settori digitalmente abilitati, come tecnologia, e-commerce, pagamenti, logistica e catene di approvvigionamento, permettendo alle imprese di tutte le dimensioni di espandersi ed espandere in tutta la regione ASEAN.

Benefici per le imprese

Tutto dipende dai governi nella capacità di negoziare accordi fra le aziende con riferimento all’interoperabilità all’interno dell’economia digitale dell’ASEAN.

DEFA fornisce le regole sull’uso della documentazione elettronica invece dei documenti cartacei, che aiuteranno a facilitare il commercio, accelerare i lavori e ridurre i costi.

L’intelligenza artificiale e la cybersecurity sono altri due aspetti in cui DEFA consentirebbe la cooperazione, poiché richiedono uno sforzo collettivo per poter avanzare nello sviluppo economico e garantendo la possibilità di un sistema di identificazione digitale a livello ASEAN.

La concorrenza

Le imprese singaporesi potrebbero essere esposte a più concorrenti nella regione con l’introduzione del DEFA, anche se tale pericolo riguarda in particolare più le piccole e medie imprese (PMI). La struttura dell’Accordo Quadro ha la capacità, per aiutare le PMI a sviluppare le competenze, le capacità e i sistemi, affinché possano beneficiare e sfruttare il DEFA e beneficiare delle disposizioni dell’Accordo.

Con l’economia digitale, Singapore può importare beni più rapidamente, facilmente e a costi inferiori. Di conseguenza, le imprese di Singapore possono diventare più competitive, mentre i paesi ASEAN possono essere più integrati sia fisicamente che digitalmente.

Abele Carruezzo

(Il Vice Primo Ministro Gan Kim Yong parla ai media di Singapore dopo che le nazioni ASEAN hanno firmato il primo Accordo Quadro sull’Economia Digitale del blocco nella capitale filippina, Manila, il 14 novembre 2026. Foto courtesy METI)