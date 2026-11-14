QN PORTI FUTURI A NAPOLI IL CONFRONTO SU STRATEGIE E SCENARI PER L’ECONOMIA DEL MARE

Martedì 17 novembre 2026 alle ore 17.00, l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II ospiterà un appuntamento dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alle sfide tecnologiche della blue economy promosso da QN e QN Economia.

Partner: Bcc Napoli, Fincantieri, Grimaldi Lines, Sace, Simest Grazie a Agrelli&basta

È possibile partecipare iscrivendosi al link

https://www.quotidiano.net/eventi/a-napoli-il-confronto-sui-porti-del-futuro-c584vy81

Bologna – L’economia del mare sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta dall’ingresso dell’intelligenza artificiale nella gestione portuale e nella progettazione navale, così come dalle nuove direttive europee volte a conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale. Per approfondire queste dinamiche, martedì 17 novembre 2026, a partire dalle ore 17.00, l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II a Napoli farà da cornice all’evento dal titolo PORTI FUTURI. STRATEGIE E SCENARI PER L’ECONOMIA DEL MARE.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali. Fabrizio Lucidi, responsabile QN Economia, introdurrà la panoramica sulle sfide della cosiddetta doppia transizione, digitale ed ecologica, con la testimonianza internazionale di Emma Cobos, Director of Innovation and Blue Economy del Port of Barcelona. Nel suo intervento verrà presentato BlueTechPort, un hub di innovazione dedicato alla Blue Economy, e Fundació BCN Port Innovation, una fondazione che si occupa della digitalizzazione del porto.

Seguirà l’analisi del posizionamento della blue economy italiana sui mercati internazionali e delle opportunità a disposizione delle imprese che intendono confrontarsi con gli scenari globali, grazie al confronto tra Marco Comella – Responsabile Relazioni Corporate Centro-Sud Italia di Simest, Pasquale Busiello – Senior Relationship Manager di SACE, e Amedeo Manzo – Presidente di BCC Napoli.

Il dibattito proseguirà con l’intervento di Fincantieri, con cui approfondiremo il tema dei porti digitali e connessi, per poi esplorare il legame tra mare e spazio attraverso Ice-Blue. Questo progetto, sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia e dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con la Marina Militare Italiana, che ha consentito di studiare a bordo della Nave Amerigo Vespucci le risposte biologiche e fisiologiche dell’organismo umano in situazioni operative complesse, sarà illustrato da Davide De Pietri Tonelli – Principal Investigator di Neurobiology of MIRNA presso l’IIT, insieme ad Alessandro Alcibiade – Capitano di Corvetta e Flight Surgeon della Marina Militare Italiana.

Ampio spazio sarà poi dedicato all’innovazione tecnologica e sostenibile nel trasporto marittimo e nella nautica da competizione. Dario Bocchetti – Head of Energy Saving, R&D and Ship Design di Grimaldi Group, offrirà una panoramica sulla navigazione del futuro mentre, in vista della Louis Vuitton Cup che si svolgerà proprio a Napoli nel 2027, Marco Benini – AI Development di Luna Rossa, interverrà per spiegare come viene impiegata l’intelligenza artificiale nella progettazione dello scafo.

A conclusione dell’evento un intervento del Sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi.

Al termine dei lavori seguirà un momento conviviale di networking e un cocktail per i partecipanti.

L’evento è organizzato da QN e QN Economia

Partner Bcc Napoli, Fincantieri, Grimaldi Lines, Sace, Simest

Grazie a Agrelli&basta

È possibile partecipare iscrivendosi al link

https://www.quotidiano.net/eventi/a-napoli-il-confronto-sui-porti-del-futuro-c584vy81