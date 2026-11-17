Il Ministro all’Assemblea Plenaria: “Rinnovabili pilastro della sicurezza energetica. Sul nucleare stiamo passando agli strumenti concreti. Azione climatica richiede risorse adeguate. Da Italia tra 2022 e 2025 erogati 5,8miliardi di finanza pubblica”

Antalya. “A oltre dieci anni dalla sua adozione l’Accordo di Parigi resta il fondamento della nostra azione comune. Qui ad Antalya siamo chiamati a compiere un passo decisivo: tradurre gli impegni in risultati concreti”.

Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento all’Assemblea Plenaria della Cop31 in Turchia.

Il Ministro ha sottolineato che l’Italia, insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea, persegue l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Un target da centrare “con un approccio che coniuga decarbonizzazione, sicurezza energetica, accessibilità dei prezzi e competitività industriale facendo ricorso a tutte le tecnologie, a zero e basse emissioni, riconosciute dal Global Stocktake di Dubai: rinnovabili, nucleare, efficienza energetica, combustibili sostenibili e sistemi di cattura e stoccaggio della CO2”.

Pichetto si è soffermato sul ruolo delle rinnovabili che sono “già un pilastro della sicurezza energetica italiana” che nel 2025 hanno coperto circa il 47 per cento della domanda elettrica nazionale. “Nel 2024 e nel 2025 – ha aggiunto il Ministro – abbiamo installato in media 7,3 Gigawatt di nuova capacità all’anno, circa il 10 per cento del totale installato nella UE. Anche sul nucleare sostenibile – ha detto – stiamo passando dalle prospettive agli strumenti concreti, con la recente approvazione della legge delega e l’emanazione entro l’anno dei decreti attuativi”.

Successivamente il titolare del Mase ha ricordato come l’azione climatica richieda anche risorse adeguate.

“Tra il 2022 e il 2025 l’Italia ha erogato 5,8 miliardi di euro di finanza pubblica e ne ha mobilitati altri 3,2 miliardi per interventi mirati a energia, agricoltura, acqua e resilienza degli ecosistemi. Attraverso il Fondo Italiano per il Clima e i programmi di cooperazione, incluso il Piano Mattei per l’Africa, intendiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo collettivo concordato a Baku”, ha detto Pichetto.

Infine, sull’adattamento “occorre trasformare la pianificazione in progetti realizzabili e finanziabili”, ha sottolineato Pichetto. “La COP32 in Etiopia potrà dare continuità a questo percorso e rafforzare la leadership africana”.

“L’Italia – ha concluso – è pronta a contribuire al successo di questa COP con cooperazione, finanza e innovazione. Lavoriamo insieme affinché il dialogo rafforzi la fiducia e il consenso si traduca in azione e responsabilità condivisa”.

Fonte Mase