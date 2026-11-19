A Béjaïa un workshop organizzato con il partner locale AFLT MARITIME ha riunito circa 50 operatori economici, imprese e potenziali partner commerciali intorno al collegamento merci Sète–Béjaïa.

Béjaïa– GNV (Gruppo MSC), in collaborazione con il proprio agente generale in Algeria, AFLT MARITIME, conferma il proprio impegno nello sviluppo dei collegamenti marittimi tra Algeria ed Europa, con l’obiettivo di sostenere la crescita degli scambi commerciali e aprire nuove prospettive per le imprese dei due mercati.

In questa direzione si inserisce il workshop «Fret en Mouvement – Connecter l’Algérie à l’Europe autrement», che si è svolto ieri a Béjaïa. L’incontro ha riunito circa 50 partecipanti tra imprese, operatori economici e potenziali partner commerciali, offrendo un’occasione di confronto sulle esigenze del mercato e sulle prospettive di sviluppo del trasporto marittimo delle merci.

Nel corso dell’iniziativa, GNV ha presentato i propri servizi e le opportunità offerte dai collegamenti Ro/Pax, che consentono il trasporto combinato di passeggeri, veicoli e merci rotabili. Particolare attenzione è stata dedicata alla tratta Sète–Béjaïa, che può contribuire a rafforzare i flussi commerciali in entrambe le direzioni tra le imprese algerine e i loro omologhi francesi, italiani ed europei, sia in importazione sia in esportazione.

Con una traversata diretta di circa 20 ore tra il porto di Sète, nel sud della Francia, e quello di Béjaïa, il collegamento offre una soluzione di trasporto adatta a camion, veicoli industriali, macchinari e attrezzature. Risponde alle esigenze di diversi settori, tra cui infrastrutture, industria e comparto Oil & Gas.

Secondo GNV, nell’area di Béjaïa non risultano attualmente disponibili collegamenti traghetto specificamente dedicati al trasporto di merci rotabili. Complementare al trasporto containerizzato, questa soluzione potrebbe offrire alle imprese algerine nuove possibilità di accesso ai mercati europei, in particolare per i prodotti agroalimentari e ortofrutticoli, facilitando al contempo l’accesso delle aziende europee al mercato algerino. Un’opportunità in linea con la volontà delle autorità algerine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni del Paese.

Queste prospettive si inseriscono in un contesto di relazioni commerciali già significative. Nel 2025 gli scambi di merci tra Unione europea e Algeria hanno raggiunto 43,4 miliardi di euro, confermando l’UE come principale partner commerciale del Paese, con il 49,6% del suo commercio estero. Le esportazioni europee verso l’Algeria si sono attestate a 16,9 miliardi di euro, principalmente composte da macchinari e attrezzature, prodotti chimici e prodotti agroalimentari, mentre le importazioni dall’Algeria hanno raggiunto 26,5 miliardi di euro, costituite prevalentemente da prodotti energetici e minerali (Commissione europea, dati 2025).

Anche l’Italia, che figura tra i primi tre partner commerciali dell’Algeria, riveste un ruolo importante nelle relazioni economiche tra i due Paesi. Nel 2025 il valore degli scambi ha raggiunto circa 13 miliardi di euro. Le esportazioni italiane verso l’Algeria si sono attestate a 3,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 13,8% rispetto al 2024, trainata in particolare dai settori della meccanica e delle attrezzature industriali (dati ICE Algeri, 2025).

Presente sul mercato algerino dal 2025, con l’avvio dei collegamenti tra Sète e Algeri e tra Sète e Béjaïa, GNV ha progressivamente sviluppato le proprie attività nel Paese e consolidato la collaborazione con AFLT MARITIME, sia per il trasporto passeggeri sia per quello delle merci.

«L’Algeria è un mercato nel quale GNV ha scelto di investire e nel quale intende continuare a farlo con una prospettiva di lungo periodo. Le relazioni commerciali con l’Europa, e in particolare con Francia e Italia, sono già significative e presentano ulteriori prospettive di sviluppo, anche nel contesto della diversificazione dell’economia algerina.

Il collegamento Sète–Béjaïa avvicina le imprese algerine ai mercati europei, facilitando al contempo l’accesso delle aziende europee al mercato algerino. Il dialogo diretto con gli operatori economici e la collaborazione con AFLT MARITIME, nostro agente generale in Algeria, sono fondamentali per comprendere le esigenze del territorio e sviluppare servizi sempre più rispondenti alle necessità del mercato», ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.