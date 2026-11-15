TONY BLAIR OSPITE AL BEST 2026: A GENOVA DIBATTITO SUI CAMBIAMENTI GLOBALI E SUL FUTURO DELL’EUROPA

Martedì 17 novembre, l’ex Primo Ministro britannico, in carica per tre mandati, prenderà parte a un confronto sulle trasformazioni geopolitiche, la competitività europea e il ruolo strategico del Mediterraneo.

Ingresso previa registrazione obbligatoria su events.blueconomy.com/best

Genova – Tony Blair, Primo Ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007 e attualmente Executive Chairman del Tony Blair Institute for Global Change, sarà tra gli illustri ospiti italiani e internazionali di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, l’evento dedicato alla blue economy, in programma a Genova dal 16 al 19 novembre presso il Blue Pavilion – Jean Nouvel, all’interno del Waterfront di Levante.

Martedì 17 novembre, Blair prenderà parte alla sessione dal titolo “In Conversation with Tony Blair: Geopolitics, Technology and the Future of Trade by Sea”. Dopo l’apertura istituzionale dell’evento, l’incontro inaugurerà ufficialmente il programma internazionale della giornata e sarà moderato dalla giornalista e conduttrice Olivia Kinghorst, già giornalista di CNN.

Il confronto si concentrerà sulle principali trasformazioni globali e sulle loro implicazioni per le dinamiche economiche, politiche e commerciali internazionali, con particolare attenzione al ruolo dell’Europa e del Mediterraneo in uno scenario globale sempre più complesso e interconnesso.

Il dibattito partirà dall’analisi delle nuove dinamiche geopolitiche e dell’impatto di un ordine internazionale sempre più frammentato, per poi concentrarsi sulla sicurezza delle rotte commerciali e dei principali snodi marittimi strategici, dal Mediterraneo al Medio Oriente. In questo contesto emerge il valore strategico del trasporto marittimo per l’economia europea: secondo Eurostat, nel 2025 le navi hanno movimentato il 73,3% delle importazioni e il 72,6% delle esportazioni dell’Unione europea, confermando il ruolo centrale delle rotte marittime nel commercio internazionale del continente.

L’attenzione si sposterà quindi sulla competitività europea e sul ruolo del Mediterraneo, approfondendo le relazioni tra i Paesi europei e le regioni limitrofe, nonché l’importanza strategica di porti, infrastrutture e collegamenti logistici in uno scenario caratterizzato da equilibri internazionali in evoluzione.

La sessione affronterà inoltre le sfide della leadership in una fase di profonda trasformazione, attraverso una riflessione sulle esperienze del passato e sulle condizioni necessarie per tradurre visioni e strategie in progetti concreti e di ampio respiro.

La partecipazione di Tony Blair al BEST rafforza l’ambizione dell’evento di affermarsi come piattaforma internazionale di dialogo tra imprese, operatori industriali e protagonisti del mondo istituzionale e della blue economy. L’evento riunirà a Genova gli attori dell’intero comparto per analizzare le trasformazioni in corso, condividere esperienze e individuare nuove opportunità di sviluppo.

Organizzato da Blue Media, società del Gruppo MSC attiva nei settori dei media, dell’editoria e degli eventi, BEST si articolerà in quattro giornate, con oltre 30 sessioni congressuali, tra plenarie, incontri tematici e workshop, affiancate da un’area espositiva di 20.000 metri quadrati. Il programma si svilupperà attorno a tre principali aree tematiche – shipping, porti e logistica; turismo costiero e marittimo; e fattori trasversali – coinvolgendo operatori italiani e internazionali dell’intero ecosistema della Blue Economy.

La partecipazione a BEST è subordinata alla registrazione sul sito ufficiale: https://events.blueconomy.com/best/

Il programma, in continuo aggiornamento, è consultabile online:

https://events.blueconomy.com/it/best-ita/programma/