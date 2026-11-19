Istituita la piattaforma green per il commercio di carburanti marittimi

Hong Kong. Il Transport and Logistics Bureau (TLB) ha dichiarato ieri – durante la Hong Kong Maritime Week – di aver unito le forze con l’industria per istituire il Gruppo di Lavoro sullo Sviluppo della Piattaforma Verde di Commercio di Carburanti Marittimi.

Il TLB ha inoltre firmato Memorandum d’Intesa (MOU) con partner industriali e organizzazioni di ricerca per promuovere congiuntamente lo sviluppo di Hong Kong come centro di commercio verde di carburanti marittimi, orientato a livello globale, diversificato e aperto.

E’ stato evidenziato che la decarbonizzazione marittima è già una tendenza globale, e l’Organizzazione Marittima Internazionale ha fissato l’obiettivo per il trasporto marittimo internazionale di raggiungere emissioni nette zero di gas serra entro il 2050 o intorno al 2050.

Tra tutti i mezzi di riduzione delle emissioni, l’uso di carburanti marittimi verdi è di gran lunga il più efficace, da cui l’aumento costante del loro utilizzo. Con l’aumento dei volumi di scambio, cresce anche la necessità di un mercato che faciliti le transazioni di carburanti marittimi verdi.

Hong Kong – come sede importante a livello marittimo, finanziario e commerciale – ha il vantaggio unico di essere una città sostenuta dal governo e di avere una connettività globale, e i suoi sistemi finanziari e giuridici sono allineati alle pratiche internazionali.

Per questo, Hong Kong è ben posizionata per istituire un centro di scambio di carburanti verdi orientato al mercato e orientato a livello globale, offrendo una piattaforma che riunisce le forniture di carburanti verdi provenienti dalla Cina continentale e da tutto il mondo e le metta in contatto con la domanda dell’industria marittima globale.

Per portare avanti questo progetto, il Transport and Logistics Bureau ha unito le forze con il settore per istituire il Gruppo di Lavoro, che riunisce trader di energia, produttori di carburanti verdi, organizzazioni dell’industria marittima e energetica, oltre a think tank, per consigliare sulle direzioni di sviluppo della piattaforma.

Il Gruppo di Lavoro esplorerà inoltre l’istituzione di un indice dei prezzi dei carburanti verdi di Hong Kong basato sui dati reali delle transazioni, per fornire riferimenti tariffari affidabili per il settore. Il Gruppo di Lavoro fornirà ulteriori consigli sulla costruzione di una catena industriale completa per supportare il commercio di carburanti verdi, con l’obiettivo di contribuire ad attrarre più stakeholder dalla Cina continentale e dall’estero a commerciare carburanti verdi a Hong Kong.

I suoi membri fondatori includono l’Hydrogen Energy Industry Promotion Association, CIMC Enric Holdings Limited, Hong Kong and China Gas Company Limited, TGT Group Limited, l’International Green Fuels Alliance, Our Hong Kong Foundation e AEX Holdings, Ltd.

Con gli accordi di cooperazione commerciale firmati ieri, le diverse imprese e organizzazioni industriali, che spaziano dalla fornitura di carburanti verdi, lo shipping, la classificazione e certificazione, la ricerca politica e la tecnologia finanziaria, sosterranno lo sviluppo della piattaforma verde di commercio di carburanti marittimi.

Queste collaborazioni contribuiranno ad ampliare la rete di utenti e partner della piattaforma e a promuovere il commercio di carburanti verdi a Hong Kong. Il TLB continuerà a collaborare con il settore per promuovere iniziative pertinenti e attrarre più fornitori di carburante, armatori, commercianti e altri stakeholder dalla Cina continentale e dall’estero a partecipare alla piattaforma di scambio di carburanti verdi, rafforzando così la posizione di Hong Kong come centro verde di bunkering e commercio di carburanti marittimi.

Abele Carruezzo

(La foto mostra la Segretaria per i Trasporti e la Logistica, Madame Mable Chan – fila posteriore, al centro, e il Presidente del Consiglio per lo Sviluppo Marittimo e Portuale di Hong Kong, il Dr. Moses Cheng – fila posteriore, sinistra, assistono alla firma dei Memorandum d’Intesa da parte del Commissario per lo Sviluppo Marittimo e Portuale e Segretario Aggiunto per i Trasporti e la Logistica, Miss Amy Chan – prima fila, centro; foto courtesy Press Office HKMW2026)