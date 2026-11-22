(Nave Gemini; foto courtesy Miray Cruises)

La nave passeggeri Gemini, sequestrata nel porto di Karystos in Grecia, è stata venduta all’asta con un incremento di €1.100

Karystos, Grecia. La nave passeggeri Gemini, di proprietà di Miray Cruises e rimasta inutilizzata al porto di Elefsina in Grecia dopo essere stata sequestrata, è stata venduta ad un’asta elettronica – svolta lo scorso 18 novembre – per 3.806.562 €, soli 1.100 € in più rispetto al suo prezzo base asta.

Ne parliamo perché rimane un ‘caso-studio’.

La nave

La Gemini, nave da crociera da 19.100 tonnellate, costruita nel 1992 in Spagna come Crown Jewel per Crown Cruise Line, ha navigato nel corso della sua carriera anche come Cunard Crown Jewel, SuperStar Gemini, Vision Star, Gemini e Celestyal Nefeli.

La Gemini, di dimensioni contenute rispetto agli standard odierni, con 27 membri di equipaggio, e con trent’anni di storia, misura 163,81 mt. di lunghezza e presenta una capacità intorno ai 1.074 passeggeri, distribuiti in 400 cabine, adatta per viaggi charter, crociere nel Mediterraneo orientale e progetti di nicchia.

La Gemini sarebbe stata recentemente trasferita dalla bandiera delle Bahamas a quella del Camerun e sarebbe stata declassata dal Bureau Veritas Register.

Lo ricordiamo che la bandiera determina il registro sotto cui la nave opera e il quadro legislativo di riferimento; mentre, la società di classificazione, invece, verifica e certifica la conformità tecnica della nave a determinati standard strutturali, meccanici e di sicurezza.

Cambiare bandiera o un cambio di classe sono elementi che vanno sempre osservati con molta attenzione, specie quando si verificano in stato finanziario in difficoltà, rinvii di stagione crocieristica e crediti contestati.

La nave si trova ancorata al largo di Karistos, in Grecia, dopo avere trascorso l’inverno scorso fuori servizio e dopo il rinvio dell’avvio della stagione 2026.

Avendo precedentemente operato crociere di tre e quattro notti verso destinazioni come Santorini, Rodi e Çeşme per conto di operatori turchi, la Gemini è rimasta al centro di varie controversie legali.

A bordo sarebbero rimasti circa 27 membri dell’equipaggio di varie nazionalità, mentre la nave avrebbe problemi legati a carburante e provviste.

Sempre secondo le ricostruzioni disponibili, alcuni lavoratori non avrebbero ricevuto lo stipendio da due mesi e sarebbero pronti a lasciare l’unità.

Secondo il rapporto di valutazione, a seguito del ritiro della sua classe da parte di Bureau Veritas (BV), attualmente l’imbarcazione non ha bandiera o classe attiva, e la sua condizione tecnica generale è descritta come “non buona”.

La vicenda

La nave da crociera Gemini, oggi collegata a Miray Cruises, sarebbe stata sequestrata in Grecia nell’ambito di una controversia legata a debiti verso DenizBank, istituto finanziario turco.

Secondo quanto riportato da alcuni media, che citano il sito turco HaberDeniz, il provvedimento sarebbe stato confermato dopo un’udienza davanti a un Tribunale greco.

Il ruolo di Denizbank, che in precedenza aveva imposto un vincolo sulla nave, nel processo non è ancora stato reso noto.

Si tratta di un caso legale e finanziario in evoluzione, con informazioni provenienti da fonti di settore e non da una comunicazione ufficiale dettagliata della compagnia.

Il nome Miray Cruises è già noto al pubblico internazionale per il caso Life at Sea Cruises, il progetto di crociera mondiale di tre anni annunciato nel 2023 e poi cancellato prima della partenza.

Quel progetto aveva attirato attenzione globale perché prometteva una formula residenziale a lungo termine, pensata anche per digital nomads (persona che viaggia liberamente lavorando da remoto) e passeggeri disposti a vivere per anni a bordo.

La vicenda si concluse con il mancato avvio del viaggio e con richieste di rimborso da parte di passeggeri che avevano versato somme importanti e, in alcuni casi, riorganizzato la propria vita in vista della partenza.

Il caso attuale è diverso per sua natura, anche se evidenzia problemi strutturali del settore crocieristico, con navi mature, operatori piccoli e progetti commerciali ambiziosi e comunque ora la nave è stata messa all’asta.

Miray aveva programmato itinerari da porti turchi verso Grecia e altre destinazioni, oltre a future crociere nel Mar Nero. Il rinvio della stagione e il successivo fermo in Grecia hanno reso più incerto il calendario operativo.

Sebbene l’identità dell’acquirente rimanga sconosciuta, il processo d’asta è stato avviato dalla società Anira Shipping Services, con sede al Pireo, contro il proprietario della nave, Miray Cruises, per ottenere il recupero di un debito di 22.772 € insieme a interessi e spese.

La Gemini ferma in Grecia racconta una parte meno patinata del mondo crocieristico. Non riguarda nuove ammiraglie, isole private, suite extra-lusso o grandi debutti. Racconta il retrobottega di un settore in cui navi, capitali, manutenzione, equipaggi e contratti devono restare allineati.

Abele Carruezzo